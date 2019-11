بعد التعادل التاريخي.. جماهير جزر القمر تقتحم الملعب

اقتحام الجماهير

اقتحمت الجماهير ملعب مالوزيني الذي شهد مباراة المنتخب الوطني وجزر القمر، والتي انتهت بدون أهداف في ثاني جولات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، وشهد ملعب المباراة تواجد نحو 11 ألف مشجع، وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية اندفع الآلاف من جماهير جزر القمر تجاه أرضية الملعب احتفالا بتعادل منتخب بلادها مع مصر، وتدخل الأمن لفض تجمع الجماهير بعد المباراة مباشرة. ودخلت جماهير جزر القمر التي حضرت المباراة من الملعب أرضية الميدان فرحا بهذه النقطة الثمينة أمام منتخب مصر، خاصة في ظل فارق الإمكانات والتاريخ بين البلدين.

FT: #Comoros 0-0 #Egypt Comoros produced a battling performance to hold continental giants #Egypt to a goalless draw at home. A pitch invasion in Moroni. #AFCON2021Q pic.twitter.com/tPCAKdFKp5 — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) November 18, 2019