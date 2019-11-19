«كتائب حلوان والاتجار بالبشر» أبرز محاكمات الثلاثاء

555 متهمًا يحاكمون باتهامات تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش" ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء بالتواصل مع قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش"

تحرير:سماح عوض الله ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

هيئة المحكمة بقضية كتائب حلوان - أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع محكمة جنايات القاهرة، مرافعات الدفاع بمحاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، المنسوب للمتهمين فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.

شهدت الجلسة السابقة، تحريك المحكمة دعوى ضد المتهمين؛ «لإهانتها وازدرائها»، نظرًا لإثارتهم ضجيجا داخل قفص الاتهام خلال الجلسة، واستخدمت المحكمة نص المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز للمحكمة: «إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال،