أستاذة علم نفس: المال العام المباح جعل الشعب «فهلوي»

تحرير:إسلام الشاذلي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م

الدكتورة رحاب العوضي

كشفت الدكتور رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، أن الفهلوة موجودة منذ عصر كهنة فرعون، معتبرة أن ما جعل الشعب المصري يوصف بالفهلوة هو أن المال العام مباح ومهدر، يعطي من لا يملك لمن لا يستحق، فضلا عن غياب القانون. وأضافت العوضي خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن الشخص الفهلوي في علم النفس هو الإنسان الذي يصل لهدفه، ويكون منزوع العاطفة والفضيلة، وليس لديه انتماء أسري.