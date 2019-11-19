إرهاب

مقتل 13 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
حركة طالبان - صورة أرشيفية
حركة طالبان - صورة أرشيفية
لقي 13 من عناصر طالبان على الأقل حتفهم خلال عمليات منفصلة شنتها القوات الخاصة الأفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية بأفغانستان. وقال مسؤولون عسكريون أفغان، اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن القوات الخاصة قتلت 8 من مسلحي طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة في منطقة باراكي باراك في إقليم لوجار جنوب البلاد، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 5 من مسلحي طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة منفصلة في منطقة جيزاب في إقليم دايكوندي وسط أفغانستان.
وأوضح المسؤولون أن القوات الخاصة ألقت القبض على 5 من مقاتلي داعش ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة خلال غارة منفصلة في منطقة شينوار في ننجارهار، وألقت القبض على 3 من مقاتلي طالبان خلال غارة منفصلة في العاصمة كابول. وفي باكتيا شرق البلاد، ألقت القوات الخاصة الأفغانية القبض على 3 من طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة
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الحوثيين

«الحوثي» تعدم اثنين من مسلحيها: رفضا القتال

ذكرت مصادر ميدانية يمنية أن قياديا حوثيا أعدم اثنين من عناصر المليشيات بمحافظة إب؛ لعدم تنفيذهما أوامره بالتقدم للقتال في الخطوط الأمامية في جبهة الفاخر شمالي محافظة الضالع، موضحا أن القيادي الحوثي استدعى المسلحَين إلى إحدى العبّارات للتحقيق والاستجواب، ثم باشر بإطلاق النار عليهما، فيما انسحب باقي المسلحين من أبناء مديرية القفر بمحافظة إب باتجاه مدينة إب، لتنشب اشتباكات أُصيب خلالها عشرات المسلحين، وذلك وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الإثنين.
انفجار-سيارة-مفخخة (2)

قتلى وجرحى من المتظاهرين في انفجار سيارة مفخفة وسط بغداد

?قتل 4 متظاهرين وأصيب 20 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة بساحة الطيران قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مساء الجمعة، وقام المتظاهرون في ساحة التحرير بإطفاء النيران ومساعدة الجرحى في موقع الانفجار، الذي وقع، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا. ولم يتضح ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة، كما سبقتها انفجارات عدة بقنابل صوتية وقوع الانفجار استهدفت على الأرجح ترهيب المتظاهرين، كما أسفرت عن وقوع إصابات، بحسب سكاي نيوز.
مطلق النار بفيلادلفيا الأمريكية يستسلم للشرطة

قتلى وطالب يحمل سلاحا.. لحظات رعب في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

حادث إطلاق نار جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، يتسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح، اليوم الخميس، حيث أقدم فتى على إطلاق النيران داخل مدرسة ثانوية وتحديدا داخل معهد سوجوس بمدينة سانتا كلاريتا شمالي لوس أنجلوس، قبل أن تنجح قوات الشرطة في إلقاء القبض عليه، ونقلت سيارات الإسعاف في البداية 6 أشخاص إلى المستشفى بينهم إصابات "حرجة"، وأعلن المستشفى في وقت لاحق أن امرأة وفتى توفيا متأثرين بجروحهما، ولم تنشر أي تفاصيل عن هويات الضحايا، وفقا لسكاي نيوز.
الشرطة -البولندية

إحباط مخطط كبير لتنفيذ هجمات ضد المسلمين في بولندا

ألقت الأجهزة الأمنية البولندية، القبض على اثنين من المتطرفين اليمينيين كانا يخططان لهجمات على المسلمين على غرار هجوم نيوزيلندا وهجوم النرويجي أندرس بريفيك، وجاء في بيان لوكالة الأمن الداخلي البولندية، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن الشخصين تم القبض عليهما في مدينة شتيشين بشمال غربي البلاد، بناء على معلومات جمعتها الوكالة حول جماعة متطرفة كانت تهدف إلى ترهيب المسلمين المقيمين في بولندا.
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الحوثيين

«الحوثي» تعدم اثنين من مسلحيها: رفضا القتال

ذكرت مصادر ميدانية يمنية أن قياديا حوثيا أعدم اثنين من عناصر المليشيات بمحافظة إب؛ لعدم تنفيذهما أوامره بالتقدم للقتال في الخطوط الأمامية في جبهة الفاخر شمالي محافظة الضالع، موضحا أن القيادي الحوثي استدعى المسلحَين إلى إحدى العبّارات للتحقيق والاستجواب، ثم باشر بإطلاق النار عليهما، فيما انسحب باقي المسلحين من أبناء مديرية القفر بمحافظة إب باتجاه مدينة إب، لتنشب اشتباكات أُصيب خلالها عشرات المسلحين، وذلك وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الإثنين.
داعش

مقتل 10 واعتقال 8 من «طالبان وداعش» في أفغانستان

نفذت القوات الخاصة الأفغانية في العاصمة كابول وإقليمي بغلان وننجارهار، عمليات أمنية، أسفرت عن مصرع 10 من مسلحي حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين، واعتقال 8 آخرين. فيما قال مسؤولون عسكريون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة ألقت القبض على 8 من مقاتلي حركة طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة في العاصمة كابول، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 6 من عناصر طالبان ودمرت مخبأً صغيرا للأسلحة خلال غارة في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.
حركة-طالبان

مقتل قائد من طالبان في غارة جوية بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل قائد من حركة (طالبان) في غارة جوية شنتها القوات الأفغانية في إقليم (لوجار) بوسط البلاد. وذكرت الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، أن الغارة الجوية حدثت في منطقة (محمد أغا) بإقليم لوجار، مساء أمس السبت، مضيفة أن القائد كان متورطا في مقتل 3 قضاة أفغان منذ 3 أيام بعد أن تم نصب كمين لسيارتهم. ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل حول الغارة الجوية.
حركة-طالبان

مقتل 52 مسلحا تابعا لطالبان في غارات جوية بأفغانستان

أعلن مسئولون عسكريون أفغان مقتل ما لا يقل عن 52 مسلحا تابعا لحركة طالبان خلال سلسلة غارات جوية في 5 أقاليم أفغانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفين أن غارة جوية على منطقة شينكاي بإقليم زابل تسببت في مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحا، وذلك بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء. كما شنت قوات الأمن غارة جوية على منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار، ما أدى إلى مقتل 12 مسلحا، بحسب المسئولين. وأشار المسئولون أيضا إلى شن غارة جوية على إقليم بكتيا، ما أدى إلى مقتل مسلح واحد.
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