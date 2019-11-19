تعرف على تشكيل الفراعنة المتوقع لمواجهة جنوب إفريقيا

تحرير:كريم مليم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

المنتخب الوطني

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا، ضمن مواجهات الدور نصف نهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن الفوز سيمنح الفراعنة بطاقة الترشح للأولمبياد، بخلاف صعوده للنهائي، أما في حالة الخسارة، سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام المنتخب الخاسر من مواجهة غانا وكوت ديفوار.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للفراعنة لمواجهة جنوب إفريقيا: - حراسة المرمى: محمد صبحي. - خط الدفاع: محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام، أسامة جلال أحمد أبو الفتوح كريم العراقي. - خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي. - خط الهجوم: مصطفي محمد. ويطمح منتخب مصر الأولمبي للثأر