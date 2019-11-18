1.1 مليون جنيه غرامات حصلتها «شواطئ الإسكندرية»

تحرير:محمد مجلي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

مصيف - أرشيفية

استعرض اللواء جمال رشاد مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة الأعمال التي تمت خلال 3 أشهر مضت، خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، لمتابعة أعمال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة. وأشار رشاد إلى أن عدد الشواطئ بالمحافظة 61 شاطئ منها 9 خدمة عامة سعر دخول الفرد 6جنيات، و25 شاطئ تعمل بنظام الخدمة لمن يطلبها وسعر التذكرة للفرد 7 جنيهات و21 شاطئ مميز سعر تذكرة دخول الفرد 12 جنيهًا، و6 شواطئ سياحية يتراوح سعر دخول الفرد بها من 17 إلى 25 جنيهًا.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه خلال الفترة من 15 يوليو إلى 15 نوفمبر تم تكثيف المرور وتفعيل الجزاءات على مستأجري الشواطئ من خلال شن حملات مستمرة على الشواطئ للتحقق من انضباط الأسعار والتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وتشديد على الانضباط على البوابات من حيث أسعار التذاكر وإظهار