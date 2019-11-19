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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1466 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 655 جنيهًا.عيار 24: 749 جنيهًا.عيار 18: 561 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5240 جنيها.سعر الأوقية: 1466 دولارًا.وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي.وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل
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أسعار-الفائدة (2)

بعد خفض الفائدة.. عائد أدوات الدين يتراجع إلى 13%

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لتصل إلى أدنى مستوى لها، لينخفض سعر العائدة إلى 13% لأول مرة، في أول مزاد للبنك المركزي بعد قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وتعد هي المرة الرابعة لخفض الفائدة خلال العام الجاري 2019، لتتراجع بنحو 450 نقطة أساس منذ بداية هذا العام.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: المراكز التكنولوجية تقدم 120 خدمة حكومية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هدف التحول الرقمي هو إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل اللائق والمنتج. جاء ذلك خلال كلمتها والتى القتها نيابة عنها المهندسة غادة لبيب نائبة الوزير، اليوم الثلاثاء، في افتتاح الملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة.
صادرات-تركيا للعراق

الإحصاء: 17.2% زيادى في صادرات مصر لدول الكوميسا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي حجم صادرات مصر لدول الكوميسا بلغت نحو 1.908 مليار دولار خلال عام 2018، في مقابل نحو 1.628 مليار دولار خلال عام 2017، بنسبة زيادة بلغت نحو 17.2%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الثلاثاء، عن التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا عام 2018، أن حجم الصادرات تركز في 5 دول أفريقية بنسبة 85.5 % من إجمالى دول الكوميسا، وفي مقدمتها ليبيا، حيث بلغت قيمة الصادرات (635.9 مليون دولار) بنسبه 33.1 % من إجمالى التكتل، ثم السودان بقيمة (399.3 مليون دولار) بنسبه 20.8 % من إجمالى التكتل.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية، وبنك عودة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
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سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1464 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1464 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم السبت 16 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1464 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1451 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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