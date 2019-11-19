«مصر Vs جنوب إفريقيا».. بين الثأر وتحقيق الحلم

تحرير:كريم مليم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

المنتخب الوطني

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا، ضمن مواجهات الدور نصف نهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن الفوز سيمنح الفراعنة بطاقة الترشح للأولمبياد، بخلاف صعوده للنهائي، أما في حالة الخسارة، سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام المنتخب الخاسر من مواجهة غانا وكوت ديفوار.

ويطمح منتخب مصر الأولمبي للثأر من خسارة منتخب الفراعنة الأول أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية للكبار، التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، والتي تسببت في وداع الفريق مبكرا من البطولة. ولم تتسبب تلك الخسارة في إنهاء أحلام الجماهير المصرية في الفوز بالبطولة فحسب، بل إنها أطاحت