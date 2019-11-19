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ترامب يهدم سياسات أمريكا التاريخية بشأن المستوطنات

تمثل تصريحات بومبيو تحولًا صارخًا في السياسة التي اتبعتها الإدارات الأمريكية السابقة بشأن بناء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي التي تسيطر عليها منذ 1967
تحرير:محمود نبيل ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
المستوطنات
المستوطنات
خضع الموقف السياسي للولايات المتحدة الأمريكية تجاه ممارسات إسرائيل في غزة، لاختبار جديد بعد إنهاء قواتها عملية الحزام الأسود التي شنتها في مناطق متفرقة من القطاع، وهو ما أسفر عن حالة غضب دولية تجاه سياسات إسرائيل المعتادة في تلك المنطقة. وكانت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أحدث دلائل تراجع واشنطن عن سياستها بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أكد بومبيو أنها "لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي"، وهو ما يأتي مخالفًا لما اعتادت الإدارات المتعاقبة اتباعه في العقود الماضية.
وتمثل تصريحات بومبيو تحولًا صارخًا في السياسة التي اتبعتها الإدارات الأمريكية السابقة، بما في ذلك الرئيس السابق باراك أوباما، والذي اعتبرت إدارته بناء إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية، التي احتلتها منذ عام 1967، أمر غير قانوني وعقبة في سبيل التوصل لاتفاق سلام دائم. وأثار هذا القرار غضب الفلسطينيين،
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الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية «أوكلاهوما» الأمريكية

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادثة إطلاق نار وقعت بموقف سيارات تابع لأحد متاجر شركة التجزئة الأمريكية "وال مارت" صباح اليوم الإثنين، وذلك وفقا لما أعلنت شرطة ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن من بين القتلى المشتبه به في ارتكاب الحادثة، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت بمدينة "دنكان" التي تبعد 80 ميلا عن جنوب مدينة "أوكلاهوما سيتي"، ولم يدل أي مصدر رسمي حتى الآن أي تفاصيل حول ملابسات الحادثة أو معلومات عن الضحايا.
ترامب

ترامب يهاجم سفيرة بلاده أثناء إدلائها بشهادتها أمام الكونجرس

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سفيرة بلاده السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، وذلك أثناء إدلائها بشهادتها أمام الكونجرس في التحقيق الذي يهدف إلى عزله من منصبه على خلفية تهم بسوء استخدام المنصب لأغراض انتخابية. وقال ترامب في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم: "في كل مكان ذهبت إليه ماري يوفانوفيتش، انقلبت فيه الأمور.. لقد بدأت في الصومال، وانظروا كيف انتهى الأمر هناك".
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واشنطن تقرر الإبقاء على 600 جندي في سوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قررت الإبقاء على نحو 600 عسكري في جميع أنحاء سوريا، على الرغم من رغبة الرئيس دونالد ترامب "وقف الحروب التي لا تنتهي"، قائلا: "نسحب حاليا من شمال شرق سوريا، وواشنطن ستبقي ما بين 500 و600 جندي في سوريا. وردا على سؤال عما إذا كان هذا العدد يشمل نحو 200 جندي متمركزين في قاعدة التنف (جنوب) على الحدود مع الأردن حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، ذكر أنه يتحدث عن شمال شرق سوريا حصرا.
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قبل جلسة الاستماع.. ما احتمالات عزل ترامب؟

تتراكم آلاف الصفحات من النصوص على طاولة الجهات المعنية بالتحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية ممارسته لضغوط واسعة على أوكرانيا، من أجل التحقيق مع ابن خصمه السياسي جو بايدن، مستخدمًا كارت المساعدات الأمنية الأمريكية. وفي الوقت الحالي، يقوم كبار العقول من كلا الحزبين السياسيين بإعداد أفضل استراتيجيتهم للتحقيق، حيث ينتقل مخطط عزل ترامب إلى مرحلة جديدة، غدًا الأربعاء، مع أول جلسة استماع علنية في ملف القضية التي أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا.
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انفجارات قرب مطار دمشق.. وإسرائيل تعترض صواريخ من سوريا

ذكرت وسائل إعلام سورية أنه تم سماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي دون أن تحدد مصادرها. في حين أعلن الجيش الإسرائيلي على تطبيق واتساب للتراسل الفوري عن اعتراضه لأربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل، دون أن تصيب أي من هذه الصواريخ أهداف في إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أنه اعترض 4 صواريخ أطلقت من سوريا المجاورة بينما تحدثت وسائل الإعلام السورية الرسمية عن دوي انفجارات سمع بالقرب من مطار دمشق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس 24".
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إسرائيل تُعلن مقتل مسؤول الصواريخ في الجهاد الإسلامي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل قيادي بارز آخر في «حركة الجهاد الإسلامي»، جراء غاراته على قطاع غزة الليلة الماضية، إذ ذكر المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في «تويتر»، اليوم، أن قائد وحدة الصواريخ في «لواء الوسطى» التابع للحركة، رسمي أبو ملحوس، قتل بغارة إسرائيلية نفذت على مدينة دير البلح وسط القطاع. وأكد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أن رسمي أبو ملحوس وخمسة من أفراد عائلته، بينهم طفل واحد، قتلوا جراء استهداف إسرائيل لمنزلهم جنوب دير البلح، وفقًا لروسيا اليوم.
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بينهم طفلين.. استشهاد 8 أشخاص من عائلة واحدة في غزة

انتشلت الطواقم الطبية صباح اليوم الخميس، جثماني طفلين من تحت أنقاض منزل عائلة أبو ملحوس الذي قصف قبل فجر اليوم بدير البلح ليرتفع العدد من نفس العائلة إلى 8 شهداء. وأغارت طائرات الاحتلال على منزل أبو ملحوس في مدينة دير البلح في قطاع غزة ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل وإصابة واستشهاد من كانوا بداخله. وأفادت وزارة الصحة بغزة، بوصول 6 شهداء و12مصابًا بجراح مختلفة إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء التصعيد الإسرائيلي على دير البلح، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 34 شهيدا وأكثر من 100 جريحًا، وفقًا لوكالة معًا الإخبارية.
فلسطين

استشهاد 6 طلاب وتضرر 15 مدرسة نتيجة قصف الاحتلال لقطاع غزة

استشهد صباح اليوم الخميس، 6 طلاب، بينما تضررت 15 مدرسة نتيجة العدوان الاسرائيلي في محافظات قطاع غزة الذي استمر ليومين، إذ قالت وزراة التربية والتعليم بغزة، إن الشهداء هم الطالب: «محمد عطية حمودة، من مدرسة عثمان بن عفان الثانوية للبنين بمديرية تعليم شمال غزة، والشهيد الطالب إسماعيل عبد العال، من مدرسة يافا الثانوية للبنين شرق غزة، والشهيد الطالب، أمير عياد، في الصف الثاني مدرسة الزيتون المشتركة للاجئين شرق غزه، الشهيد معاذ محمد، السواركة من مدرسة عبد الله بن رواحة، المشتركة الصف الثاني، الشهيد مهند رسمي السواركة، من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف السابع، الشهيد وسيم محمد السواركة، من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف الثامن.
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