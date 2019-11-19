تعرف على تشكيل الفراعنة المتوقع لمواجهة جنوب إفريقيا
تحرير:كريم مليم
١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
المنتخب الوطني
يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا، ضمن مواجهات الدور نصف نهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.
وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن الفوز سيمنح الفراعنة بطاقة الترشح للأولمبياد، بخلاف صعوده للنهائي، أما في حالة الخسارة، سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام المنتخب الخاسر من مواجهة غانا وكوت ديفوار.
وفيما يلي التشكيل المتوقع للفراعنة لمواجهة جنوب إفريقيا:
- حراسة المرمى: محمد صبحي.
- خط الدفاع: محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام، أسامة جلال أحمد أبو الفتوح كريم العراقي.
- خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي.
- خط الهجوم: مصطفي محمد.
ويطمح منتخب مصر الأولمبي للثأر
وفيما يلي التشكيل المتوقع للفراعنة لمواجهة جنوب إفريقيا:
- حراسة المرمى: محمد صبحي.
- خط الدفاع: محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام، أسامة جلال أحمد أبو الفتوح كريم العراقي.
- خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي.
- خط الهجوم: مصطفي محمد.
ويطمح منتخب مصر الأولمبي للثأر من خسارة منتخب الفراعنة الأول أمام جنوب أفريقيا في دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية للكبار، التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، والتي تسببت في وداع الفريق مبكرا من البطولة.
في المقابل، يبحث منتخب جنوب أفريقيا عن تحقيق المفاجأة رغم صعوبة المهمة التي تنتظره، حيث يشارك في المربع الذهبي للبطولة، بعدما حصل على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، التي ضمت منتخبات كوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.