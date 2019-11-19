رياضة

«مصر Vs جنوب إفريقيا».. بين الثأر وتحقيق الحلم

تحرير:كريم مليم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا، ضمن مواجهات الدور نصف نهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن الفوز سيمنح الفراعنة بطاقة الترشح للأولمبياد، بخلاف صعوده للنهائي، أما في حالة الخسارة، سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام المنتخب الخاسر من مواجهة غانا وكوت ديفوار.
ويطمح منتخب مصر الأولمبي للثأر من خسارة منتخب الفراعنة الأول أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية للكبار، التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، والتي تسببت في وداع الفريق مبكرا من البطولة. ولم تتسبب تلك الخسارة في إنهاء أحلام الجماهير المصرية في الفوز بالبطولة فحسب، بل إنها أطاحت
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محمود -الخطيب- في -مران -الأهلي‎ (4)

الأهلي يعلن موعد انتظام الدوليين في المران الجماعي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين الدوليين ينتظمون في مران الفريق غدًا الأربعاء، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في لقائي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون. ووصلت بعثة المنتخب الأول إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قادمة من جزر القمر على متن طائرة خاصة. ويضع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، برنامج إعداد خاصا للاعبي الأهلي الدوليين؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات.
نيمار‎ (1)

راتب نيمار يعيق عودته إلى برشلونة من جديد

يبدو أن عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة من جديد تتعقد كل يوم أكثر، حيث كان يمني نيمار النفس بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو"، وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.
مران- الأهلي (5)

الأهلي يواجه الاتصالات وديا استعدادًا للجونة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في منافسات الدوري ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29، على استاد رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين من خلال ودية اليوم، التي تشهد الدفع ببعض العناصر التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين.
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منتخب مصر الأولمبي

تعرف على تشكيل الفراعنة المتوقع لمواجهة جنوب إفريقيا

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا، ضمن مواجهات الدور نصف نهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن الفوز سيمنح الفراعنة بطاقة الترشح للأولمبياد، بخلاف صعوده للنهائي، أما في حالة الخسارة، سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام المنتخب الخاسر من مواجهة غانا وكوت ديفوار.
مباراة -مصر -والكاميرون (4)

صافرة سنغالية لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إسناد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الجنوب إفريقي في نصف نهائى البطولة للحكم السنغالى داودا جوييه، وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة الفراعنة أمام نظيره الغانى في دور المجموعات بأمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتى انتهت لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ويستعد المنتخب الأولمبى لمواجهة نظيره الجنوب إفريقي، في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، بملعب استاد القاهرة الدولى في نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
عمار-حمدى

اتجاه لإعادة عمار حمدي للفراعنة أمام جنوب إفريقيا

يسود اتجاه لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لإعادة عمار حمدي للتشكيل الأساسي للفراعنة أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت (23 سنة)، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وكان اللاعب غاب عن لقاء المنتخب أمام الكاميرون في الجولة الثالثة للدور الأول بالبطولة بسبب حصوله على إنذارين. واشترك إمام عاشور لاعب المنتخب بدلا من عمار أمام الكاميرون.
جنوب إفريقيا - نيجيريا

ويسلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة جنوب إفريقيا

حصل لوثار ويسلي، لاعب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره النيجيري والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري التي يتأهل من خلالها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتي يسعى المنتخب الوطني من خلالها للتأهل إلى الأولمبياد بعد أخر مشاركة عام 2012 بلندن في المملكة المتحدة.
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