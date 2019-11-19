البرازيل تختتم ودياتها بمواجهة كوريا الجنوبية

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

البرازيل

تتواصل اليوم الثلاثاء المباريات الودية في فترة الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك عندما تواجه البرازيل نظيرتها كوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:30 عصرًا على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وترغب البرازيل في تعويض خسارتها منذ 4 أيام في السوبر كلاسيكو أمام الأرجنتين بهدف نظيف، وسبق وأن تواجه المنتخبان في 5 مباريات سابقة، حققت خلالها البرازيل الانتصار في 4 لقاءات مقابل انتصار وحيد لكوريا الجنوبية، وحسمت البرازيلا آخر مواجهة ديصا بهدفين دون رد في شهر أكتوبر من عام 2013.

وضمن المباريات الودية أيضًا، تستقبل السعودية نظيرتها باراجواي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة 6:30 مساء، وتدخل السعودية تلك المباراة منتشية بفوزها خارج أرضها منذ 5 أيام على أوزبكستان بنتيجة 3-2، في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023. وتستقبل اليابان نظيرتها فنزويلا

وضمن المباريات الودية أيضًا، تستقبل السعودية نظيرتها باراجواي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة 6:30 مساء، وتدخل السعودية تلك المباراة منتشية بفوزها خارج أرضها منذ 5 أيام على أوزبكستان بنتيجة 3-2، في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.



وتستقبل اليابان نظيرتها فنزويلا على ملعب باناسونيك سويتا في تمام الساعة 12:25 ظهرًا، وسبق وأن تواجه المنتخبان في 4 مباريات سابقة، انتهت 3 لقاءات منها بالتعادل، وحققت اليابان الفوز في لقاء وحيد، وانتهت آخر مواجهة بينهما بالتعادل 1-1 العام الماضي.



أما وصيفة بطل العالم كرواتيا فتواجه جورجيا وديًا على ملعب ألدو دروزينا في تمام الساعة السابعة مساء، وتدخل كرواتيا تلك المباراة منتشية بتأهلها رسميًا إلى يورو 2020.