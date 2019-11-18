ميسي يخطف التعادل للأرجنتين أمام أوروجواي

تحرير:أحمد سعيد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

ميسي

تعادل منتخب الأرجنتين إيجابيًا مع نظيره الأوروجواوي بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية، التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في إطار تحضيرات المنتخبين للفترة المقبلة، وسجل إدينسون كافاني ولويس سواريز هدفي أوروجواي بالدقيقتين 34 و69، بينما أحرز سيرجيو أجويرو وليونيل ميسي هدفي التانجو بالدقيقتين 63 و92. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، والمحاولات الهجومية على المرميين كانت قليلة للغاية في الشوط الأول، الذي غلب عليه التدخلات العنيفة، مما دفع الحكم لإشهار الكارت الأصفر 5 مرات.

وافتتح إيسون كافاني التسجيل لمنتخب بلاده، بعد تمريرة من لويس سواريز مهدها لكافاني سجلها الأخير في الشباك، وانتفض راقصو التانجو سعيا لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، حيث سجل ديبالا هدفا ألغاه الحكم بداعي وجود لمسة يد. الشوط الثاني كان أكثر إثارة وبدأ راقصو التانجو محاولاتهم بتسديدة رائعة لميسي

وافتتح إيسون كافاني التسجيل لمنتخب بلاده، بعد تمريرة من لويس سواريز مهدها لكافاني سجلها الأخير في الشباك، وانتفض راقصو التانجو سعيا لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، حيث سجل ديبالا هدفا ألغاه الحكم بداعي وجود لمسة يد.



الشوط الثاني كان أكثر إثارة وبدأ راقصو التانجو محاولاتهم بتسديدة رائعة لميسي أبعدها الحارس بصعوبة بالغة، وفي الدقيقة 63 أرسل ميسي عرضية من ضربة حرة، قابلها سيرجيو أجويرو برأسه في الشباك، مسجلا هدف التعادل.



وبعد هدف التعديل بخمسة دقائق حصل المنتخب الأوروجوياني على ركلة حرة، سددها لويس سواريز بكل قوة في شباك الحارس الأرجنتيني ستيبان أندرادا، وتسبب مارتن كاسيرس في ركلة جزاء بالوقت بدل الضائع، بعدما منع كرة لاوتاور مارتينيز بيده، ليسجل منها ميسي هدف التعادل، ويمنح لمنتخب بلاده تعادلا ثمينا ومستحقا.