أسامة نبيه مدافعًا عن البدرى: «كفاية تقطيع»
تحرير:أحمد سعيد
١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
أسامة نبيه
علق أسامة نبيه المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، على تعادل الفراعنة أمام جزر القمر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، رافضًا تحميل حسام البدري مسؤولية الأداء المتواضع في مباراتي كينيا وجزر القمر.
وقال نبيه عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كفاية تقطيع، هذه هي الإمكانات المتاحة، المنتخب يمر حاليا بمرحلة طبيعية جدا في كرة القدم، أي إنجاز بعد 4 سنوات يعقبه انحدار، لأنه ليس لدينا تواصل أجيال".
وتابع: "حسام البدرى وجهازه الفنى معذور، لقد تزامن بداية مشواره مع بطولة مهمة للمنتخب الأوليمبى".
وواصل: "لا أبرر بذلك الأداء فى مباراتى كينيا وجزر القمر، لكن هناك عناصر فى المنتخب الأول لا تصلح، والكثيرون طالبوا أجيرى وما قبله بتغيير العناصر وثبت عدم صلاحيتهم، من لا يؤدى أمام جزر القمر لا تنتظر منه
وتابع: "حسام البدرى وجهازه الفنى معذور، لقد تزامن بداية مشواره مع بطولة مهمة للمنتخب الأوليمبى".
وواصل: "لا أبرر بذلك الأداء فى مباراتى كينيا وجزر القمر، لكن هناك عناصر فى المنتخب الأول لا تصلح، والكثيرون طالبوا أجيرى وما قبله بتغيير العناصر وثبت عدم صلاحيتهم، من لا يؤدى أمام جزر القمر لا تنتظر منه شيئا أمام غانا وكوت ديفوار ومنتخبات أخرى أقوى".
وأضاف: "هناك عناصر لم تقدم المطلوب، صبغة الصفة الدولية لابد من تدرج فى منتخبات الناشئين والشباب، ولا تكتسب بين يوم ليلة أمام ليبيريا".
وأتم أسامة نبيه: "لابد أن نصنع جيلا جديدا ونهتم بمنتخب الشباب الذى يقوده ربيع ياسين، ليكون ضمن القوام الذى يشارك فى كأس العالم 2022، وكذلك مسؤولو الأندية يتسببون أيضا فى تأخر ظهور لاعب دولى لتخوفهم عند إصابة لاعب أساسى بالفريق".