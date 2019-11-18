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هواتف Oppo Reno2 تجربة استثنائية لمحبى التصوير الاحترافى

جودة الكاميرات ودقتها كانت الرهان الرئيسي لشركة أوبو المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، وذلك منذ دخولها للسوق المصري، وتبقى هواتف أوبو الأنسب للباحثين عن جودة صور عالية
تحرير:التحرير ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
هواتف Oppo Reno 2
هواتف Oppo Reno 2
أطلقت OPPO الإسبوع الماضي سلسلة هواتفها الجديدة Reno2 في السوق المصري والتي تتضمن هاتفي Reno2 وReno2F وهما أحدث إصدارات OPPO في سلسلة هواتفها الشهيرة Reno والتي ستعيد رسم حدود إبداعات المستخدمين، بما تتضمنه من تقنيات للإرتقاء بتجربة التصوير، والحصول على صور شديدة الدقة أثناء الليل حتى في حالة عدم وجود ضوء تقريباً.
ويمكن تحقيق ذلك مع هواتف Reno 2 باستخدام وضع الظلام الشديد Ultra Dark Mode لهاتف Reno2 ووضع Ultra Night Mode 2.0 لهاتف Reno 2F، وتصوير فيديوهات شديدة الثبات من خلال وضع التصوير Ultra Steady Video. وتمكن الإمكانيات المتميزة لسلسلة هواتف Reno2 المستخدمين من رؤية الأشياء على نحو مختلف.  Ultra Dark
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v17 pro

Vivo تطرح هاتفي S1 وV17 Pro بأسعار تنافسية في مصر

بحضور جيت زو، رئيس شركة vivo بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ديفيد كي-الرئيس التنفيذي لشركة vivo مصر، وعدد من أعضاء الإدارة العليا بالشركة، أعلنت شركة فيفو الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية دخولها رسميًا السوق المصري، وذلك من خلال طرح احدث هواتفها S1 وV17 Pro والتي جاءت أسعارها تنافسية جدًا على عكس التوقعات التي قالت انها ستكون مرتفعة نظرًا لجودتها المعروفة في الأسواق العالمية والسوق الصيني تحديدًا، حيث تتواجد حاليًا في أكثر من 30 سوقًا بما في ذلك المغرب، ونيجيريا وكينيا والشرق الأوسط.
Huawei-y9s-

هواوي تطرح هاتف Y9 S بكاميرا 48 ميجابكسل و6 جيجا رام

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لهاتفها الشبابي الجديد HUAWEI Y9 S في السوق المصري ابتداء من يوم 21 الي يوم 27 نوفمبر 2019 حيث يتوافر الهاتف للحجز المسبق بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين، وتأتي حملة الحجز المسبق بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين. يأتي هاتف HUAWEI Y9 S الجديد بسعر 4488 جنيهاً ومزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 ميجا بيكسل والتي تأتي بزاوية تصوير واسعة وتعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي تزويده ب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
OPPO Reno 2 (5)

تعرف على مواصفات وأسعار هواتف أوبو Reno 2 في مصر

أطلقت شركة أوبو أحدث هواتفها Reno 2 وReno2F المزودين بالعديد من مزايا التصوير المتطورة التي سترتقي بالقدرات الإبداعية للمستخدمين إلى آفاق جديدة. وتأتي قدرات التصوير متعددة المشاهد التي توفرها السلسلة مدعومة بمنظومة كاميرا رباعية تتيح تصوير مقاطع الفيديو بمستوى فائق من الثبات أثناء الحركة بفضل خاصية تصوير الفيديو بالثبات الفائق Ultra Steady Video، وصورا ليلية فائقة الوضوح حتى في ظل ظروف الإضاءة شبه المنعدمة بفضل خاصية Ultra Dark Mode، وميزة التقريب الهجين حتى خمس مرات التي تتيح للمستخدمين تقريب الصورة لدرجة غير مسبوقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
OPPO Reno 2 (5)

تعرف على مواصفات وأسعار هواتف أوبو Reno 2 في مصر

أطلقت شركة أوبو أحدث هواتفها Reno 2 وReno2F المزودين بالعديد من مزايا التصوير المتطورة التي سترتقي بالقدرات الإبداعية للمستخدمين إلى آفاق جديدة. وتأتي قدرات التصوير متعددة المشاهد التي توفرها السلسلة مدعومة بمنظومة كاميرا رباعية تتيح تصوير مقاطع الفيديو بمستوى فائق من الثبات أثناء الحركة بفضل خاصية تصوير الفيديو بالثبات الفائق Ultra Steady Video، وصورا ليلية فائقة الوضوح حتى في ظل ظروف الإضاءة شبه المنعدمة بفضل خاصية Ultra Dark Mode، وميزة التقريب الهجين حتى خمس مرات التي تتيح للمستخدمين تقريب الصورة لدرجة غير مسبوقة.
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