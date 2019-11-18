والد أطفال «بير السلم»: «مراتي حررت ضدي محضر.. وتالت مرة تسيبهم»

تحرير:إسلام الشاذلي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م

أطفال بير السلم

كشف المطرب شادي الأمير، والد الطفلين الأشهر على مواقع السوشيال ميديا وعُرفت قضيتهم بـ"أطفال السلم"، أن والدة الطفلين سبق وأن تركتهما عند محل فاكهة على ناصية الشارع، والطفل الثاني كان عمره حينها شهر واحد. وأضاف الأمير خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن سبب ترك الأطفال في بير السلم نتجة الخلافات بينه وبين زوجته، مشيرًا إلى أنه كان يعيش هو وزوجته في طنطا، وعندما نشبت بينهما خلافات منذ عامين ترك لها المحافظة كلها، وتوجه للعيش في الإسكندرية.

وأشار "الأمير"، إلى أنه عندما تزوج بهذه السيدة كان لديها 3 أطفال من زوج آخر وتنازلت عنهم لأعمامهم حتى يتزوجا، لافتا إلى أنه كان متزوج بزوجة أخرى قبلها. وأوضح، أن زوجته بعد إنجابها للطفل الأول طالبته أن يطلق زوجته الأولى، ولكنه رفض، فكانت تحرر ضده محاضر كيدية بالضرب، ثم تصالحا ولكن بعدها بفترة تجددت