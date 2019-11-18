سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

والد أطفال «بير السلم»: «مراتي حررت ضدي محضر.. وتالت مرة تسيبهم»

تحرير:إسلام الشاذلي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م
أطفال بير السلم
أطفال بير السلم
كشف المطرب شادي الأمير، والد الطفلين الأشهر على مواقع السوشيال ميديا وعُرفت قضيتهم بـ"أطفال السلم"، أن والدة الطفلين سبق وأن تركتهما عند محل فاكهة على ناصية الشارع، والطفل الثاني كان عمره حينها شهر واحد. وأضاف الأمير خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن سبب ترك الأطفال في بير السلم نتجة الخلافات بينه وبين زوجته، مشيرًا إلى أنه كان يعيش هو وزوجته في طنطا، وعندما نشبت بينهما خلافات منذ عامين ترك لها المحافظة كلها، وتوجه للعيش في الإسكندرية.
وأشار "الأمير"، إلى أنه عندما تزوج بهذه السيدة كان لديها 3 أطفال من زوج آخر وتنازلت عنهم لأعمامهم حتى يتزوجا، لافتا إلى أنه كان متزوج بزوجة أخرى قبلها. وأوضح، أن زوجته بعد إنجابها للطفل الأول طالبته أن يطلق زوجته الأولى، ولكنه رفض، فكانت تحرر ضده محاضر كيدية بالضرب، ثم تصالحا ولكن بعدها بفترة تجددت
اقرأ المزيد
محمد -الباز

الباز يكشف عن تغيير وزاري مرتقب: 21 وزيرا منهم الصحة

كشف الإعلامي محمد الباز، أنه سيتم تغيير أكثر من 15 وزير، وقد يصل التغيير إلى 21 وزير، لافتًا إلى أن هناك حالة انفتاح في الإدارة المصرية، حيث تتولى وجوه جديدة الوزارة. وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أنه لن ينتهي شهر نوفمبر إلا وسيكون هناك تغييرًا للمسئولين في حركة شاملة للمحافظين، وتغيرًا في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.
المستشار-عمر-مروان-وزير-المجالس-النيابية

وزير شؤون البرلمان: «مافيش تعذيب في السجون» (فيديو)

كشف المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أنه وفقًا لمعلوماته الشخصية، لا يوجد تعذيب في السجون المصرية، قائلًا: "سألت أحد المحبوسين في السجون عن إذا تم تعذيبه أو أهانته ورد "الكلام هذا لا يصح" والمعاملة طيبة للغاية". وأضاف "مروان" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر ليس لديها ما تخفيه ولو هناك أي قصور في مجال حقوق الإنسان سيعالج وسيتم محاسبة المتسبب.
دكتورة- رحاب -العوضى

أستاذة علم نفس: المال العام المباح جعل الشعب «فهلوي»

كشفت الدكتور رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، أن الفهلوة موجودة منذ عصر كهنة فرعون، معتبرة أن ما جعل الشعب المصري يوصف بالفهلوة هو أن المال العام مباح ومهدر، يعطي من لا يملك لمن لا يستحق، فضلا عن غياب القانون. وأضافت العوضي خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن الشخص الفهلوي في علم النفس هو الإنسان الذي يصل لهدفه، ويكون منزوع العاطفة والفضيلة، وليس لديه انتماء أسري.
مكمل-غذائي‎

«عايز يلفت نظر البنات».. طبيب يُحذر من تعاطي المكملات الغذائية

كشف الدكتور أسامة غنيم، الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن المكملات الغذائية تؤدي لإيقاف الرياضيين وبعدهم عن الرياضة والنجومية، مشيرًا إلى أن مشكلة الشباب في الرغبة في لفت انتباه الفتيات، وعمل فورمة الساحل وعمرو دياب، وأن يسير في الشارع مفتول العضلات، ولكنه عندما يذهب للجيم يأخذ مكملات غذائية مصنعة في أكبر مصانع في العالم في أمريكا، ولكن له مضار أثناء التخزين على الكبد والقلب والكلى للإنسان العادي.
اقرأ المزيد من الأخبار
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

إدراج 22 جامعة مصرية ضمن تصنيف «QS» العالمي

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن 22 جامعة مصرية تم إدراجها ضمن تصنيف "QS" العالمي 2020 للمنطقة العربية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة لتكون هناك زيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 تضمن 20 جامعة، و2018 تضمن 17 جامعة، و2017 تضمن 15 جامعة. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال تقرير تلقاه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، حول تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]