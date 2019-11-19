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المتظاهرون في لبنان يحاولون منع انعقاد جلسة البرلمان

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص
احتجاجات لبنان - صورة أرشيفية
احتجاجات لبنان - صورة أرشيفية
نجح المتظاهرون اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، في قطع كل الطرق المؤدية إلى مجلس النواب اللبناني في وسط العاصمة اللبنانية لمنع انعقاد جلسة اليوم، وحالت قوات الأمن اللبنانية دون توجه المتظاهرين إلى ساحة البرلمان في وسط بيروت، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة على بدء تدفق المتظاهرين اللبنانيين إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية، لقطع الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان، في محاولة لمنع انعقاد الجلسة التي كانت قد تأجلت الأسبوع الماضي إلى اليوم.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أعلن في 11 نوفمبر الجاري، تأجيل انعقاد المجلس من يوم 12 نوفمبر إلى اليوم الثلاثاء (19 نوفمبر)، وذلك لدواع أمنية. وكان على جدول أعمال الجلسة، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، قوانين مهمة، قال بري إنها تشكل في أغلبها مطالب شعبية يرفعها الحراك.وفي مناطق أخرى
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ميشال-عون

رئيس لبنان: حكومة جديدة سياسية وبها ممثلين عن الحراك

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي، والأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة، وتتم معالجتها تدريجيا، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلن البرلمان اللبناني، اليوم، أنه تم تأجيل الجلسة المقررة اليوم إلى موعد يحدد لاحقا، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وسعى المتظاهرون إلى منع أعضاء البرلمان من حضور الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن أرجأت الأسبوع الماضي، وسط وجود أمني مكثف في الشوارع المحيطة بالبرلمان.
نبيه-بري

تأجيل جلسة البرلمان اللبناني بعد تظاهرات

أعلن البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأجيل الجلسة المقررة اليوم إلى موعد يحدد لاحقا، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وسعى المتظاهرون إلى منع أعضاء البرلمان من حضور الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن أرجأت الأسبوع الماضي، وسط وجود أمني مكثف في الشوارع المحيطة بالبرلمان. ومنذ ساعات الصباح الأولى، حاول المحتجون إزالة السياج الشائك قرب مبنى صحيفة "النهار" للدخول إلى باحة مجلس النواب، إلا أن القوى الأمنية منعتهم وفرضت طوقا أمنيا محكما.
مظاهرات العراق

متظاهرون عراقيون يغلقون دوائر حكومية في الديوانية

أغلق متظاهرون عراقيون، اليوم الثلاثاء، أغلب الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية. ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في بيان له، أن رئيس الحكومة سيتوجه قريبا إلى البرلمان، وذلك لتقديم تعديلات وزارية إصلاحية، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ويذكر أنه يوم الخميس الماضي، فرضت قوات الأمن في العراق حظرا شاملا على التجوال في قضاء مدينة «الغراف» بمحافظة «ذي قار» جنوبي البلاد حتى إشعار آخر.
احمد-ابو الغيط

أبو الغيط يدين بيان خارجية أمريكا بشأن الاستيطان

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الإثنين، من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبره تطورا بالغ السلبية، محذرا من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلي ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم علي إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي.
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مظاهرات- لبنان (2)

بأمر الجيش.. فتح معظم الطرق المغلقة في لبنان

أخلت تجمعات المتظاهرين والمحتجين في عدد كبير من المناطق اللبنانية، الطرق الرئيسية والفرعية، امتثالا لأوامر الجيش والقوى الأمنية بضرورة فتح الطرق وعدم إعاقة حركة السير، على نحو أعاد انسيابية المرور وتدفق السيارات إلى طبيعتها في عموم لبنان. وكان المتظاهرون قد نزلوا بكثافة إلى الشوارع في ساعة متأخرة من مساء أمس، في العاصمة بيروت وعدد كبير من المحافظات، وقطعوا مجموعة من الطرق السريعة والرئيسية والفرعية والجسور ونصبوا الخيم في منتصفها، معتبرين أن السلطات السياسية تماطل في الاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أسبوعين.
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الرئيس اللبناني: التظاهرات فتحت الباب على الإصلاح الكبير

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن ما شهده لبنان من تظاهرات فتح الباب على الإصلاح الكبير، مشيرا إلى أنه إذا برزت عوائق أمام تحقيق الإصلاحات، فإن الشعب سينزل مجددا إلى الشارع لأنه في حالة ترقب ومتحفز، قائلًا خلال استقباله اليوم الأربعاء، عددا من الوفود، إن لبنان ستكون له حكومة نظيفة، مؤكدًا أن أوجه الفساد معروفة للجميع، وأنه يجب أن يتم محاسبة الفاسدين وإخضاعهم للمحاكمات، مضيفًا: «من الآن وصاعدا تغيرت الأجواء الاجتماعية وأصبح اللبنانيون يصرخون معنا بما نطالب به في توجهاتنا، لقد كنت دائما أنادي بمحاربة الفساد، وكان مرتكبوه يشكلون حاجزا أمام تحقيق ما نريده».
سعد الحريري

داخلية لبنان عن استقالة الحريري: منعت البلاد من حرب أهلية

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري، جنّبت البلاد اقتتالا أهليا، على نحو ما شهدته بيروت ظهر اليوم الثلاثاء، من اشتباكات وصدامات عنيفة في ساحتي التظاهر المركزيتين في العاصمة وشوارعها، إذ قالت وزيرة الداخلية: «استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط بيروت». وأعلن سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم، كما كان متوقعا، منفذا بذلك أبرز مطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين.
سعد-الحريري

رسميا.. الحريري يتقدم باستقالته استجابة لمطالب الشعب

أعلن سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، كما كان متوقعا، منفذا بذلك أبرز مطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين. وفي كلمة مباشرة وجهها إلى الشعب اللبناني، أوضح الحريري الاستقالة جاءت استجابة إلى مطالب الشعب، قائلا: «إنه سيتجه إلى قصر بعبدا الرئاسي من أجل تقديم الاستقالة إلى الرئيس، ميشال عون»، متابعًا: «منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور. وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية».
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