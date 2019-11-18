رياضة

بعد انتقاده.. شوقي غريب يدافع عن مصطفى محمد

تحرير:أحمد سعيد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
رد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على الانتقادات التي وجهت إلى مصطفى محمد مهاجم الفريق رغم تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وقال غريب: "مصطفى محمد لن يلتفت لمثل هذه الانتقادات فهو لاعب مهم في تشكيل الفراعنة خلال فعاليات البطولة، أثق في قيادته للفريق للتأهل إلى النهائي وبلوغ أولمبياد طوكيو المقبل". ويلعب منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما المقامة في مصر والتي يتأهل منها ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.
يحتاج المنتخب المصري إلى التأهل للمباراة النهائية من أجل ضمان الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020. وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "رد اللاعب سيكون في الملعب، ولا حاجة للتأكيد على قدرات مصطفى محمد خاصة أنه هداف البطولة وأفضل لاعب في الدور الأول". وأتم غريب تصريحاته: "أثق في مصطفى محمد فهو مستقبل كرة
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الأرجنتين - ليونيل ميسي

ميسي يخطف التعادل للأرجنتين أمام أوروجواي

تعادل منتخب الأرجنتين إيجابيًا مع نظيره الأوروجواوي بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية، التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في إطار تحضيرات المنتخبين للفترة المقبلة، وسجل إدينسون كافاني ولويس سواريز هدفي أوروجواي بالدقيقتين 34 و69، بينما أحرز سيرجيو أجويرو وليونيل ميسي هدفي التانجو بالدقيقتين 63 و92. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، والمحاولات الهجومية على المرميين كانت قليلة للغاية في الشوط الأول، الذي غلب عليه التدخلات العنيفة، مما دفع الحكم لإشهار الكارت الأصفر 5 مرات.
ليونيل ميسي - لويس سواريز

ميسي وسواريز وجها لوجه في مباراة الأرجنتين وأوروجواي

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني وأوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، تشكيلة فريقهما استعدادًا للمواجهة المنظرة بين المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، وديًا في فلسطين ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي، وشهدت التشكيلة الأساسية للأرجنتين وجود القائد ليونيل ميسي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما لعب ضد البرازيل في المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي، وانتهت بفوز التانجو بهدف دون رد. وستذاع المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 13 beIN SPORTS HD.
كينيا- وتوجو‎

مجموعة مصر.. توجو تتعادل مع كينيا فى تصفيات الأمم

نجح المنتخب التوجولى فى العودة من كينيا بتعادل ثمين، وانتهت المباراة بنتيجة 1- 1، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها فى الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ضمن مجموعة مصر فى التصفيات، ليتربع منتخب جزر القمر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، كينيا بنقطتين، بتفوق على مصر بفضل الأهداف المسجلة، ثم توجو متذيل الترتيب بنقطة واحدة. وكان منتخب مصر تعادل مع جزر القمر سلبيا، في ثاني مباراة له بعد التعادل مع كينيا 1- 1 قبل أيام.
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عمرو الجنايني - أشرف صبحي (2)

وزير الرياضة للمنتخب الأوليمبى: فى انتظار تحقيق حلم

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعا مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر مع لاعبى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب، وجهازه المعاون، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب، قبل مباراة الغد الثلاثاء، مع نظيره الجنوب إفريقي فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفُها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
الزمالك -وجينيراسيون (4)

مران الزمالك.. انتظام خالد بوطيب وغياب مصطفى فتحي

تعافى خالد بو طيب مهاجم الفريق من الإصابة التي كان يعاني منها بعد منحه راحة من التدريبات في الفترة الماضية، حيث شهدت تدريبات الفريق اليوم انتظام النجم المغربي بشكل طبيعي، وشارك في المران الذي يقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وحرص الصربي ميتشو المدير الفني بالزمالك على قياده تدريبات خاصة للاعبين للتمريرات السريعة في المساحات الضيقة من خلال وضع حائط صد والتمرير بشكل سريع من خلال ثنائيات بين اللاعبين خلال المران لتنفيذ التدريب بشكل معين، حيث حرص ميتشو على التحدث مع اللاعبين خلال التدريب لتصحيح الأخطاء بشكل مباشر.
قنوات أبو ظبي

أبوظبي تقترب من الحصول على مباريات الدوري المصري

اقتربت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية من الحصول على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة القادمة، وترددت أنباء قوية أن الشركة اتفقت على إذاعة المباريات بدءًا من شهر يناير المقبل بعد الاتفاق على جميع بنود التعاقد مع شركة برزنتيشن راعي اتحاد الكرة والحاصلة أيضا على حقوق رعاية الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك، ووفقا لما تردد فإن القناة كانت تنوي إتمام الاتفاق قبل مباراة الأهلي والزمالك التي تم تأجيلها لكن تأجيل اللقاء دفعهم للتروي حتى وضوح الرؤية بالنسبة للمسابقة.
مصطفى محمد

مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات بعد فوز الفراعنة

خضع مصطفى محمد نجم المنتخب الأولمبي لكشف المنشطات عقب فوز الفراعنة الصغار على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وتوج مصطفى بجائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفى فوز الفراعنة في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ويتصدر ترتيب الهدافين. وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أنه يركز الآن مع المنتخب ولا يفكر في أي عروض حاليا سواء الاحتراف أو البقاء بالزمالك. وأضاف: "لا ألتفت للألقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020".
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