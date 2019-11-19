قمة خارج التوقعات بين كوت ديفوار وغانا في كأس الأمم

تحرير:كريم مليم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

كوت ديفوار

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء منتخب كوت ديفوار أمام غانا، ضمن مواجهات الدور نصف نهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن الفوز سيمنح أحدهما بطاقة الترشح للأولمبياد، بخلاف صعوده للنهائي، أما في حالة الخسارة، سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام المنتخب الخاسر من مواجهة مصر وجنوب إفريقيا.

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في المربع الذهبي، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية بالدور الأول، التي ضمت منتخبات جنوب أفريقيا وزامبيا ونيجيريا. ويمتلك منتخب كوت ديفوار مشاركة وحيدة في الدورات الأولمبية، حينما صعد لأولمبياد العاصمة الصينية بكين عام 2008، وحصل على المركز السادس آنذاك، لذلك يمني المنتخب

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في المربع الذهبي، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية بالدور الأول، التي ضمت منتخبات جنوب أفريقيا وزامبيا ونيجيريا.



ويمتلك منتخب كوت ديفوار مشاركة وحيدة في الدورات الأولمبية، حينما صعد لأولمبياد العاصمة الصينية بكين عام 2008، وحصل على المركز السادس آنذاك، لذلك يمني المنتخب الإيفواري نفسه بحجز مقعد في الأولمبياد، للمرة الثانية في تاريخه.



في المقابل، يلعب المنتخب الغاني في المربع الذهبي بعدما حصل على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات مصر ومالي والكاميرون.



ويطمح المنتخب الغاني في المشاركة في الأولمبياد للمرة السابعة في تاريخه، علما بأن أفضل إنجاز حققه خلال مشاركاته الست السابقة في الدورات الأولمبية، يعود إلى أولمبياد برشلونة عام 1992، عندما نال المركز الثالث والميدالية البرونزية.