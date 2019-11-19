رياضة

قمة خارج التوقعات بين كوت ديفوار وغانا في كأس الأمم

تحرير:كريم مليم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
كوت ديفوار
كوت ديفوار
يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء منتخب كوت ديفوار أمام غانا، ضمن مواجهات الدور نصف نهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن الفوز سيمنح أحدهما بطاقة الترشح للأولمبياد، بخلاف صعوده للنهائي، أما في حالة الخسارة، سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام المنتخب الخاسر من مواجهة مصر وجنوب إفريقيا.
وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في المربع الذهبي، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية بالدور الأول، التي ضمت منتخبات جنوب أفريقيا وزامبيا ونيجيريا. ويمتلك منتخب كوت ديفوار مشاركة وحيدة في الدورات الأولمبية، حينما صعد لأولمبياد العاصمة الصينية بكين عام 2008، وحصل على المركز السادس آنذاك، لذلك يمني المنتخب
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محمود -الخطيب- في -مران -الأهلي‎ (4)

الأهلي يعلن موعد انتظام الدوليين في المران الجماعي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين الدوليين ينتظمون في مران الفريق غدًا الأربعاء، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في لقائي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون. ووصلت بعثة المنتخب الأول إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قادمة من جزر القمر على متن طائرة خاصة. ويضع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، برنامج إعداد خاصا للاعبي الأهلي الدوليين؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات.
نيمار‎ (1)

راتب نيمار يعيق عودته إلى برشلونة من جديد

يبدو أن عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة من جديد تتعقد كل يوم أكثر، حيث كان يمني نيمار النفس بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو"، وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.
مران- الأهلي (5)

الأهلي يواجه الاتصالات وديا استعدادًا للجونة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في منافسات الدوري ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29، على استاد رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين من خلال ودية اليوم، التي تشهد الدفع ببعض العناصر التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين.
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منتخب مصر الأولمبي

تعرف على تشكيل الفراعنة المتوقع لمواجهة جنوب إفريقيا

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا، ضمن مواجهات الدور نصف نهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن الفوز سيمنح الفراعنة بطاقة الترشح للأولمبياد، بخلاف صعوده للنهائي، أما في حالة الخسارة، سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام المنتخب الخاسر من مواجهة غانا وكوت ديفوار.
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«مصر Vs جنوب إفريقيا».. بين الثأر وتحقيق الحلم

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا، ضمن مواجهات الدور نصف نهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن الفوز سيمنح الفراعنة بطاقة الترشح للأولمبياد، بخلاف صعوده للنهائي، أما في حالة الخسارة، سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام المنتخب الخاسر من مواجهة غانا وكوت ديفوار.
غانا - الكاميرون (2)

مالي تسعى لتصحيح المسار أمام الكاميرون في كأس الأمم

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب مالي أمام الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت قرعة كأس الأمم منتخب مالي في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومصر، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
منتخب مصر الأولمبي (3)

كاف يعلن موافقته على 5 استبدالات في قوائم 4 منتخبات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، موافقته على 4 استبدالات في قوائم منتخبات غانا وكوت ديفوار ومصر وجنوب إفريقيا، وفقا لقواعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تنطلق في مصر. وذكر الموقع الرسمي لـ"كاف" أنه وافق على تسجيل الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق في قائمة منتخب مصر بدلا من الثنائي المصاب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، كما وافق على خروج باكاماني وانضمام كيليتسو ماكجالوا في قائمة منتخب جنوب إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها لاعب الأهلي السابق في الكاحل.
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