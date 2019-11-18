أسامة نبيه مدافعًا عن البدرى: «كفاية تقطيع»

تحرير:أحمد سعيد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

أسامة نبيه

علق أسامة نبيه المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، على تعادل الفراعنة أمام جزر القمر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، رافضًا تحميل حسام البدري مسؤولية الأداء المتواضع في مباراتي كينيا وجزر القمر. وقال نبيه عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كفاية تقطيع، هذه هي الإمكانات المتاحة، المنتخب يمر حاليا بمرحلة طبيعية جدا في كرة القدم، أي إنجاز بعد 4 سنوات يعقبه انحدار، لأنه ليس لدينا تواصل أجيال".

وتابع: "حسام البدرى وجهازه الفنى معذور، لقد تزامن بداية مشواره مع بطولة مهمة للمنتخب الأوليمبى". وواصل: "لا أبرر بذلك الأداء فى مباراتى كينيا وجزر القمر، لكن هناك عناصر فى المنتخب الأول لا تصلح، والكثيرون طالبوا أجيرى وما قبله بتغيير العناصر وثبت عدم صلاحيتهم، من لا يؤدى أمام جزر القمر لا تنتظر منه