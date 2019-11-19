صراع ثلاثي على البطاقة الأخيرة المؤهلة لليورو

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

ويلز

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعد ضمان 19 منتخبًا التأهل للبطولة، وتبقى بطاقة واحدة لم يتم حسمها من التصفيات قبل البدء في الملحق، وسيتم حسم تلك البطاقة اليوم من مباريات المجموعة الخامسة والتي تأهلت عنها كرواتيا بالفعل، وتستقبل ويلز نظيرتها المجر في تمام الساعة 9:45 مساء على ملعب كارديف سيتي، وتحتل ويلز المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بينما تتواجد المجر في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما تستقبل سلوفاكيا الرابعة بـ10 نقاط نظيرتها أذربيجان الأخيرة بقطة واحدة الساعة 9:45 مساء. على ملعب مالاتينسكيو.

وفي المجموعة الثالثة التي تأهل منها بالفعل كل من ألمانيا وهولندا، تستقبل ألمانيا المتصدرة برصيد 18 نقطة، نظيرتها أيرلندا الشمالية الثالثة برصيد 13 نقطة على ملعب هاردتوالد ستاديون في تمام الساعة 9:45 مساء، وضمنت أيرلندا الشمالية التأهل إلى الملحق بالفعل. وفي نفس المجموعة تستقبل هولندا الثانية برصيد