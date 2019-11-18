1.1 مليون جنيه غرامات حصلتها «شواطئ الإسكندرية»
تحرير:محمد مجلي
١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م
مصيف - أرشيفية
استعرض اللواء جمال رشاد مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة الأعمال التي تمت خلال 3 أشهر مضت، خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، لمتابعة أعمال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.
وأشار رشاد إلى أن عدد الشواطئ بالمحافظة 61 شاطئ منها 9 خدمة عامة سعر دخول الفرد 6جنيات، و25 شاطئ تعمل بنظام الخدمة لمن يطلبها وسعر التذكرة للفرد 7 جنيهات و21 شاطئ مميز سعر تذكرة دخول الفرد 12 جنيهًا، و6 شواطئ سياحية يتراوح سعر دخول الفرد بها من 17 إلى 25 جنيهًا.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه خلال الفترة من 15 يوليو إلى 15 نوفمبر تم تكثيف المرور وتفعيل الجزاءات على مستأجري الشواطئ من خلال شن حملات مستمرة على الشواطئ للتحقق من انضباط الأسعار والتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وتشديد على الانضباط على البوابات من حيث أسعار التذاكر وإظهار
وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه خلال الفترة من 15 يوليو إلى 15 نوفمبر تم تكثيف المرور وتفعيل الجزاءات على مستأجري الشواطئ من خلال شن حملات مستمرة على الشواطئ للتحقق من انضباط الأسعار والتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وتشديد على الانضباط على البوابات من حيث أسعار التذاكر وإظهار أرقام الشكاوى والتأكد من ملائمة الأسعار لجودة مستوى الخدمة ومحاربة استغلال الرواد بكافة أشكاله رد الاكراميات المفروضة من قبل عمال الشاطئ إلى الرواد في حينه، مشيرا إلى أن إجمالي الغرامات التي تم تحصيلها في 2019 من مستأجري الشواطئ بلغت مليون و130 ألف جنيه، كما تم رفع كفاءة الشواطئ العامة والاهتمام بنظافة الشواطئ.
وأوضح رشاد، أن الإدارة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات من بينها مبادرة اعرف حقك وذلك من خلال توزيع مطبوعات تتضمن أنواع الشواطئ وأسعار الدخول لكافة الشواطئ، وكذلك عدة مبادرات لتنظيف الشواطئ مثل مبادرة مشروع بانلاستيك على شاطئ أبو هيف الخدمة 2 وشاطئ رأس التين الشرقي ومبادرة فريق لمبة لنظافة شاطئ السرايا العام، ومبادرة مشروع سبارا لتنظيف شاطئ المندرة السياحي.
وأضاف رشاد، أن إجمالي عدد الحملات التي نفذتها الإدارة على المنشأت السياحية تصل الى 150حملة بواقع 5 حملات بنطاق حي العامرية 2 و4حملات بنطاق عامرية 1، و 12بنطاق حي العجمي و2 بنطاق مركز ومدينة برج العرب، و20 بنطاق غرب و18 بنطاق الجمرك و2 بنطاق حي شرق، و19 بنطاق حي منتزه 2، و15 بنطاق حي منتزه 1، و29بنطاق حي وسط.