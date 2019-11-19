تونس تواجه غينيا الإستوائية في تصفيات «الكان»

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

تونس

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، وذلك عندما تستقبل بوروندي نظيرتها المغرب على ملعب برنس لوي رواجاسور ستاديوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتحتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، بينما تتذيل بوروندي الترتيب دون رصيد من النقاط، وفي نفس المجموعة تستقبل موريتانيا الثالثة برصيد نقطة واحدة نظيرتها إفريقيا الوسطي المتصدرة برصيد 3 نقاط في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب الشيخ ولد بيديا.

وفي المجموعة 11، تستقبل أثيوبيا نظيرتها كوت ديفوار في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتحتل كوت ديفوار المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل أثيوبيا الترتيب دون رصيد من النقاط. وفي نفس المجموعة تستقبل النيجر الثالثة دون رصيد من النقاط، نظيرتها مدغشقر المتصدرة برصيد 3 نقاط، في تمام الساعة السادسة مساء. وفي

وفي المجموعة 11، تستقبل أثيوبيا نظيرتها كوت ديفوار في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتحتل كوت ديفوار المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل أثيوبيا الترتيب دون رصيد من النقاط.



وفي نفس المجموعة تستقبل النيجر الثالثة دون رصيد من النقاط، نظيرتها مدغشقر المتصدرة برصيد 3 نقاط، في تمام الساعة السادسة مساء.



وفي المجموعة العاشرة ترحل تونس لمواجهة غينيا الإستوائية في تمام الساعة التاسعة مساء، وتحتل تونس الصدارة برصيد 3 نقاط، بينما تتواجد غينيا الإستوائية المركز الثالث دون رصيد من النقاط.



وفي نفس المجموعة تستقبل ليبيا المتذيلة دون رصيد من النقاط، نظيرتها تنزانيا الثانية برصيد 3 نقاط في تمام الساعة التاسعة مستاء.