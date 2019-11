مجموعة مصر.. توجو تتعادل مع كينيا فى تصفيات الأمم

وتقدم منتخب كينيا في الدقيقة 35 عن طريق جوهانا أومولو الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مزقت شباك توجو.



وجاء هدف تعادل توجو فى الدقيقة 64 بضربة رأسية من اللاعب حكيم أورو ساما.



ويتأهل منتخبان من كل مجموعة من مجموعات التصفيات إلى كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، إذ تستأنف مباريات التصفيات بداية من أغسطس المقبل.

We and Togo cannot be kolicks, I kif up very unnecessary goal #HarambeeStars pic.twitter.com/dkNVlHPCzj