هواتف Oppo Reno2 تجربة استثنائية لمحبى التصوير الاحترافى

جودة الكاميرات ودقتها كانت الرهان الرئيسي لشركة أوبو المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، وذلك منذ دخولها للسوق المصري، وتبقى هواتف أوبو الأنسب للباحثين عن جودة صور عالية
أطلقت OPPO الإسبوع الماضي سلسلة هواتفها الجديدة Reno2 في السوق المصري والتي تتضمن هاتفي Reno2 وReno2F وهما أحدث إصدارات OPPO في سلسلة هواتفها الشهيرة Reno والتي ستعيد رسم حدود إبداعات المستخدمين، بما تتضمنه من تقنيات للإرتقاء بتجربة التصوير، والحصول على صور شديدة الدقة أثناء الليل حتى في حالة عدم وجود ضوء تقريباً.
ويمكن تحقيق ذلك مع هواتف Reno 2 باستخدام وضع الظلام الشديد Ultra Dark Mode لهاتف Reno2 ووضع Ultra Night Mode 2.0 لهاتف Reno 2F، وتصوير فيديوهات شديدة الثبات من خلال وضع التصوير Ultra Steady Video. وتمكن الإمكانيات المتميزة لسلسلة هواتف Reno2 المستخدمين من رؤية الأشياء على نحو مختلف.
Ultra Dark
ويمكن تحقيق ذلك مع هواتف Reno 2 باستخدام وضع الظلام الشديد Ultra Dark Mode لهاتف Reno2 ووضع Ultra Night Mode 2.0 لهاتف Reno 2F، وتصوير فيديوهات شديدة الثبات من خلال وضع التصوير Ultra Steady Video. وتمكن الإمكانيات المتميزة لسلسلة هواتف Reno2 المستخدمين من رؤية الأشياء على نحو مختلف.
Ultra Dark Mood Off
Ultra Dark Mood On
وتحتوي تلك السلسلة الفريدة من الهواتف الذكية على أربع كاميرات خلفية كما تتضمن العديد من المميزات والتقنيات المبتكرةK وتتوفر سلسلة Reno2 بأربعة ألوان: Ocean Blue وLuminous Black لهاتف Reno2 وSky White وLake Green لهاتف Reno 2F.
0.6X Zoom
2X Zoom
5X Zoom
20 X Zoom
تمت محاذاة كاميرات هاتفي Reno 2 وReno 2F في صف واحد في الوسط، مما يجعل الظهر متناظراً وممتعًا من الناحية الجمالية، ليعطى الهاتف مظهراً لامعاً ومتعدد الألوان. من ناحية أخرى، فإن الكاميرا الرباعية الخلفية محمية بغطاء خلفي مصنوع من زجاج Gorilla Glass من الجيل الخامس، مما يوفر حماية قوية وطويلة الأمد. كما تم تلميع الزجاج للتأكد من غمره بالغطاء الخلفي، ومن ثم لا توجد أي إعاقة بصرية للكاميرات.
كالعادة تولي OPPO اهتماما كبيرا بالتكنولوجيا المتقدمة في مجال التصوير وستمكن سلسلة Reno2 مستخدميها من التخلص من المنظور القديم للتصوير، كما ستفتح آفاقهم لزوايا وإمكانيات جديدة، لا تعترف بحدود الزمان أو المكان، مع تصوير الهضاب الواسعة وشوارع المدن المزدحمة، والشواطئ التي تغمرها أشعة الشمس والليالي غير القمرية.
تتميز كاميرات سلسلة Reno 2 بخاصية التقريب الرقمي x20 وزووم هجين x5، يجمع بين عدسات التكبير المتعددة التي توفر انتقالًا سلسًا. هذا يعني أن الصور ستكون واضحة في عدد من السيناريوهات بعيدة المدى، مثل الحفلات الموسيقية والعروض التقديمية والألعاب.
كذلك حرصت OPPO على تقديم كل ما هو جديد ومتطور ليناسب جميع المستخدمين، سواء من محبي التصوير، أو هواة الألعاب، أو الذين يتمتعون بروح المغامرة؛ فبغض النظر عن أسلوب حياة المستخدمين، فإن سلسلة Reno2 تعتبر مثالية للمستخدمين الذين يتبعون نمط حياة مليئاً بالحركة والإثارة.
Ultra Dark Mood On
Ultra dark Mood of
أما بالنسبة لمحبي الألعاب، قامت OPPO بتطوير تكنولوجياتها لتناسبهم كليا، حيث تقوم تقنية Game Space بإدارة تطبيقات الألعاب على نحو جماعي، وهذا لمنح المستخدمين تجربة ألعاب خالية من التشتيت ومليئة بالمتعة، حيث يُمكن تحميل الألعاب وتشغيلها من Game Space ويمكن كذلك تسجيل اللحظات الرائعة خلال الاستمتاع بالألعاب وإرسالها للأصدقاء في الوقت الحقيقي، وتعمل تلك التقنية على خفض استهلاك الطاقة والكثير من العوامل الأخرى.
إلى جانب أنه عندما يستمتع المستخدمون بالألعاب عن طريق استخدام سماعة، يمكنهم الحصول على تأثيرات صوتية محيطة مثل سماع صوت طلقة البندقية في الجزء الأمامي الأيسر أو صوت بوق سيارة في الجزء الخلفي الأيمن، مما يُمكن المستخدمين من الاستمتاع بتجربة ألعاب رائعة وغامرة بالمتعة وذلك بفضل نظام Dolby Atmos الصوتي المتميز.
تتمتع سلسلة هواتف Reno2 كذلك بتكنولوجيا VOOC Flash Charge 3.0 السريعة والآمنة لشحن بطارية الهواتف، وتستخدم تلك التكنولوجيا خوارزمية VFC، والتي تخفض من زمن شحن الـ 10% الأخيرة من البطارية من خلال مضاعفة سرعة الشحن، ومع إدماج تكنولوجيا VOOC Flash Charge 3.0 مع بطارية ذات سعة 4000 ملي أمبير، تمنح المستخدم عمر أطول للبطارية.
كما ستقوم OPPO بتقديم خدمة OPPO Care لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتمتع العملاء الذين يشترون هواتف سلسلة Reno2 في غضون الأيام الثلاثة الأولى من البيع لأول مرة، باستبدال الشاشة أو الغطاء الخلفي التالف نتيجة السقوط أو الأضرار مجاناُ لمرة واحدة، في غضون ستة أشهر من الشراء.