هواتف Oppo Reno2 تجربة استثنائية لمحبى التصوير الاحترافى

جودة الكاميرات ودقتها كانت الرهان الرئيسي لشركة أوبو المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، وذلك منذ دخولها للسوق المصري، وتبقى هواتف أوبو الأنسب للباحثين عن جودة صور عالية

تحرير:التحرير ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

هواتف Oppo Reno 2

أطلقت OPPO الإسبوع الماضي سلسلة هواتفها الجديدة Reno2 في السوق المصري والتي تتضمن هاتفي Reno2 وReno2F وهما أحدث إصدارات OPPO في سلسلة هواتفها الشهيرة Reno والتي ستعيد رسم حدود إبداعات المستخدمين، بما تتضمنه من تقنيات للإرتقاء بتجربة التصوير، والحصول على صور شديدة الدقة أثناء الليل حتى في حالة عدم وجود ضوء تقريباً.

ويمكن تحقيق ذلك مع هواتف Reno 2 باستخدام وضع الظلام الشديد Ultra Dark Mode لهاتف Reno2 ووضع Ultra Night Mode 2.0 لهاتف Reno 2F، وتصوير فيديوهات شديدة الثبات من خلال وضع التصوير Ultra Steady Video. وتمكن الإمكانيات المتميزة لسلسلة هواتف Reno2 المستخدمين من رؤية الأشياء على نحو مختلف. Ultra Dark