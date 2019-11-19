انفجارات قرب مطار دمشق.. وإسرائيل تعترض صواريخ من سوريا

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

إطلاق نار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - صورة أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام سورية أنه تم سماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي دون أن تحدد مصادرها. في حين أعلن الجيش الإسرائيلي على تطبيق واتساب للتراسل الفوري عن اعتراضه لأربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل، دون أن تصيب أي من هذه الصواريخ أهداف في إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أنه اعترض 4 صواريخ أطلقت من سوريا المجاورة بينما تحدثت وسائل الإعلام السورية الرسمية عن دوي انفجارات سمع بالقرب من مطار دمشق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس 24".

وفي دمشق، تحدثت وسائل الإعلام الحكومية، في وقت مبكر من الثلاثاء، عن "دوي انفجارات سمع في المطار"، بدون أن تضيف أي تفاصيل. وذكر الجيش الإسرائيلي في رسالة على تطبيق واتساب: "بعدما أطلقت صفارات الإنذار في قرى إسرائيلية في الجولان اعترض النظام الدفاعي الجوي الإسرائيلي أربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه