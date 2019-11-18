رياضة

وزير الرياضة للمنتخب الأوليمبى: فى انتظار تحقيق حلم

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعا مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر مع لاعبى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب، وجهازه المعاون، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب، قبل مباراة الغد الثلاثاء، مع نظيره الجنوب إفريقي فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفُها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى لاعبى المنتخب خلال مباريات الدور الأول للبطولة والتى حصل فيها المنتخب على العلامة الكاملة بتسع نقاط. وأكد وزير الشباب والرياضة أن مباراة الغد هى مرحلة جديدة فى البطولة تتطلب بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الفوز والتأهل للأولمبياد، مشيرًا إلى ثقته الكاملة
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الأرجنتين - ليونيل ميسي

ميسي يخطف التعادل للأرجنتين أمام أوروجواي

تعادل منتخب الأرجنتين إيجابيًا مع نظيره الأوروجواوي بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية، التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في إطار تحضيرات المنتخبين للفترة المقبلة، وسجل إدينسون كافاني ولويس سواريز هدفي أوروجواي بالدقيقتين 34 و69، بينما أحرز سيرجيو أجويرو وليونيل ميسي هدفي التانجو بالدقيقتين 63 و92. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، والمحاولات الهجومية على المرميين كانت قليلة للغاية في الشوط الأول، الذي غلب عليه التدخلات العنيفة، مما دفع الحكم لإشهار الكارت الأصفر 5 مرات.
مباراة -مصر -والكاميرون (2)

بعد انتقاده.. شوقي غريب يدافع عن مصطفى محمد

رد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على الانتقادات التي وجهت إلى مصطفى محمد مهاجم الفريق رغم تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وقال غريب: "مصطفى محمد لن يلتفت لمثل هذه الانتقادات فهو لاعب مهم في تشكيل الفراعنة خلال فعاليات البطولة، أثق في قيادته للفريق للتأهل إلى النهائي وبلوغ أولمبياد طوكيو المقبل". ويلعب منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما المقامة في مصر والتي يتأهل منها ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ليونيل ميسي - لويس سواريز

ميسي وسواريز وجها لوجه في مباراة الأرجنتين وأوروجواي

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني وأوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، تشكيلة فريقهما استعدادًا للمواجهة المنظرة بين المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، وديًا في فلسطين ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي، وشهدت التشكيلة الأساسية للأرجنتين وجود القائد ليونيل ميسي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما لعب ضد البرازيل في المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي، وانتهت بفوز التانجو بهدف دون رد. وستذاع المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 13 beIN SPORTS HD.
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مصر الاولمبي

مصطفى محمد يقود مصر الأولمبي للصدارة والكاميرون تودع

حقق منتخب مصر الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، سجل مصطفى محمد هدفي الفراعنة، فيما أحرز إريك مبيو هدف الأسود، ليرفع أبناء شوقي غريب رصيدهم إلى 9 نقاط في الصدارة محققًا العلامة الكاملة، في المقابل ودعت الكاميرون البطولة بفارق الأهداف عن غانا التي فازت على مالي بهدفين نظيفين، وجاء منتخب مالي في المركز الأخير.
أحمد ياسر ريان

أحمد ريان عن تسجيله هدف الفوز: هذه تعليمات شوقي غريب

عبر أحمد ياسر ريان، مهاجم منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بتسجيل هدفه القاتل في مرمى غانا، الذي منح الفراعنة الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.
ناصر ماهر

مدرب المنتخب يكشف تشخيص إصابة ناصر ماهر

كشف معتمد جمال المدرب العام للمنتخب المصري الأولمبي، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر صانع ألعاب الفراعنة، بعد خروجه من مواجهة مالي في لقاء افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث التحم ماهر مع إبراهيما كونيه، ما نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب، وشارك عمار حمدي بدلًا منه.
شوقى-غريب

أرقام شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

يستعد المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، بينما يأتي نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا. وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
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