العراق تصطدم بالبحرين في التصفيات الآسيوية المزدوجة

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

العراق

تعود عجلة التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك عندما تستقبل العراق نظيرتها البحرين على ملعب عمان الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل 8 نقاط للبحرين في المركز الثاني، وفي المجموعة الثامنة تستقبل لبنان صاحبة المركز الثاني برصيد 7 نقاط نظيرتها كوريا الشمالية الثالثة بنفس الرصيد على ملعب المدينة الرياضية في تمام الساعة السابعة مساء، ويتأهل متصدر المجموعة إلى الدور الثالث في تصفيات المونديال وإلى أمم آسيا.

وفي المجموعة الرابعة، تستقبل أوزبكستان الثانية برصيد 6 نقاط نظيرتها فلسطين الرابعة برصيد 4 نقاط في تمام الساعة الثانية ظهرًا على ملعب باختاكور المركزي. وفي نفس المجموعة تستقبل اليمن الثالثة برصيد 5 نقاط نظيرتها سنغافورة الأخيرة برصيد 4 نقاط على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة في تمام الساعة الخامسة