البدرى: التأهل هدفنا.. والبعض يهاجمنا بدون وعى

تحرير:أحمد سعيد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م

حسام البدرى

تحدث حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول بعد التعادل الذى حققه المنتخب مع جزر القمر عصر اليوم الثلاثاء، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها فى الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ليرتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط فى فخ التعادل (1- 1) أمام كينيا فى الجولة الأولى، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط. وقال البدرى فى حديثه بالمؤتمر الصحفى عقب نهاية المباراة: "نمر بظروف صعبة، وهناك العديد من الغيابات والإصابات".

وواصل: "المشكلة التى حدثت وتسببت فى عدم انضمام لاعبى بيراميدز للمنتخب، بالإضافة إلى توقف مسابقة الدورى لفترة طويلة، كل هذه عوامل أثرت على الأداء". وأضاف المدير الفنى لمنتخب مصر: "إن شاء الله سنكون من المتأهلين في نهاية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، وأعد الجمهور بذلك". وتابع البدري: