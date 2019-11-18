رياضة

أسامة نبيه مدافعًا عن البدرى: «كفاية تقطيع»

تحرير:أحمد سعيد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
أسامة نبيه
أسامة نبيه
علق أسامة نبيه المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، على تعادل الفراعنة أمام جزر القمر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، رافضًا تحميل حسام البدري مسؤولية الأداء المتواضع في مباراتي كينيا وجزر القمر. وقال نبيه عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كفاية تقطيع، هذه هي الإمكانات المتاحة، المنتخب يمر حاليا بمرحلة طبيعية جدا في كرة القدم، أي إنجاز بعد 4 سنوات يعقبه انحدار، لأنه ليس لدينا تواصل أجيال".
وتابع: "حسام البدرى وجهازه الفنى معذور، لقد تزامن بداية مشواره مع بطولة مهمة للمنتخب الأوليمبى". وواصل: "لا أبرر بذلك الأداء فى مباراتى كينيا وجزر القمر، لكن هناك عناصر فى المنتخب الأول لا تصلح، والكثيرون طالبوا أجيرى وما قبله بتغيير العناصر وثبت عدم صلاحيتهم، من لا يؤدى أمام جزر القمر لا تنتظر منه
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الأرجنتين - ليونيل ميسي

ميسي يخطف التعادل للأرجنتين أمام أوروجواي

تعادل منتخب الأرجنتين إيجابيًا مع نظيره الأوروجواوي بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية، التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في إطار تحضيرات المنتخبين للفترة المقبلة، وسجل إدينسون كافاني ولويس سواريز هدفي أوروجواي بالدقيقتين 34 و69، بينما أحرز سيرجيو أجويرو وليونيل ميسي هدفي التانجو بالدقيقتين 63 و92. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، والمحاولات الهجومية على المرميين كانت قليلة للغاية في الشوط الأول، الذي غلب عليه التدخلات العنيفة، مما دفع الحكم لإشهار الكارت الأصفر 5 مرات.
مباراة -مصر -والكاميرون (2)

بعد انتقاده.. شوقي غريب يدافع عن مصطفى محمد

رد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على الانتقادات التي وجهت إلى مصطفى محمد مهاجم الفريق رغم تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وقال غريب: "مصطفى محمد لن يلتفت لمثل هذه الانتقادات فهو لاعب مهم في تشكيل الفراعنة خلال فعاليات البطولة، أثق في قيادته للفريق للتأهل إلى النهائي وبلوغ أولمبياد طوكيو المقبل". ويلعب منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما المقامة في مصر والتي يتأهل منها ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ليونيل ميسي - لويس سواريز

ميسي وسواريز وجها لوجه في مباراة الأرجنتين وأوروجواي

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني وأوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، تشكيلة فريقهما استعدادًا للمواجهة المنظرة بين المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، وديًا في فلسطين ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي، وشهدت التشكيلة الأساسية للأرجنتين وجود القائد ليونيل ميسي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما لعب ضد البرازيل في المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي، وانتهت بفوز التانجو بهدف دون رد. وستذاع المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 13 beIN SPORTS HD.
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حسام البدري - المنتخب الوطني

البدرى: التأهل هدفنا.. والبعض يهاجمنا بدون وعى

تحدث حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول بعد التعادل الذى حققه المنتخب مع جزر القمر عصر اليوم الثلاثاء، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها فى الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ليرتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط فى فخ التعادل (1- 1) أمام كينيا فى الجولة الأولى، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط. وقال البدرى فى حديثه بالمؤتمر الصحفى عقب نهاية المباراة: "نمر بظروف صعبة، وهناك العديد من الغيابات والإصابات".
وائل-جمعة

وائل جمعة: «يوجد لاعبون في المنتخب خائفون على أنفسهم»

علق وائل جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، على تعادل الفراعنة أمام جزر القمر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وقال وائل جمعة أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة بي إن سبورتس إن محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة، أفضل لاعب في المباراة، ولا يوجد لاعب لديه الشراسة الفنية والهجومية داخل صفوف المنتخب.
اقتحام- الجماهير‎ (1)

بعد التعادل التاريخي.. جماهير جزر القمر تقتحم الملعب

اقتحمت الجماهير ملعب مالوزيني الذي شهد مباراة المنتخب الوطني وجزر القمر، والتي انتهت بدون أهداف في ثاني جولات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، وشهد ملعب المباراة تواجد نحو 11 ألف مشجع، وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية اندفع الآلاف من جماهير جزر القمر تجاه أرضية الملعب احتفالا بتعادل منتخب بلادها مع مصر، وتدخل الأمن لفض تجمع الجماهير بعد المباراة مباشرة. ودخلت جماهير جزر القمر التي حضرت المباراة من الملعب أرضية الميدان فرحا بهذه النقطة الثمينة أمام منتخب مصر، خاصة في ظل فارق الإمكانات والتاريخ بين البلدين.
المنتخب الوطني - جزر القمر (2)

فاروق: أخشى على المنتخب من النفق المظلم ورسالة للبدري

شن هيثم فاروق، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجومًا شديدًا على لاعبي الممنتخب الوطني، بعد التعادل المخيب للأمال أمام نظيره جزر القمر، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على ستاد ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وقال فاروق في تصريحاته عقب المباراة في الاستوديو التحليلي عبر قناة بين سبورت، أن ما يحدث من جانب اللاعبين مشيرًا إلى أنه يخشى على الفريق من الدخول في النفق المظلم.
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