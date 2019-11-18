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الباز يكشف عن تغيير وزاري مرتقب: 21 وزيرا منهم الصحة

تحرير:إسلام الشاذلي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ م
محمد الباز
محمد الباز
كشف الإعلامي محمد الباز، أنه سيتم تغيير أكثر من 15 وزير، وقد يصل التغيير إلى 21 وزير، لافتًا إلى أن هناك حالة انفتاح في الإدارة المصرية، حيث تتولى وجوه جديدة الوزارة. وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أنه لن ينتهي شهر نوفمبر إلا وسيكون هناك تغييرًا للمسئولين في حركة شاملة للمحافظين، وتغيرًا في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.
وأوضح أن إنجاز الوزراء سيتوقف على لغة الأرقام، مشيرًا إلى أن وزير الصناعة، ووزيرة الصحة، على قائمة الوزراء المغادرين من قائمة الحكومة، معلقًا: "التغيير ليس من أجل التغيير فقط".وأكد الإعلامي، أن الدولة المصرية كانت تقوم بمراجعة نفسها وآدائها خلال الفترة الماضية، وأن الشعب المصري سيستشعر بأداء مختلفًا
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المستشار-عمر-مروان-وزير-المجالس-النيابية

وزير شؤون البرلمان: «مافيش تعذيب في السجون» (فيديو)

كشف المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أنه وفقًا لمعلوماته الشخصية، لا يوجد تعذيب في السجون المصرية، قائلًا: "سألت أحد المحبوسين في السجون عن إذا تم تعذيبه أو أهانته ورد "الكلام هذا لا يصح" والمعاملة طيبة للغاية". وأضاف "مروان" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر ليس لديها ما تخفيه ولو هناك أي قصور في مجال حقوق الإنسان سيعالج وسيتم محاسبة المتسبب.
دكتورة- رحاب -العوضى

أستاذة علم نفس: المال العام المباح جعل الشعب «فهلوي»

كشفت الدكتور رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، أن الفهلوة موجودة منذ عصر كهنة فرعون، معتبرة أن ما جعل الشعب المصري يوصف بالفهلوة هو أن المال العام مباح ومهدر، يعطي من لا يملك لمن لا يستحق، فضلا عن غياب القانون. وأضافت العوضي خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن الشخص الفهلوي في علم النفس هو الإنسان الذي يصل لهدفه، ويكون منزوع العاطفة والفضيلة، وليس لديه انتماء أسري.
أطفال- السلم (1)

والد أطفال «بير السلم»: «مراتي حررت ضدي محضر.. وتالت مرة تسيبهم»

كشف المطرب شادي الأمير، والد الطفلين الأشهر على مواقع السوشيال ميديا وعُرفت قضيتهم بـ"أطفال السلم"، أن والدة الطفلين سبق وأن تركتهما عند محل فاكهة على ناصية الشارع، والطفل الثاني كان عمره حينها شهر واحد. وأضاف الأمير خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن سبب ترك الأطفال في بير السلم نتجة الخلافات بينه وبين زوجته، مشيرًا إلى أنه كان يعيش هو وزوجته في طنطا، وعندما نشبت بينهما خلافات منذ عامين ترك لها المحافظة كلها، وتوجه للعيش في الإسكندرية.
مكمل-غذائي‎

«عايز يلفت نظر البنات».. طبيب يُحذر من تعاطي المكملات الغذائية

كشف الدكتور أسامة غنيم، الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن المكملات الغذائية تؤدي لإيقاف الرياضيين وبعدهم عن الرياضة والنجومية، مشيرًا إلى أن مشكلة الشباب في الرغبة في لفت انتباه الفتيات، وعمل فورمة الساحل وعمرو دياب، وأن يسير في الشارع مفتول العضلات، ولكنه عندما يذهب للجيم يأخذ مكملات غذائية مصنعة في أكبر مصانع في العالم في أمريكا، ولكن له مضار أثناء التخزين على الكبد والقلب والكلى للإنسان العادي.
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رئاسة-مجلس-الوزراء

الوزراء: لا صحة لتصدير دواجن مصرية فاسدة إلى الخارج

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن تصدير وزارة الزراعة دواجن مصرية فاسدة للخارج. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة - أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصدير أي دواجن مصرية فاسدة للخارج، وأن جميع الدواجن المصرية سواء المتداولة بالأسواق أو المُصدَّرة للخارج سليمة وآمنة تماماً، مُوضحةً أن عملية تصدير الدواجن تتم وفقًا للاشتراطات التي حددتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، وقواعد الاستيراد لكل دولة.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي لحكومات إفريقيا: الإرادة المشتركة تسهم في القضاء على الجوع

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الإرادة المشتركة للحُكومات والشعوب الإفريقية من أجل السعي نحو القضاء على الجوع وسوء التغذية في القارة، من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030، جاء ذلك في كلمة رئيس الحكومة، اليوم، خلال مراسم الاحتفال باليوم الإفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي، الذي تستضيفه مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور مفوضة الاقتصاد الريفي والزراعة بالاتحاد الإفريقي السفيرة جوزيفا ساكو، وعدد من الوزراء، ورؤساء الوفود، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الدولية المانحة.
مخلفات-طبية (2)

طلب إحاطة بشأن استخدام النفايات الطبية في الصناعة

تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة مقدم إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور عمرو نصار، حول إعادة تدوير النفايات الطبية واستخدامها في صناعة الأكواب والعلب البلاستيكية التي تستخدم في المأكولات والمشروبات، موضحا أن أطنانا هائلة من المخلفات الطبية، تنتج يوميا من المستشفيات والعيادات الخاصة والاستعمال المنزلي، تلقى بالمخرات السيول وتجمعات القمامة، تنتظر النباشين ليقوموا بالفرز، واستخلاصها من بين أكوام القمامة.
صادرات-تركيا للعراق

669 مليون دولار تراجعًا في عجز الميزان التجاري لمصر

كشف تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري 2019، بنسبة بلغت نحو 3%، إذ سجلت 19 مليارا و201 مليون دولار، مقارنة بنحو 18 مليارا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018. كما شهدت الواردات انخفاضا طفيفا مسجلة نحو 52 مليارا و399 مليون دولار خلال العام الجاري، في مقابل نحو 52 مليارا و575 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بقيمة انخفاض بلغت نحو 176 مليون دولار.
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