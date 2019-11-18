وزير الرياضة للمنتخب الأوليمبى: فى انتظار تحقيق حلم
١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م
وزير الرياضة
عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعا مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر مع لاعبى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب، وجهازه المعاون، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب، قبل مباراة الغد الثلاثاء، مع نظيره الجنوب إفريقي فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفُها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى لاعبى المنتخب خلال مباريات الدور الأول للبطولة والتى حصل فيها المنتخب على العلامة الكاملة بتسع نقاط.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن مباراة الغد هى مرحلة جديدة فى البطولة تتطلب بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الفوز والتأهل للأولمبياد، مشيرًا إلى ثقته الكاملة
وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى لاعبى المنتخب خلال مباريات الدور الأول للبطولة والتى حصل فيها المنتخب على العلامة الكاملة بتسع نقاط.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن مباراة الغد هى مرحلة جديدة فى البطولة تتطلب بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الفوز والتأهل للأولمبياد، مشيرًا إلى ثقته الكاملة فى جميع لاعبى المنتخب والجهاز الفنى وقدرتهم على تحقيق الفوز.
وقال أشرف صبحى إن الجماهير المصرية تقف خلف منتخبها الأوليمبى وتنتظر وتتابع كل مبارياته بشغف كبير مؤكدًا أن الجماهير فى انتظار تحقيق حلم التأهل للأولمبياد لأولمبياد طوكيو 2020.
يذكر أن منتخب مصر الأوليمبى قد حصد العلامة الكاملة خلال مباريات الدور الأول للبطولة بفوزه على منتخب مالى بنتيجة 1/ صفر ، وعلى غانا بنتيجة 3/ 2 واختتمها بالفوز على الكاميرون 2/ 1.