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أستاذة علم نفس: المال العام المباح جعل الشعب «فهلوي»

تحرير:إسلام الشاذلي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م
الدكتورة رحاب العوضي
الدكتورة رحاب العوضي
كشفت الدكتور رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، أن الفهلوة موجودة منذ عصر كهنة فرعون، معتبرة أن ما جعل الشعب المصري يوصف بالفهلوة هو أن المال العام مباح ومهدر، يعطي من لا يملك لمن لا يستحق، فضلا عن غياب القانون. وأضافت العوضي خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن الشخص الفهلوي في علم النفس هو الإنسان الذي يصل لهدفه، ويكون منزوع العاطفة والفضيلة، وليس لديه انتماء أسري.

وأضافت أن دور الدين تراجع وهو ما زاد من تدهور الأخلاف، حتى أن المواطن أصبح لديه عداء تجاه الدولة، مؤكدة أن غياب القانون والرقابة عوامل تؤدي إلى ظهور النصب والفهلوة في المجتمع.


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الباز يكشف عن تغيير وزاري مرتقب: 21 وزيرا منهم الصحة

كشف الإعلامي محمد الباز، أنه سيتم تغيير أكثر من 15 وزير، وقد يصل التغيير إلى 21 وزير، لافتًا إلى أن هناك حالة انفتاح في الإدارة المصرية، حيث تتولى وجوه جديدة الوزارة. وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أنه لن ينتهي شهر نوفمبر إلا وسيكون هناك تغييرًا للمسئولين في حركة شاملة للمحافظين، وتغيرًا في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.
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وزير شؤون البرلمان: «مافيش تعذيب في السجون» (فيديو)

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والد أطفال «بير السلم»: «مراتي حررت ضدي محضر.. وتالت مرة تسيبهم»

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«عايز يلفت نظر البنات».. طبيب يُحذر من تعاطي المكملات الغذائية

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مسؤول بـ«التنمية والتعاون الدولي»: مصر جسر تواصل مع إفريقيا

أكد الدكتور برنهارد فلمبرج رئيس القسم المركزي والمجتمع المدني بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن مصر تعد شريكا اقتصاديا مهما لألمانيا، مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما علاقات على مختلف الأصعده، لاسيما الاقتصادية والتعاون الدولي والإنمائي. وأضاف فلمبرج على هامش احتفاليه اقامتها وكالة الاقتصاد والتنمية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتعاون الإنمائي، أن مصر تلعب دورا مهما كجسر تواصل مع إفريقيا برئاستها للاتحاد الإفريقي.
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رئيس وزراء إثيوبيا: تصريحاتي تم اجتزاؤها خارج سياقها

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في مدينة سوتشي الروسية صباح اليوم الخميس، تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، قائلا إن "أبي أحمد" أكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادة وشعبا وحكومة، وأن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب.
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بوتين: مستعد للتوسط بين مصر وإثيوبيا

أكد الكرملين، اليوم الخميس، استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "، إن بوتين اقترح الوساطة خلال لقائه، أمس الأربعاء، مع قادة الدولتين، مؤكدًا استعداده لتقديم المساعدة في هذه المسألة إذا طُلب منه ذلك. وأوضح بيسكوف أن القمة الحالية تتيح إمكانية جيدة لإجراء لقاءات ثنائية ومحادثات مباشرة حول المسائل التي تثير القلق. ويتزامن تصريح الكرملين مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قمة "روسيا - إفريقيا".
عمرو-نصار-وزير التجارة (3)

مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مصري روسى لتصنيع الزيوت

شهد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والمهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة " المتحدة لتجهيز وتعبئة الزيوت" وشركة "EFKO" الروسية لتصنيع الزيوت لإنشاء مشروع استثمارى ضخم في السوق المصرى في مجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية باستثمارات تصل الى 300 مليون دولار وبحجم أعمال متوقع يصل إلى نحو 1.5 مليار دولار خلال 5 سنوات، حضر التوقيع النائب الأول لوزير التنمية الاقتصادية الروسى ونائبه وزير الزراعة الروسى والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.
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