رياضة

تونس تواجه غينيا الإستوائية في تصفيات «الكان»

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
تونس
تونس
تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، وذلك عندما تستقبل بوروندي نظيرتها المغرب على ملعب برنس لوي رواجاسور ستاديوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتحتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، بينما تتذيل بوروندي الترتيب دون رصيد من النقاط، وفي نفس المجموعة تستقبل موريتانيا الثالثة برصيد نقطة واحدة نظيرتها إفريقيا الوسطي المتصدرة برصيد 3 نقاط في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب الشيخ ولد بيديا.
وفي المجموعة 11، تستقبل أثيوبيا نظيرتها كوت ديفوار في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتحتل كوت ديفوار المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل أثيوبيا الترتيب دون رصيد من النقاط. وفي نفس المجموعة تستقبل النيجر الثالثة دون رصيد من النقاط، نظيرتها مدغشقر المتصدرة برصيد 3 نقاط، في تمام الساعة السادسة مساء. وفي
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محمود -الخطيب- في -مران -الأهلي‎ (4)

الأهلي يعلن موعد انتظام الدوليين في المران الجماعي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين الدوليين ينتظمون في مران الفريق غدًا الأربعاء، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في لقائي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون. ووصلت بعثة المنتخب الأول إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قادمة من جزر القمر على متن طائرة خاصة. ويضع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، برنامج إعداد خاصا للاعبي الأهلي الدوليين؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات.
نيمار‎ (1)

راتب نيمار يعيق عودته إلى برشلونة من جديد

يبدو أن عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة من جديد تتعقد كل يوم أكثر، حيث كان يمني نيمار النفس بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو"، وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.
مران- الأهلي (5)

الأهلي يواجه الاتصالات وديا استعدادًا للجونة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في منافسات الدوري ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29، على استاد رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين من خلال ودية اليوم، التي تشهد الدفع ببعض العناصر التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين.
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عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

بيراميدز يعلن إصابة عبد الله السعيد

كشف نادي بيراميدز، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبد الله السعيد، بكدمة في الركبة خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة مراكش المغربية. وقال أيمن فريد طبيب الفريق إن عبد الله السعيد تعرض لإصابة بكدمة في الركبة اليمنى أثناء التدريبات في المعسكر المغلق، مضيفًا أن اللاعب خضع لأشعة مقطعية لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب. وكان السعيد ضمن الخيارات المتاحة للجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، قبل استبعاد الأخير للاعبي بيراميدز بسبب خلافات مع إدارة النادي.
كوت ديفوار (2)

كوت ديفوار تستقبل النيجر في تصفيات الكان

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى النسخة رقم 33 من كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون عام 2021، وتستقبل كوت ديفوار نظيرتها النيجر في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الـ12، والتي تضم إلى جانبهما أيضًا كل من مدغشقر وأثيوبيا، وسبق وأن تواجه المنتخبان من قبل في 18 مباراة سابقة، حققت خلالها كوت ديفوار الانتصار في 13 مباراة وتعادلت في لقاءين وخسرت 3 مواجهات أخرى.
كوت ديفوار - زامبيا

كوت ديفوار يخطف بطاقة التأهل بالفوز على زامبيا

نجح منتخب كوت ديفوار فى حجز بطاقة التأهل، لنصف نهائى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد الخروج بفوز غالٍ، اليوم الجمعة، أمام نظيره الزامبي، بنتيجة هدف نظيف، سجله كوواديو-إيف دبيلا في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، وأقيمت المباراة فى دور المجموعات من البطولة الإفريقية، على ملعب استاد القاهرة . وبهذا الفوز يحتل منتخب الأفيال المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده جنوب إفريقيال الذي تأهل هو الأخر برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل المجموعة منتخبي نيجريا وزامبيا برصيد 4 نقاط ونقطة علي الترتيب .
تونس-وموريتانيا-الشوط-الثانى (1)

مواجهات عربية مرتقبة في تصفيات كان 2021

تتواصل اليوم الجمعة، مباريات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون، وسنكون اليوم على موعد مع قمتين عربيتين، ستجمع الأولى بين تونس وليبيا على الملعب الأولمبي برادس في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن مباريات المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانبهما كلا من تنزانيا وغينيا الاستوائية. وسبق أن تواجه المنتخبان في 29 مباراة سابقة، حققت خلالها تونس الانتصار في 16 مباراة وتعادلت في 7 لقاءات وخسرت 6 مواجهات، وسبق أن تأهلت ليبيا إلى كأس الأمم 3 مرات من قبل آخرها في عام 2012، ووصلت لنهائي 1982.
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