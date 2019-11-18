رياضة

ميسي وسواريز وجها لوجه في مباراة الأرجنتين وأوروجواي

تحرير:أحمد سعيد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م
ميسي وسواريز
ميسي وسواريز
أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني وأوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، تشكيلة فريقهما استعدادًا للمواجهة المنظرة بين المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، وديًا في فلسطين ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي، وشهدت التشكيلة الأساسية للأرجنتين وجود القائد ليونيل ميسي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما لعب ضد البرازيل في المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي، وانتهت بفوز التانجو بهدف دون رد. وستذاع المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 13 beIN SPORTS HD.
وجاءت تشكيلة الأرجنتين كالتالي: أندرادا، سارافيا، أوتاميندي، بيتيزلا، تاليافيكو، باريديس، رودريجو دي بول، ماركوس، ديبالا، ليونيل ميسي، أجويرو. #Selecci?nMayor As? formar? @Argentina ???? para el encuentro ante #Uruguay ???? ?? pic.twitter.com/sfHzuDRW5P — Selecci?n Argentina ???? (@Argentina)
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الأرجنتين - ليونيل ميسي

ميسي يخطف التعادل للأرجنتين أمام أوروجواي

تعادل منتخب الأرجنتين إيجابيًا مع نظيره الأوروجواوي بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية، التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في إطار تحضيرات المنتخبين للفترة المقبلة، وسجل إدينسون كافاني ولويس سواريز هدفي أوروجواي بالدقيقتين 34 و69، بينما أحرز سيرجيو أجويرو وليونيل ميسي هدفي التانجو بالدقيقتين 63 و92. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، والمحاولات الهجومية على المرميين كانت قليلة للغاية في الشوط الأول، الذي غلب عليه التدخلات العنيفة، مما دفع الحكم لإشهار الكارت الأصفر 5 مرات.
مباراة -مصر -والكاميرون (2)

بعد انتقاده.. شوقي غريب يدافع عن مصطفى محمد

رد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على الانتقادات التي وجهت إلى مصطفى محمد مهاجم الفريق رغم تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وقال غريب: "مصطفى محمد لن يلتفت لمثل هذه الانتقادات فهو لاعب مهم في تشكيل الفراعنة خلال فعاليات البطولة، أثق في قيادته للفريق للتأهل إلى النهائي وبلوغ أولمبياد طوكيو المقبل". ويلعب منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما المقامة في مصر والتي يتأهل منها ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.
كينيا- وتوجو‎

مجموعة مصر.. توجو تتعادل مع كينيا فى تصفيات الأمم

نجح المنتخب التوجولى فى العودة من كينيا بتعادل ثمين، وانتهت المباراة بنتيجة 1- 1، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها فى الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ضمن مجموعة مصر فى التصفيات، ليتربع منتخب جزر القمر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، كينيا بنقطتين، بتفوق على مصر بفضل الأهداف المسجلة، ثم توجو متذيل الترتيب بنقطة واحدة. وكان منتخب مصر تعادل مع جزر القمر سلبيا، في ثاني مباراة له بعد التعادل مع كينيا 1- 1 قبل أيام.
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ميسى-سواريز

عودة سواريز وغياب ألبا.. قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة سيلتا فيجو غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا، وشهدت القائمة عودة الأوروجوياني لويس سواريز بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به في مباراة ليفانتي الماضية، بينما يغيب جوردي ألبا للإصابة، فيما استبعد فالفيردي بقرار فني الثلاثي توديبو، ألينيا، وكارليس بيريز. وخسر برشلونة أمام ليفانتي بثلاثة أهداف مُقابل هدف في الجولة الماضية، لكنه لازال متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن وصيفه ريال مدريد.
برشلونة‎

برشلونة يسقط فى فخ التعادل أمام سلافيا براج

سقط فريق برشلونة الإسبانى فى فخ التعادل أمام نظيره سلافيا براج التشيكي، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، فى إطار الجولة الرابعة من عمر دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا. وحاول برشلونة على مدار المباراة الوصول لهدف الفوز أمام الفريق التشيكي، وجاءت أخطر المحاولات بأقدام البرغوث الأرجنتيني الذى أسكن كرة فى القائم، وأحرز فيدال هدفًا لكنه ألغى، بعد تمريرة مساعدة من ميسي كانت من وضعية تسلل، ليرفع الحكم الراية ويلغى هدف المباراة الوحيد.
جريزمان‎ (1)

إصابة سواريز تجبر جريزمان على مركز جديد

كشفت الصحافة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن أن إصابة لويس سواريز لاعب فريق برشلونة، ستجبر أرنستو فالفيردى المدير الفنى للفريق الكتالوني، على تشكيل جديد فى خط الهجوم البلوجرانا. ويخوض الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، تحديًا جديدًا خلال مواجهة سلافيا براج ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وعلقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن إصابة لويس سواريز ستجبر إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، على تشكيل ثلاثي جديد في خط الهجوم.
جروس (1)

أمير مرتضى: جروس عنصري.. وعبد الحفيظ علامة استفهام

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، وأهلي جدة الحالي، كان يتعامل بعنصرية شديدة مع اللاعبين، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم. وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك: "جروس كان يقارن عقده بعقود بعض اللاعبين، وكنت دائما أقول له إن فالفيردي مدرب برشلونة لا يحصل على مستحقات أكبر من ميسي، وكان يتعامل مع اللاعبين بعنصرية شديدة بسبب حصول بعضهم على عقود أكبر منه، وببعض الأحيان كان يخرج لاعبين من المران لهذا السبب".
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