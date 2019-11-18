وائل جمعة: «يوجد لاعبون في المنتخب خائفون على أنفسهم»

تحرير:أحمد سعيد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

وائل جمعة

علق وائل جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، على تعادل الفراعنة أمام جزر القمر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وقال وائل جمعة أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة بي إن سبورتس إن محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة، أفضل لاعب في المباراة، ولا يوجد لاعب لديه الشراسة الفنية والهجومية داخل صفوف المنتخب.

ارتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط في فخ التعادل (1- 1) أمام كينيا في الجولة الأولى، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط. وأضاف: "اللاعبون لا يقدمون نفس الأداء الذي يقدمونه مع أنديتهم، إذا كانوا خائفين على أنفسهم من الإصابة فمن الأفضل ألا يتواجدوا مع المنتخب، لن أذكر أسماء