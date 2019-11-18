رياضة

ميسي يخطف التعادل للأرجنتين أمام أوروجواي

تحرير:أحمد سعيد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
ميسي
ميسي
تعادل منتخب الأرجنتين إيجابيًا مع نظيره الأوروجواوي بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية، التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في إطار تحضيرات المنتخبين للفترة المقبلة، وسجل إدينسون كافاني ولويس سواريز هدفي أوروجواي بالدقيقتين 34 و69، بينما أحرز سيرجيو أجويرو وليونيل ميسي هدفي التانجو بالدقيقتين 63 و92. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، والمحاولات الهجومية على المرميين كانت قليلة للغاية في الشوط الأول، الذي غلب عليه التدخلات العنيفة، مما دفع الحكم لإشهار الكارت الأصفر 5 مرات.
وافتتح إيسون كافاني التسجيل لمنتخب بلاده، بعد تمريرة من لويس سواريز مهدها لكافاني سجلها الأخير في الشباك، وانتفض راقصو التانجو سعيا لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، حيث سجل ديبالا هدفا ألغاه الحكم بداعي وجود لمسة يد. الشوط الثاني كان أكثر إثارة وبدأ راقصو التانجو محاولاتهم بتسديدة رائعة لميسي
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مباراة -مصر -والكاميرون (2)

بعد انتقاده.. شوقي غريب يدافع عن مصطفى محمد

رد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على الانتقادات التي وجهت إلى مصطفى محمد مهاجم الفريق رغم تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وقال غريب: "مصطفى محمد لن يلتفت لمثل هذه الانتقادات فهو لاعب مهم في تشكيل الفراعنة خلال فعاليات البطولة، أثق في قيادته للفريق للتأهل إلى النهائي وبلوغ أولمبياد طوكيو المقبل". ويلعب منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما المقامة في مصر والتي يتأهل منها ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ليونيل ميسي - لويس سواريز

ميسي وسواريز وجها لوجه في مباراة الأرجنتين وأوروجواي

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني وأوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، تشكيلة فريقهما استعدادًا للمواجهة المنظرة بين المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، وديًا في فلسطين ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي، وشهدت التشكيلة الأساسية للأرجنتين وجود القائد ليونيل ميسي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما لعب ضد البرازيل في المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي، وانتهت بفوز التانجو بهدف دون رد. وستذاع المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 13 beIN SPORTS HD.
كينيا- وتوجو‎

مجموعة مصر.. توجو تتعادل مع كينيا فى تصفيات الأمم

نجح المنتخب التوجولى فى العودة من كينيا بتعادل ثمين، وانتهت المباراة بنتيجة 1- 1، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها فى الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ضمن مجموعة مصر فى التصفيات، ليتربع منتخب جزر القمر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، كينيا بنقطتين، بتفوق على مصر بفضل الأهداف المسجلة، ثم توجو متذيل الترتيب بنقطة واحدة. وكان منتخب مصر تعادل مع جزر القمر سلبيا، في ثاني مباراة له بعد التعادل مع كينيا 1- 1 قبل أيام.
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ليونيل ميسي - لويس سواريز

ميسي وسواريز وجها لوجه في مباراة الأرجنتين وأوروجواي

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني وأوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، تشكيلة فريقهما استعدادًا للمواجهة المنظرة بين المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، وديًا في فلسطين ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي، وشهدت التشكيلة الأساسية للأرجنتين وجود القائد ليونيل ميسي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما لعب ضد البرازيل في المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي، وانتهت بفوز التانجو بهدف دون رد. وستذاع المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 13 beIN SPORTS HD.
ميسي (1)

ليونيل ميسي صداع في رأس مدرب البرازيل

أقر تيتي، مدرب منتخب البرازيل، بأنه لا يستطيع "النوم جيدا" قبل مواجهة منتخب الأرجنتين ونجمه ليونيل ميسي، وأنه غير قادر على وقف التفكير في كيفية "تحييد" لاعب يمتلك "هذا القدر من الإمكانات الاستثنائية". وجدد تيتي تصريحاته التي أدلى بها خلال النسخة الماضية من بطولة كوبا أمريكا حين اعترف، قبل مواجهة الـ(ألبيسيليستي) في نصف النهائي، أن ميسي يحرمه من النوم. وقال المدرب البرازيلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في العاصمة السعودية الرياض: "ليونيل ميسي لاعب مختلف، يتمتع بإمكانات فنية رائعة. لا يمكن إيقاف لاعب كهذا أبدا. سنحاول تقييده".
ليونيل ميسي (9)

بارتوميو: ميسي مرتبط ببرشلونة إلى الأبد

أكد رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، أن ليونيل ميسي، قائد البرسا، قد يبقى في النادي لمدة خمس سنوات مقبلة، قائلا: "بالتأكيد ستكون رغبة جميع الأطراف، إذا كان ليونيل ميسي يشعر بقوة وطموح لتمديد هذا العقد إلى أجل غير مسمى". وواصل بارتوميو: "في النهاية هو الذي يجب أن يقرر، لقد حصل على الحق في تقرير متى سيتوقف عن لعب كرة القدم، ولكن كما قال قبل بضعة أسابيع، هو يريد إنهاء مسيرته كلاعب في برشلونة، وعلى مدار الموسمين أو الثلاثة المقبلين، سيظل قائدنا هو ليو ميسي، ليس هناك شك في أنه لا يزال شابا ولا يزال قويا وطموحا".
ميسى-سواريز

عودة سواريز وغياب ألبا.. قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة سيلتا فيجو غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا، وشهدت القائمة عودة الأوروجوياني لويس سواريز بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به في مباراة ليفانتي الماضية، بينما يغيب جوردي ألبا للإصابة، فيما استبعد فالفيردي بقرار فني الثلاثي توديبو، ألينيا، وكارليس بيريز. وخسر برشلونة أمام ليفانتي بثلاثة أهداف مُقابل هدف في الجولة الماضية، لكنه لازال متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن وصيفه ريال مدريد.
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