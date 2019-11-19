رياضة

العراق تصطدم بالبحرين في التصفيات الآسيوية المزدوجة

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
العراق
العراق
تعود عجلة التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك عندما تستقبل العراق نظيرتها البحرين على ملعب عمان الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل 8 نقاط للبحرين في المركز الثاني، وفي المجموعة الثامنة تستقبل لبنان صاحبة المركز الثاني برصيد 7 نقاط نظيرتها كوريا الشمالية الثالثة بنفس الرصيد على ملعب المدينة الرياضية في تمام الساعة السابعة مساء، ويتأهل متصدر المجموعة إلى الدور الثالث في تصفيات المونديال وإلى أمم آسيا.
وفي المجموعة الرابعة، تستقبل أوزبكستان الثانية برصيد 6 نقاط نظيرتها فلسطين الرابعة برصيد 4 نقاط في تمام الساعة الثانية ظهرًا على ملعب باختاكور المركزي. وفي نفس المجموعة تستقبل اليمن الثالثة برصيد 5 نقاط نظيرتها سنغافورة الأخيرة برصيد 4 نقاط على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة في تمام الساعة الخامسة
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محمود -الخطيب- في -مران -الأهلي‎ (4)

الأهلي يعلن موعد انتظام الدوليين في المران الجماعي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين الدوليين ينتظمون في مران الفريق غدًا الأربعاء، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في لقائي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون. ووصلت بعثة المنتخب الأول إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قادمة من جزر القمر على متن طائرة خاصة. ويضع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، برنامج إعداد خاصا للاعبي الأهلي الدوليين؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات.
نيمار‎ (1)

راتب نيمار يعيق عودته إلى برشلونة من جديد

يبدو أن عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة من جديد تتعقد كل يوم أكثر، حيث كان يمني نيمار النفس بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو"، وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.
مران- الأهلي (5)

الأهلي يواجه الاتصالات وديا استعدادًا للجونة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في منافسات الدوري ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29، على استاد رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين من خلال ودية اليوم، التي تشهد الدفع ببعض العناصر التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين.
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الإمارات تعلن مشاركتها في كأس الخليج بقطر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، عن مشاركة المنتخب الأول في النسخة رقم 24 من كأس الخليج لكرة القدم والذي ستستضيفه قطر، ووفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24، جاءت بناء على تجديد الدعوة، التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد الإماراتي، للمشاركة في البطولة الخليجية، وتقام خليجي 24، خلال الفترة من 24 نوفمبر الحالي، وحتى السادس من ديسمبر المقبل، في الدوحة، لتبحث الإمارات عن استعادة اللقب الغائب منذ عام 2013.
الامارات - البحرين

الإمارات والبحرين يقرران المشاركة في خليجي 24 بقطر

تراجع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ونظيره البحريني، عن قرار الانسحاب من بطولة خليجي 24 المقامة بقطر، حيث نشر الاتحاد الإماراتي، بيانًا قال فيه: "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ 24 التي ستقام في الفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة، قرر اتحاد الكرة المشاركة في هذه البطولة". ونشر الاتحاد البحريني بيانا مماثلا لما نشره نظيره الإماراتي.
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