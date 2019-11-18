مجموعة مصر.. توجو تتعادل مع كينيا فى تصفيات الأمم

تحرير:أحمد سعيد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م

توجو وكينيا

نجح المنتخب التوجولى فى العودة من كينيا بتعادل ثمين، وانتهت المباراة بنتيجة 1- 1، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها فى الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ضمن مجموعة مصر فى التصفيات، ليتربع منتخب جزر القمر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، كينيا بنقطتين، بتفوق على مصر بفضل الأهداف المسجلة، ثم توجو متذيل الترتيب بنقطة واحدة. وكان منتخب مصر تعادل مع جزر القمر سلبيا، في ثاني مباراة له بعد التعادل مع كينيا 1- 1 قبل أيام.

وتقدم منتخب كينيا في الدقيقة 35 عن طريق جوهانا أومولو الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مزقت شباك توجو. وجاء هدف تعادل توجو فى الدقيقة 64 بضربة رأسية من اللاعب حكيم أورو ساما. ويتأهل منتخبان من كل مجموعة من مجموعات التصفيات إلى كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، إذ تستأنف مباريات التصفيات