الباز يكشف عن تغيير وزاري مرتقب: 21 وزيرا منهم الصحة

تحرير:إسلام الشاذلي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

محمد الباز

كشف الإعلامي محمد الباز، أنه سيتم تغيير أكثر من 15 وزير، وقد يصل التغيير إلى 21 وزير، لافتًا إلى أن هناك حالة انفتاح في الإدارة المصرية، حيث تتولى وجوه جديدة الوزارة. وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أنه لن ينتهي شهر نوفمبر إلا وسيكون هناك تغييرًا للمسئولين في حركة شاملة للمحافظين، وتغيرًا في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.

وأوضح أن إنجاز الوزراء سيتوقف على لغة الأرقام، مشيرًا إلى أن وزير الصناعة، ووزيرة الصحة، على قائمة الوزراء المغادرين من قائمة الحكومة، معلقًا: "التغيير ليس من أجل التغيير فقط".وأكد الإعلامي، أن الدولة المصرية كانت تقوم بمراجعة نفسها وآدائها خلال الفترة الماضية، وأن الشعب المصري سيستشعر بأداء مختلفًا