فاروق: أخشى على المنتخب من النفق المظلم ورسالة للبدري

تحرير:أحمد سعيد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

منتخب مصر

شن هيثم فاروق، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجومًا شديدًا على لاعبي الممنتخب الوطني، بعد التعادل المخيب للأمال أمام نظيره جزر القمر، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على ستاد ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وقال فاروق في تصريحاته عقب المباراة في الاستوديو التحليلي عبر قناة بين سبورت، أن ما يحدث من جانب اللاعبين مشيرًا إلى أنه يخشى على الفريق من الدخول في النفق المظلم.

ارتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط في فخ التعادل (1-1) أمام كينيا في الجولة الأولى، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط. واستشهد هيثم فاروق بفترة الفراعنة منذ 2012 والغياب ثلاثة مرات عن المشاركة في البطولة الإفريقية قائلًا:" أرى أننا نكرر نفس فترة المنتخب في عام 2012، وتراجع

ارتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط في فخ التعادل (1-1) أمام كينيا في الجولة الأولى، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط.



واستشهد هيثم فاروق بفترة الفراعنة منذ 2012 والغياب ثلاثة مرات عن المشاركة في البطولة الإفريقية قائلًا:" أرى أننا نكرر نفس فترة المنتخب في عام 2012، وتراجع التصنيف العالمي وهذا ما ظهر في فترة تولي شوقي غريب المنتخب الأول وسقطنا في مجموعة قوية أمام السنغال وتونس وخسرنا ذهابا وإيابًا.



وتابع:" أتمنى من الجهاز الفني إعادة حساباته في اللاعبين التي تم ضمها لمباراتي كينيا وجزر القمر، يوجد لاعبين ليس بالمستوى الذي يؤهلهم لارتداء قميص المنتخب".



وأتم:" المرحلة المقبلة ستكون صعبة، وأتمنى من حسام البدري أن لا يلتفت لأي حديث وأن يظل تركيزه فقط لإصلاح كافة المشاكل للخروج من هذا المأزق".