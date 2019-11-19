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اليوم.. طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 18 26شبين الكوم 18 25طنطا 18 25دمنهور 18 25الإسكندرية 18 25بلطيم 19 25مطروح 15 25 السلوم 16 25 سيوة 13 26بورسعيد 20 24دمياط 21 24الزقازيق 19 26الإسماعيلية 17 26السويس 18 26العريش 17 23رفح 15 23رأس سدر 17 27نخل 08 23نويبع 21 25 طابا
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته نحو إفريقيا

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، والتي انطلقت على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، بمشاركه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا، ووضع السيسي - والذي يرأس الاتحاد الإفريقي منذ فبراير الماضي - المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القارة الإفريقية والتي تعاني من الفقر، وأيضا من تأثيرات التطورات السلبية التي تقع خارج نطاقها الجغرافي ورغم ذلك تكون الأكثر تأثيرا بها.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي ووزيرة دفاع ألمانيا يبحثان تعزيز التعاون العسكري

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامة ببرلين أنجريت كارينباور، وزيرة الدفاع الألمانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بألمانيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار علاقة الشراكة بين البلدين، خاصة في المجال العسكري في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط والمنطقة من تحديات كبيرة تفرض على مصر مسئوليات ضخمة في مجال حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود ومنع الهجرة غير شرعية.
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البداية من الناضورة.. تطهير مناطق الإسكندرية الأثرية

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، عن بدء تنفيذ مبادرة "حكاية تاريخية" لإظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق بمشاركة مجموعة من شباب الجامعة بأقسام الآثار بحملة، وذلك بالتنسيق مع منطقة آثار غرب الإسكندرية، وهي المبادرة التي بدأت من منطقة كوم الناضورة الأثرية لإظهارها بالمظهر اللائق بإزالة المخلفات منها، موضحا أن منطقة كوم الناضورة الأثرية تقع بشارع بحري بك حي الجمرك قسم اللبان، ومسجلة في عداد الآثار الإسلامية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بالقرار رقم 2375 لسنة 1996.
مصطفى-مدبولي

مصر تحتل المرتبة الـ8 عالميا في مؤشر الأمن

تقدمت جمهورية مصر العربية في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن مؤسسة جالوب، إذ حصلت على المركز الثامن عالميا والثاني عربيا، وذلك بحصولها على 92 نقطة مقارنة بالمركز الـ16 عالميا في عام 2018، جاء ذلك في تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حيث أشار المؤشر، في التقرير، إلى أن سنغافورة من أكثر بلدان العالم أمانا بحصولها على معدل 97 نقطة، في الوقت الذي احتلت فيه الإمارات المركز الثالث عالميا والأول عربيا بحصولها على 93 نقطة.
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