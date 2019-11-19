رياضة

صراع ثلاثي على البطاقة الأخيرة المؤهلة لليورو

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
ويلز
ويلز
تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعد ضمان 19 منتخبًا التأهل للبطولة، وتبقى بطاقة واحدة لم يتم حسمها من التصفيات قبل البدء في الملحق، وسيتم حسم تلك البطاقة اليوم من مباريات المجموعة الخامسة والتي تأهلت عنها كرواتيا بالفعل، وتستقبل ويلز نظيرتها المجر في تمام الساعة 9:45 مساء على ملعب كارديف سيتي، وتحتل ويلز المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بينما تتواجد المجر في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما تستقبل سلوفاكيا الرابعة بـ10 نقاط نظيرتها أذربيجان الأخيرة بقطة واحدة الساعة 9:45 مساء. على ملعب مالاتينسكيو.
وفي المجموعة الثالثة التي تأهل منها بالفعل كل من ألمانيا وهولندا، تستقبل ألمانيا المتصدرة برصيد 18 نقطة، نظيرتها أيرلندا الشمالية الثالثة برصيد 13 نقطة على ملعب هاردتوالد ستاديون في تمام الساعة 9:45 مساء، وضمنت أيرلندا الشمالية التأهل إلى الملحق بالفعل. وفي نفس المجموعة تستقبل هولندا الثانية برصيد
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محمود -الخطيب- في -مران -الأهلي‎ (4)

الأهلي يعلن موعد انتظام الدوليين في المران الجماعي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين الدوليين ينتظمون في مران الفريق غدًا الأربعاء، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في لقائي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون. ووصلت بعثة المنتخب الأول إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قادمة من جزر القمر على متن طائرة خاصة. ويضع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، برنامج إعداد خاصا للاعبي الأهلي الدوليين؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات.
نيمار‎ (1)

راتب نيمار يعيق عودته إلى برشلونة من جديد

يبدو أن عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة من جديد تتعقد كل يوم أكثر، حيث كان يمني نيمار النفس بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو"، وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.
مران- الأهلي (5)

الأهلي يواجه الاتصالات وديا استعدادًا للجونة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في منافسات الدوري ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29، على استاد رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين من خلال ودية اليوم، التي تشهد الدفع ببعض العناصر التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين.
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منتخب- إنجلترا

ساوثجيت يبرز نقطة ضعف الأسود الثلاثة

قدم المنتخب الإنجليزي عروضًا مميزة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بعدما اختتم التصفيات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، مسجلًا 37 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط، وضمنت إنجلترا، أن تكون من بين أول 6 مصنفين في بطولة أوروبا، بعد أن أحرزت ثلاثة أهداف متأخرة لتفوز 4-0 على مستضيفتها كوسوفو في ختام التصفيات أمس الأحد، وباستثناء خسارتها في جمهورية التشيك الشهر الماضي، لم تبذل إنجلترا أي مجهود يذكر للفوز على منتخبات مثل كوسوفو والجبل الأسود وبلغاريا وكذلك التشيك حيث سحقتها 5-0 في ويمبلي.
ايطاليا‎

إسبانيا وإيطاليا يختتمان تصفيات اليورو اليوم

تتواصل اليوم الإثنين مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إيطاليا نظيرتها أرمينيا على ملعب رينزو باربيرا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتل إيطاليا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة وضمنت التأهل لليورو بالفعل، وتحتل أرمينيا المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وفي نفس المجموعة تستقبل اليونان الثالثة برصيد 11 نقطة، نظيرتها فنلندا الثانية برصيد 18 نقطة على ملعب أثينا الأولمبي في تمام الساعة 9:45 مساء، وضمنت فنلندا التأهل لليورو بالفعل.
فان-دايك

فان دايك يخرج من قائمة المنتخب الهولندي

أعلن الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الهولندي، اليوم الأحد، عن خروج فيرجيل فان دايك من قائمة الطواحين لمواجهة إستونيا، وذلك لأسباب شخصية، يأتي ذلك بعد أن حصل المنتخب الهولندي على طاقة التأهل إلى أمم أوروبا 2020، أمس السبت، بعد التعادل السلبي أمام أيرلندا الشمالية. وكتب الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي لكرة القدم "فيرجيل فان دايك مدافع المنتخب لن يكون متاحا في مباراة إستونيا". وأضاف الموقع الرسمي في بيان عن المدافع الهولندي: "يغيب فان دايك بسبب ظروف شخصية اضطرته للرحيل من معسكر المنتخب".
منتخب ألمانيا

ألمانيا وهولندا يتأهلان إلى نهائيات أمم أوروبا

نجح المنتخب الألماني، في حصد بطاقة التأهل لبطولة أمم أوروبا، أمام نظيره بيلاروسيا، بأربع أهداف نظية، فى المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة التاسعة من عمر تصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020، والتي أقيمت على ملعب بوروسيا بارك، وسجل أهداف الماكينات كل من ماثياس جينتير فى الدقيقة 41، وليون جوريتسكا فى الدقيقة 49، وتوني كروس بواقع هدفين فى الدقيقة 55 و83 من عمر المباراة، وحصد المنتخب الألماني بطاقة التأهل بعد وصوله للنقطة 18 على رأس المجموعة،
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