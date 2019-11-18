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هؤلاء النجوم يقدمون حفل افتتاح «القاهرة السينمائي»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، فعاليات دورته الـ41، مساء الأربعاء المقبل، بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي. الحفل الذي يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يشترك في تقديمه ثلاثة من نجوم الفن المصري، هم؛ خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويشهد العديد من الفعاليات.
ومن أبرز تلك الفعاليات الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التي رحلت خلال العام الجاري، وفي مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، والذي رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فني يحتفي من خلاله المهرجان بصناعة السينما. وخلال الحفل أيضا، يتم تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية
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محمد-حاتم

محمد حاتم: شخصيتي بممالك النار انعكاس للمواطن المصري

تذاع اليوم الحلقة الثانية من مسلسل ممالك النار، وتشهد الظهور الأول للفنان محمد حاتم بشخصية جمال الكاتب، وعلق على دوره، قائلا إنه: "يقوم بدور جمال الكاتب ابن عبدالكريم الحسيني الذي احتضن طومان باي عند نزوله مصر، ولكن سيسلك طومان باي المسلك العسكري، وسيقوم جمال بالعمل ككاتب في ديوان الإنشاء ومساعد لابن إياس، المؤرخ المصري المعروف، وسيكون الصديق الذي سيقف بجوار طومان باي في رحلته"، وأضاف حاتم: "إن جمال الكاتب شخصية خيالية، وليست مثبتة في التاريخ، وتم وضعها كعين للمشاهد ليرى الجزء المدني والاجتماعي للشعب المصري في هذا الزمن".
رامى-جمال

رامي جمال يروج لحلقته مع إسعاد يونس بهذه الصورة

روج الفنان رامي جمال لحلقته مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، ونشر صورة لهما معًا، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": استنوا الحلقة اللي هي بالنسبالي أهم مقابلة عملتها علشان كمية الحب والطاقة اللي شفتها من صاحبة_ السعادة والكرو بتاعها اللي بتكمل طاقة الحب اللي اديتوهالي، أنا والله محظوظ الحمد لله بحبك يا اس اس، وبحب الكرو بتاعك، وبحب كل اللي وصللي حب ودعم قلوبكم مكسب". وكانت إسعاد يونس قد حيرت جمهورها، بسبب عدم الكشف عن هوية ضيفها القادم في برنامجها، ونشرت صورة للضيف، وكانت تقف بظهره مختفيا.
يوم- أن- قتلوا- الغناء 3

«يوم أن قتلوا الغناء» يشارك بمهرجان مكناس بالمغرب

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء" إنتاج فرقة مسرح الطليعة يمثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان مكناس للمسرح بالمغرب بدورته الثانية في الفترة من 28 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، وذلك ضمن 12 دولة مشاركة بالمهرجان. عرض "يوم قتلوا الغناء" حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه، وقدم للعام الثالث على التوالي ما بين القاهرة والإسكندرية كان آخرها في شهر نوفمبر الحالي على مسرح الطليعة بالعتبة.
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السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

20 فيلما من «الواقع الافتراضي» بالدورة 41 للقاهرة السينمائي

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة محمد حفظي، عن مشاركة 20 فيلما في برنامج "الواقع الافتراضي -Virtual Reality"، خلال الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه. البرنامج الذي استحدثه مهرجان القاهرة العام الماضي، وتديره نانسي علي، يتيح لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضي، التي تحول المشاهد من مجرد متلقٍّ إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماما عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضي الذى يتناوله الفيلم.
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حجاب زينة وانفعال دينا.. لقطات من جنازة هيثم أحمد زكي

ودع المئات من نجوم الفن والرياضة، ظهر اليوم الخميس، جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين. وشارك عدد كبير من النجوم، أبرزهم: "محمد هنيدي ومحمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة والإعلامي أحمد شوبير وعمر مصطفى متولي ودينا الشربيني وأشرف زكي ورشوان توفيق وحمادة صدقي وهشام ماجد وباسم سمرة وعمر السعيد ومنى عبد الغني وناهد السباعي وبسمة وسارة نخلة ومحمد إمام وأمير شاهين ولقاء الخميسى وطارق عبد العزيز وأيتن عامر وأمينة خليل ومحمد لطفي ودلال عبد العزيز والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات".
ماريان خوري

ماريان خوري تكشف كواليس فيلمها المشارك بـ«القاهرة السينمائي»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار الفيلم الوثائقي المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري، للمشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة 41، والتي تقام في الفترة من 20 و29 نوفمبر الحالي بدار الأوبرا. الفيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتين ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما.
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صلاح عبد الله: «صندوق الدنيا» مفاجأة.. وعمرو القاضي «غفلني»

أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن سعادته بمشاركته في فيلم "صندوق الدنيا" والذي يتم تصويره حاليا، وقام بتصوير معظم المشاهد التي جمعته بالفنانة رانيا يوسف مشيرا إلى أنها تجربة مميزة عن باقي الأدوار التي قدمها من قبل. وأضاف الفنان صلاح عبدالله، في تصريحات صحفية، أنه في البداية وافق على الفور على الدور بعد قراءه السيناريو والدور لثقته في المخرج والمؤلف عماد البهات الذي يثق في اختياراته.
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