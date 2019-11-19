«كتائب حلوان والاتجار بالبشر» أبرز محاكمات الثلاثاء
555 متهمًا يحاكمون باتهامات تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش" ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء بالتواصل مع قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش"
تحرير:سماح عوض الله
١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
هيئة المحكمة بقضية كتائب حلوان - أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع محكمة جنايات القاهرة، مرافعات الدفاع بمحاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، المنسوب للمتهمين فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
شهدت الجلسة السابقة، تحريك المحكمة دعوى ضد المتهمين؛ «لإهانتها وازدرائها»، نظرًا لإثارتهم ضجيجا داخل قفص الاتهام خلال الجلسة، واستخدمت المحكمة نص المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز للمحكمة: «إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال،
شهدت الجلسة السابقة، تحريك المحكمة دعوى ضد المتهمين؛ «لإهانتها وازدرائها»، نظرًا لإثارتهم ضجيجا داخل قفص الاتهام خلال الجلسة، واستخدمت المحكمة نص المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز للمحكمة: «إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم»، ومن المقرر أن تفصل المحكمة اليوم فى دعوى إهانة المحكمة بجانب استكمال سماع مرافعات الدفاع.
جاء فى أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين في الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بمحافظتي القاهرة والجيزة تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
النيابة ساقت للمتهمين وقائع مسئوليتهم عن لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، لتحقيق أغراض الجماعة فى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وتهديد السلم العام بالبلاد والتحريض على أعمال فوضوية، بحسب ما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.
ولاية سيناء
تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سماع أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
كشفت تحقيقات النيابة عن تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، ومن تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
الاتجار بالبشر فى الأزبكية
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، حكمها على 6 متهمين بالاتجار فى البشر بالأزبكية، في القضية رقم 17921 / 178 لسنة 2018 جنايات الأزبكية.
يحاكم بالقضية كل من حمادة رشاد "جزار"، ومصطفى عبد الرحمن "عامل بمسجد"، ومحمد أحمد "عامل"، ومحمد عبد البديع "نجار"، ومحمود خالد "عامل"، وسعيد محمد "عاطل".
ونسبت لهم التحقيقات أنه في غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية قام المتهمون جميعًا بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واستغلوا الحاجة المالية للمجني عليهم أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلي وحيد، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه إصابة المجني عليه أحمد محمد، وارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.