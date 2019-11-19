رياضة

البرازيل تختتم ودياتها بمواجهة كوريا الجنوبية

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
البرازيل
البرازيل
تتواصل اليوم الثلاثاء المباريات الودية في فترة الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك عندما تواجه البرازيل نظيرتها كوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:30 عصرًا على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وترغب البرازيل في تعويض خسارتها منذ 4 أيام في السوبر كلاسيكو أمام الأرجنتين بهدف نظيف، وسبق وأن تواجه المنتخبان في 5 مباريات سابقة، حققت خلالها البرازيل الانتصار في 4 لقاءات مقابل انتصار وحيد لكوريا الجنوبية، وحسمت البرازيلا آخر مواجهة ديصا بهدفين دون رد في شهر أكتوبر من عام 2013.
وضمن المباريات الودية أيضًا، تستقبل السعودية نظيرتها باراجواي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة 6:30 مساء، وتدخل السعودية تلك المباراة منتشية بفوزها خارج أرضها منذ 5 أيام على أوزبكستان بنتيجة 3-2، في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023. وتستقبل اليابان نظيرتها فنزويلا
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محمود -الخطيب- في -مران -الأهلي‎ (4)

الأهلي يعلن موعد انتظام الدوليين في المران الجماعي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين الدوليين ينتظمون في مران الفريق غدًا الأربعاء، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في لقائي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون. ووصلت بعثة المنتخب الأول إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قادمة من جزر القمر على متن طائرة خاصة. ويضع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، برنامج إعداد خاصا للاعبي الأهلي الدوليين؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات.
نيمار‎ (1)

راتب نيمار يعيق عودته إلى برشلونة من جديد

يبدو أن عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة من جديد تتعقد كل يوم أكثر، حيث كان يمني نيمار النفس بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو"، وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.
مران- الأهلي (5)

الأهلي يواجه الاتصالات وديا استعدادًا للجونة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في منافسات الدوري ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29، على استاد رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين من خلال ودية اليوم، التي تشهد الدفع ببعض العناصر التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين.
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البرازيل تحت 17 سنة

البرازيل تصطدم بالمكسيك في نهائي مونديال الناشئين

تختتم اليوم الأحد فعاليات النسخة رقم 18 من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، والمقام حاليًا في البرازيل، وذلك عندما يواجه أصحاب الأرض منتخب المكسيك في تمام الساعة 11:59 مساء على ملعب فالمير بيزيراو، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بالتغلب على كل من كندا (4-1) وعلى نيوزيلندا (3-0) وعلى أنجولا 2-0، وتغلبت في دور الـ16 على تشيلي (3-2)، وتخطت إيطاليا في ربع النهائي (2-0)، قبل أن تطيح بفرنسا في نصف النهائي بنتيجة (3-2).
تيتي

مدرب البرازيل يتوقع مستقبلا باهرا لجوهرة ريال مدريد

قال أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، مدرب المنتخب البرازيلي، إنَّ المهاجم رودريجو، جوهرة ريال مدريد الجديدة، لا يزال شابا للغاية، وسيكون له مستقبل واعد مع السيليساو. وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للفوز على البرازيل في كأس السوبر كلاسيكو 1-0، أمس الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض". هدف المباراة الوحيد سجله ميسي بعد مرور 14 دقيقة فقط على بداية اللقاء، ليثأر لمنتخب التانجو من خسارة الكأس نفسه أمام البرازيل، في جدة قبل نحو عام.
الارجنتين-كوبا-اميركا (4)

سكالوني يتغنى بلاعبي الأرجنتين عقب إسقاط البرازيل

أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أن لاعبيه أظهروا أنهم يقاتلون من أجل القميص، ويؤدون على نحو طيب أمام منافسين بحجم البرازيل. وقال سكالوني: "تعامل الفريق بشكل جيد، بغض النظر عمن لعب. هؤلاء الفتية يبذلون قصارى جهدهم من أجل القميص ويلعبون بصورة رائعة، وهذا هو المهم". وأضاف مدرب منتخب الأرجنتين: "هم مهمون للغاية من أجل هذا النوع من المباريات لأنهم يخوضون اللقاءات بمعنويات مرتفعة"، وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة (تي واي سي سبورتس) الأرجنتينية عقب الفوز على البرازيل في الرياض.
البرازيل - الأرجنتين - ميسي

ميسي يقود الأرجنتين للفوز على البرازيل وديًا

تمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد جامعة الملك سعود بالسعودية ،وشهدت المباراة حماس كبير من لاعبي المنتخبين بالرغم من طبع المباراة الودي، إلا أن الحماس والقوة كان سمة اللقاء بين عملاقين أمريكا الجنوبية. وسريعًا، وصل المنتخب البرازيلي بأول فرصة بعد مرور 6 دقائق على البداية، دخل جابرييل جيسوس داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة أرضية، لكنها ذهبت سهلة بين يدي الحارس إستيبان أندرادا.
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