رياضة

فاروق: أخشى على المنتخب من النفق المظلم ورسالة للبدري

تحرير:أحمد سعيد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م
منتخب مصر
منتخب مصر
شن هيثم فاروق، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجومًا شديدًا على لاعبي الممنتخب الوطني، بعد التعادل المخيب للأمال أمام نظيره جزر القمر، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على ستاد ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وقال فاروق في تصريحاته عقب المباراة في الاستوديو التحليلي عبر قناة بين سبورت، أن ما يحدث من جانب اللاعبين مشيرًا إلى أنه يخشى على الفريق من الدخول في النفق المظلم.
ارتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط في فخ التعادل (1-1) أمام كينيا في الجولة الأولى، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط. واستشهد هيثم فاروق بفترة الفراعنة منذ 2012 والغياب ثلاثة مرات عن المشاركة في البطولة الإفريقية قائلًا:" أرى أننا نكرر نفس فترة المنتخب في عام 2012، وتراجع
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وائل-جمعة

وائل جمعة: «يوجد لاعبون في المنتخب خائفون على أنفسهم»

علق وائل جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، على تعادل الفراعنة أمام جزر القمر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وقال وائل جمعة أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة بي إن سبورتس إن محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة، أفضل لاعب في المباراة، ولا يوجد لاعب لديه الشراسة الفنية والهجومية داخل صفوف المنتخب.
اقتحام- الجماهير‎ (1)

بعد التعادل التاريخي.. جماهير جزر القمر تقتحم الملعب

اقتحمت الجماهير ملعب مالوزيني الذي شهد مباراة المنتخب الوطني وجزر القمر، والتي انتهت بدون أهداف في ثاني جولات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، وشهد ملعب المباراة تواجد نحو 11 ألف مشجع، وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية اندفع الآلاف من جماهير جزر القمر تجاه أرضية الملعب احتفالا بتعادل منتخب بلادها مع مصر، وتدخل الأمن لفض تجمع الجماهير بعد المباراة مباشرة. ودخلت جماهير جزر القمر التي حضرت المباراة من الملعب أرضية الميدان فرحا بهذه النقطة الثمينة أمام منتخب مصر، خاصة في ظل فارق الإمكانات والتاريخ بين البلدين.
المنتخب الوطني - جزر القمر (2)

فراعنة البدري يسقطون في فخ التعادل أمام جزر القمر

تعادل المنتخب الوطني أمام جزر القمر، بنتيجة (0- 0)، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ليرتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط في فخ التعادل (1- 1) أمام كينيا في الجولة الأولى، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط. وأجرى حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، 3 تعديلات بمشاركة أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وأحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيمن على حساب أحمد فتحي وعبد الله جمعة وحسين الشحات، الذين شاركوا أمام كينيا.
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اقتحام- الجماهير‎ (1)

بعد التعادل التاريخي.. جماهير جزر القمر تقتحم الملعب

اقتحمت الجماهير ملعب مالوزيني الذي شهد مباراة المنتخب الوطني وجزر القمر، والتي انتهت بدون أهداف في ثاني جولات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، وشهد ملعب المباراة تواجد نحو 11 ألف مشجع، وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية اندفع الآلاف من جماهير جزر القمر تجاه أرضية الملعب احتفالا بتعادل منتخب بلادها مع مصر، وتدخل الأمن لفض تجمع الجماهير بعد المباراة مباشرة. ودخلت جماهير جزر القمر التي حضرت المباراة من الملعب أرضية الميدان فرحا بهذه النقطة الثمينة أمام منتخب مصر، خاصة في ظل فارق الإمكانات والتاريخ بين البلدين.
المنتخب الوطني - جزر القمر (2)

فراعنة البدري يسقطون في فخ التعادل أمام جزر القمر

تعادل المنتخب الوطني أمام جزر القمر، بنتيجة (0- 0)، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ليرتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط في فخ التعادل (1- 1) أمام كينيا في الجولة الأولى، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط. وأجرى حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، 3 تعديلات بمشاركة أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وأحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيمن على حساب أحمد فتحي وعبد الله جمعة وحسين الشحات، الذين شاركوا أمام كينيا.
حسام- البدري

حسام البدري يعلن تشكيل الفراعنة أمام جزر القمر

يسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، بعد أداء سيئ وغير مقنع من جانب الفراعنة، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى، سجل محمود كهربا هدف المنتخب الوطني، فيما أدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.
مصر- وكينيا -الشوط -الأول (1)

منتخب مصر بزيه التقليدي أمام جزر القمر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر وجزر القُمر عن ظهور الفراعنة بالألوان التقليدية، حيث يستعد الفراعنة لمواجهة جزر القمر غدا الإثنين في الجولة الثانية لتصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، وأقيم الاجتماع الفني لمواجهة جزر القمر ومصر بحضور طاقم الحكام ومراقبي المباراة وممثل اتحاد جزر القمر ومحمد بركات مدير المنتخب الوطني. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالمباراة، حيث يرتدي المنتخب المصري زيه التقليدي بألوان علم مصر، في حين سيظهر منتخب جزر القمر صاحب الأرض والجمهور باللون الأخضر الكامل.
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