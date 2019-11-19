مقتل 13 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

حركة طالبان - صورة أرشيفية

لقي 13 من عناصر طالبان على الأقل حتفهم خلال عمليات منفصلة شنتها القوات الخاصة الأفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية بأفغانستان. وقال مسؤولون عسكريون أفغان، اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن القوات الخاصة قتلت 8 من مسلحي طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة في منطقة باراكي باراك في إقليم لوجار جنوب البلاد، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 5 من مسلحي طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة منفصلة في منطقة جيزاب في إقليم دايكوندي وسط أفغانستان.

وأوضح المسؤولون أن القوات الخاصة ألقت القبض على 5 من مقاتلي داعش ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة خلال غارة منفصلة في منطقة شينوار في ننجارهار، وألقت القبض على 3 من مقاتلي طالبان خلال غارة منفصلة في العاصمة كابول. وفي باكتيا شرق البلاد، ألقت القوات الخاصة الأفغانية القبض على 3 من طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة