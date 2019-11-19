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قرطام: الوزير السياسي أقدر من التكنوقراط لامتلاكه الحكمة

تحرير:محمد محمود ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ ص
المهندس أكمل قرطام
المهندس أكمل قرطام
قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إن ندوة "الوزير السياسي ومستقبل الحكومة الحزبية فى مصر" هام جدًا، لمعرفة ماذا تحتاج مصر؟ الوزير التكنوقراط أم الوزير السياسي، والأخير يتطلب وجود ممارسة العمل السياسي والحزبي، موضحًا أن السياسة هي الاهتمام بالشأن العام. وأضاف "قرطام" خلال الجلسة النقاشية والتى ينظمها نادى الأحزاب الدستورية ويستضيفها حزب المحافظين: «أن الوزير السياسي هو الأقدر دائمًا لأنه لديه الحكمة والقدرة على اتخاذ القرار، واختيار الأنسب والإصلاح على جميع النواحي، وهذا على عكس الوزير التكنوقراط الذي يهتم بالجوانب الفنية».
وتتضمن الجلسة عدة محارور أهمها: "مفهوم الوزير السياسي والفرق بينه وبين المفاهيم الأخري"، وتاريخ الحكومات السياسية في مصر وأثر التحولات السياسية منذ عام 1952 على مفهوم الوزارة السياسية، بالإضافة إلى مناقشة تحديات الوزارة السياسية في مصر والنظم الانتخابية وفرص تشكيل الحكومات السياسية، والإطار الدستوري
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