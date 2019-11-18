مقتل 7 أشخاص وإصابة 35 أخرين في غارة جوية بطرابلس

تحرير:رويترز ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م

أعلنت خدمات الطوارئ في طرابلس، مقتل سبعة عمال على الأقل، بينما أُصيب 35 آخرون في ضربة جوية أصابت مصنعا للبسكويت، مساء اليوم الإثنين بالضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، إذ قال أسامة علي المتحدث باسم هيئة الاسعاف والطوارئ في طرابلس، إن العمال الذين قتلوا في حي وادي الربيع، على بعد نحو 21 كيلو مترا من وسط المدينة، هم ليبيان وخمسة أجانب من بنجلادش ودول إفريقيا جنوب الصحراء.. وكان الجيش الوطني الليبي، قد شن في وقت سابق، غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق داخل الكلية الجوية في مصراتة، فضلا عن مواقع عسكرية أخرى بها مخازن أسلحة غربي البلاد.

وأوضح الناطق الرسمي للقيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، أن المواقع التي تم استهدافها كانت تستخدم في تخزين الأسلحة والذخائر من طرف الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن صاروخا دمر سيارة ذخيرة للميليشيات