ميسي وسواريز وجها لوجه في مباراة الأرجنتين وأوروجواي

تحرير:أحمد سعيد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م

ميسي وسواريز

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني وأوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، تشكيلة فريقهما استعدادًا للمواجهة المنظرة بين المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، وديًا في فلسطين ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي، وشهدت التشكيلة الأساسية للأرجنتين وجود القائد ليونيل ميسي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما لعب ضد البرازيل في المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي، وانتهت بفوز التانجو بهدف دون رد. وستذاع المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 13 beIN SPORTS HD.

وجاءت تشكيلة الأرجنتين كالتالي: أندرادا، سارافيا، أوتاميندي، بيتيزلا، تاليافيكو، باريديس، رودريجو دي بول، ماركوس، ديبالا، ليونيل ميسي، أجويرو. #Selecci?nMayor As? formar? @Argentina ???? para el encuentro ante #Uruguay ???? ?? pic.twitter.com/sfHzuDRW5P — Selecci?n Argentina ???? (@Argentina)