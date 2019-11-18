وزير شؤون البرلمان: «مافيش تعذيب في السجون» (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

عمر مروان

كشف المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أنه وفقًا لمعلوماته الشخصية، لا يوجد تعذيب في السجون المصرية، قائلًا: "سألت أحد المحبوسين في السجون عن إذا تم تعذيبه أو أهانته ورد "الكلام هذا لا يصح" والمعاملة طيبة للغاية". وأضاف "مروان" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر ليس لديها ما تخفيه ولو هناك أي قصور في مجال حقوق الإنسان سيعالج وسيتم محاسبة المتسبب.