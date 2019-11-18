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أمير الكويت: لن يفلت من العقاب أى معتدي على المال العام

أمير الكويت: الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون، وينص دستورها على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وأنهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات
تحرير:أ.ش.أ ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م
أمير الكويت
أمير الكويت
أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن أى معتدي على المال العام، لن يفلت من العقاب أى كانت مكانته أو صفته، مشددا على عدم حماية أي فاسد، وعلى متابعته شخصيا لهذا الملف. وقال أمير الكويت في كلمة بثها للمواطنين، بثها التليفزيون الكويت مساء اليوم الاثنين - :"لقد ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، أن نرى هذا التراشق في وسائل الاعلام، والتواصل الاجتماعي، وتبادل الاساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف، وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام .. نحمد الله بأننا في دولة دستور، وقانون، ومؤسسات، تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام، وهو قضاء مشهود له بالاستقلالية والنزاهة، وموضع تقدير واعتزاز الجميع، وهو أمر يغني عن تبادل الاتهام في ساحة الاعلام، بل هو السبيل الأجدى لتحقيق غاية الاصلاح".
وأكد حرصه الدائم على الحفاظ على الأموال العامة، والتزامه بواجب حماية حرمتها، مشددا على أن الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون، وينص دستورها على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وأنهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، وأن المتهم برئ حتى تثبت ادانته.وأضاف أنه لما كان هذا الموضوع الان
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وفاة الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس دولة الإمارات

نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات شقيقه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الأثنين. وجاء في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية وأوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام ": "بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره .. ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أخاه المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه".
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«بن فليس»: الجزائر تعيش أزمة خطيرة وحلها يتطلب وقتا

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صباح-الاحمد-الصباح-امير-الكويت-02

أمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمرا باعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما. وقال الديوان الأميري الكويتي، في بيان رسمي، اليوم الإثنين: "بعد الإطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 14 من نوفمبر الجاري، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وإعفاء كل من ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق م. خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهما".
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تجاوزات «صندوق الجيش» وسر استقالة الحكومة الكويتية

شهدت الأسرة الحاكمة في الكويت حالة من عدم الاستقرار بعد اتهامات بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء، وتقدم عدد من النواب بطلب استجواب للحكومة، تمثل في استجوابين نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام وتبعها تقديم الحكومة استقالتها. وجاءت استقالة الحكومة بعد يومين من استقالة وزيرة الأشغال العامة في مجلس الأمة خلال استجواب لها، كما تأتي قبل جلسة كانت مقررة لمجلس الأمة الأربعاء المقبل لبحث طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.
الكويت.

بعد التظاهرات.. استقالة حكومة الكويت

قدم رئيس الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، استقالة حكومته إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح. وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم: إن "رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى سمو أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وكالة الأنباء الكويتية. وشهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر الجاري، للمطالبة بالإصلاحات السياسية، وسط انتقادات حادة للسياسية الحكومية.
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