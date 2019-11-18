أمير الكويت: لن يفلت من العقاب أى معتدي على المال العام

أمير الكويت: الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون، وينص دستورها على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وأنهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات

تحرير:أ.ش.أ ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

أمير الكويت

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن أى معتدي على المال العام، لن يفلت من العقاب أى كانت مكانته أو صفته، مشددا على عدم حماية أي فاسد، وعلى متابعته شخصيا لهذا الملف. وقال أمير الكويت في كلمة بثها للمواطنين، بثها التليفزيون الكويت مساء اليوم الاثنين - :"لقد ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، أن نرى هذا التراشق في وسائل الاعلام، والتواصل الاجتماعي، وتبادل الاساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف، وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام .. نحمد الله بأننا في دولة دستور، وقانون، ومؤسسات، تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام، وهو قضاء مشهود له بالاستقلالية والنزاهة، وموضع تقدير واعتزاز الجميع، وهو أمر يغني عن تبادل الاتهام في ساحة الاعلام، بل هو السبيل الأجدى لتحقيق غاية الاصلاح".

وأكد حرصه الدائم على الحفاظ على الأموال العامة، والتزامه بواجب حماية حرمتها، مشددا على أن الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون، وينص دستورها على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وأنهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، وأن المتهم برئ حتى تثبت ادانته.وأضاف أنه لما كان هذا الموضوع الان