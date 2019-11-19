الإحصاء: 17.2% زيادى في صادرات مصر لدول الكوميسا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

الصادرات المصرية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي حجم صادرات مصر لدول الكوميسا بلغت نحو 1.908 مليار دولار خلال عام 2018، في مقابل نحو 1.628 مليار دولار خلال عام 2017، بنسبة زيادة بلغت نحو 17.2%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الثلاثاء، عن التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا عام 2018، أن حجم الصادرات تركز في 5 دول أفريقية بنسبة 85.5 % من إجمالى دول الكوميسا، وفي مقدمتها ليبيا، حيث بلغت قيمة الصادرات (635.9 مليون دولار) بنسبه 33.1 % من إجمالى التكتل، ثم السودان بقيمة (399.3 مليون دولار) بنسبه 20.8 % من إجمالى التكتل.

وجاءت كينيا في المرتبة الثالثة بإجمالي صادرات بلغت نحو (354.6 مليون دولار) بنسبه 18.5 % من إجمالى التكتل، ثم إثيوبيا بقيمة صادرات (169.0 مليون دولار) بنسبة 8.8 % من إجمالى التكتل، واحتلت أوغندا المركز الأخير بحجم صادرات (82.9 مليون دولار) بنسبه 4.3 % من إجمالى التكتل.وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالى