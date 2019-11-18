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1.1 مليون جنيه غرامات حصلتها «شواطئ الإسكندرية»

تحرير:محمد مجلي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م
مصيف - أرشيفية
مصيف - أرشيفية
استعرض اللواء جمال رشاد مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة الأعمال التي تمت خلال 3 أشهر مضت، خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، لمتابعة أعمال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة. وأشار رشاد إلى أن عدد الشواطئ بالمحافظة 61 شاطئ منها 9 خدمة عامة سعر دخول الفرد 6جنيات، و25 شاطئ تعمل بنظام الخدمة لمن يطلبها وسعر التذكرة للفرد 7 جنيهات و21 شاطئ مميز سعر تذكرة دخول الفرد 12 جنيهًا، و6 شواطئ سياحية يتراوح سعر دخول الفرد بها من 17 إلى 25 جنيهًا.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه خلال الفترة من 15 يوليو إلى 15 نوفمبر تم تكثيف المرور وتفعيل الجزاءات على مستأجري الشواطئ من خلال شن حملات مستمرة على الشواطئ للتحقق من انضباط الأسعار والتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وتشديد على الانضباط على البوابات من حيث أسعار التذاكر وإظهار
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مكمل-غذائي‎

«عايز يلفت نظر البنات».. طبيب يُحذر من تعاطي المكملات الغذائية

كشف الدكتور أسامة غنيم، الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن المكملات الغذائية تؤدي لإيقاف الرياضيين وبعدهم عن الرياضة والنجومية، مشيرًا إلى أن مشكلة الشباب في الرغبة في لفت انتباه الفتيات، وعمل فورمة الساحل وعمرو دياب، وأن يسير في الشارع مفتول العضلات، ولكنه عندما يذهب للجيم يأخذ مكملات غذائية مصنعة في أكبر مصانع في العالم في أمريكا، ولكن له مضار أثناء التخزين على الكبد والقلب والكلى للإنسان العادي.
السيسي (5)

السيسي يبحث تنويع مجالات التعاون العسكري مع ألمانيا

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمقر إقامته في برلين مع وفد من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري بين الجانبين بما في ذلك تدشين مشروعات تصنيع مشترك في مصر خاصةً في ضوء القدرات المتاحة والإمكانات الواعدة في هذا الإطار لكل من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. وأشاد الرئيس السيسي، خلال اللقاء الذي حضره محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة.
عز-الدين-ابوستيت-وزير-الزراعة-واستصلاح-الاراضى

«أبو ستيت»: الزراعة العضوية تحافظ على صحة المواطن

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، أهمية وجود تخصصات البيئة والزراعة الحيوية في الوقت الحالي، نظرا لإسهامها في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في ضوء رؤية 2030 والتحديات التي تواجه الزراعة، خاصة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية. وقال أبوستيت في كلمته خلال احتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بمرور 20 عاما على إنشائه الذي يهتم بتدوير المخلفات الزراعية وإدارة الأنظمة البيئية، إن الزراعة العضوية لها أهمية كبيرة لكونها تحافظ على صحة المواطن، من خلال إنتاج غذاء صحي آمن لكافة المواطنين، ودورها في تعظيم الإنتاجية الزراعية من المحاصيل.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي: مصر منفتحة على التعاون مع «مرسيدس بنز»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة، وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكاليف، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، بمقر إقامته ببرلين إيكارت فون كلايدن نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
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امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (11)

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية بالبلاد، غدا الأحد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
قطار - أرشيفية

حقيقة غرق خط سكة حديد بالإسكندرية.. النقل ترد

أكد المتحدث الإعلامي لوزارة النقل محمد عز، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لقطار يمر على أحد خطوط السكك الحديدية التي تغمرها المياه بمحافظة الإسكندرية هي صورة أرشيفية صاحبت خبر منشور في أحد المواقع الإلكترونية في شهر نوفمبر من عام 2015. وقال المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، في بيان اليوم السبت، إنه بالنسبة للوقت الراهن فإن كافة خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام، وطالب بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بمرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (1)

البابا تواضروس يدشن كنيسة جديدة في فيينا

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت كنيسة جديدة للاقباط تحمل اسم الشهيدة دميانة والشهيد أبانوب في منطقة فلوريسدروف بالعاصمة فيينا في إطار زيارته الحالية للنمسا. وهنأ البابا -في كلمته خلال التدشين بحضورعدد من الأساقفة والكهنة وأبناء الجالية المصرية من الأقباط-أقباط النمسا بالكنيسة الجديدة متمنيا لهم المزيد من الارتباط بالوطن والكنيسة. وكان البابا تواضروس قد زار السفارة المصرية في فيينا والتقى السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا في إطار زيارته الرعوية والعلاجية الحالية للنمسا والتى تستمر عدة أسابيع.
بوغاز

غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الطقس

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية رضا الغندور إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندريه والدخيلة، نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن. وأضاف الغندور، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز. وأصدر محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا السبت فقط، نظرا لسوء الأحوال الجوية.
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