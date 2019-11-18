وزير الرياضة للمنتخب الأوليمبى: فى انتظار تحقيق حلم

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م

وزير الرياضة

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعا مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر مع لاعبى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب، وجهازه المعاون، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب، قبل مباراة الغد الثلاثاء، مع نظيره الجنوب إفريقي فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفُها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى لاعبى المنتخب خلال مباريات الدور الأول للبطولة والتى حصل فيها المنتخب على العلامة الكاملة بتسع نقاط. وأكد وزير الشباب والرياضة أن مباراة الغد هى مرحلة جديدة فى البطولة تتطلب بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الفوز والتأهل للأولمبياد، مشيرًا إلى ثقته الكاملة