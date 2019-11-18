«عايز يلفت نظر البنات».. طبيب يُحذر من تعاطي المكملات الغذائية

تحرير:إسلام الشاذلي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م

المكملات الغذائية

كشف الدكتور أسامة غنيم، الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن المكملات الغذائية تؤدي لإيقاف الرياضيين وبعدهم عن الرياضة والنجومية، مشيرًا إلى أن مشكلة الشباب في الرغبة في لفت انتباه الفتيات، وعمل فورمة الساحل وعمرو دياب، وأن يسير في الشارع مفتول العضلات، ولكنه عندما يذهب للجيم يأخذ مكملات غذائية مصنعة في أكبر مصانع في العالم في أمريكا، ولكن له مضار أثناء التخزين على الكبد والقلب والكلى للإنسان العادي.

وأضاف غنيم خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المنظمة المصرية لها دورين فيما يتعلق بالمنشطات، يتمثل في الدور التوعوي والتثقيفي للرياضيين والشباب في الجامعات والمدارس، بالتحذير مما يتعرض له الإنسان نتيجة تعامله مع المكملات الغذائية وبعض المواد الضارة.وتابع الرئيس التنفيذي