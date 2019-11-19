ترامب يهدم سياسات أمريكا التاريخية بشأن المستوطنات

تمثل تصريحات بومبيو تحولًا صارخًا في السياسة التي اتبعتها الإدارات الأمريكية السابقة بشأن بناء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي التي تسيطر عليها منذ 1967
خضع الموقف السياسي للولايات المتحدة الأمريكية تجاه ممارسات إسرائيل في غزة، لاختبار جديد بعد إنهاء قواتها عملية الحزام الأسود التي شنتها في مناطق متفرقة من القطاع، وهو ما أسفر عن حالة غضب دولية تجاه سياسات إسرائيل المعتادة في تلك المنطقة.
وكانت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أحدث دلائل تراجع واشنطن عن سياستها بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أكد بومبيو أنها "لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي"، وهو ما يأتي مخالفًا لما اعتادت الإدارات المتعاقبة اتباعه في العقود الماضية.
وتمثل تصريحات بومبيو تحولًا صارخًا في السياسة التي اتبعتها الإدارات الأمريكية السابقة، بما في ذلك الرئيس السابق باراك أوباما، والذي اعتبرت إدارته بناء إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية، التي احتلتها منذ عام 1967، أمر غير قانوني وعقبة في سبيل التوصل لاتفاق سلام دائم.
وأثار هذا القرار غضب الفلسطينيين،
وتمثل تصريحات بومبيو تحولًا صارخًا في السياسة التي اتبعتها الإدارات الأمريكية السابقة، بما في ذلك الرئيس السابق باراك أوباما، والذي اعتبرت إدارته بناء إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية، التي احتلتها منذ عام 1967، أمر غير قانوني وعقبة في سبيل التوصل لاتفاق سلام دائم.
وأثار هذا القرار غضب الفلسطينيين، حيث اتهم صائب عريقات، كبير المفاوضين السابق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفضيل "قانون الغاب" على المواثيق والأعراف الدولية، كما وصفت حنان عشراوي، الدبلوماسية الفلسطينية البارزة، القرار بأنه "ضربة للعدالة والسلام".
وحسب ما جاء في شبكة "يورو نيوز"، فإن القرار يمكن أن يكون بمثابة شريان حياة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقاتل من أجل البقاء في السلطة بعد انتخابات غير حاسمة هذا العام.
وعبر موقع تويتر، قال نتنياهو إن قرار الولايات المتحدة "يصحح خطأ تاريخيا"، داعيًا الدول الأخرى إلى اتخاذ موقف مماثل.
وقال نتنياهو عبر تويتر: "إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات سلام مع الفلسطينيين فيما يتعلق بجميع قضايا الوضع النهائي، في محاولة لتحقيق سلام دائم، لكنها ستواصل رفض جميع الحجج المتعلقة بعدم شرعية المستوطنات".
وتابع في تغريدة أخرى: "إسرائيل ممتنة للغاية للرئيس دونالد ترامب ومايك بومبيو وللإدارة الأمريكية بأكملها، لموقفهم الثابت الداعم للحقيقة والعدالة، وتناشد جميع الدول المسؤولة التي تأمل في دفع السلام إلى تبني موقف مماثل".
وعلى الرغم من أن المستوطنات في غزة قد تم تفكيكها أخيرًا في عام 2005، فإن نظيراتها الموجودة في الضفة الغربية قد نمت، مثل أرييل بالقرب من نابلس، وهي الآن مدن ضخمة تضم عشرات الآلاف من السكان.
وفي أماكن أخرى، كما في الأحياء الفلسطينية بالقدس والخليل والضفة الغربية، توجد مستوطنات إسرائيلية وسط تلك المدن، وهو ما يعزز فرص المواجهة والصدامات المستمرة بين المستوطنين والفلسطينيين.
وعلى المستوى السياسي، فإن حركة الاستيطان هي قوة سياسية مهمة، خاصة بالنسبة لنتنياهو، الذي اعتمد عليها للحفاظ على ائتلافاته اليمينية خلال العقدين الماضيين.
ووضح أن نتنياهو سوف يستفيد من القرار الأمريكي، حيث قال بومبو إن سياسة الولايات المتحدة السابقة بشأن المستوطنات في الضفة الغربية كانت غير صحيحة، في انتقاد صريح للرئيس الديمقراطي الأسبق جيمي كارتر في عام 1978، والذي رأى أنها لا تتفق مع القانون الدولي، أو الجمهوري رونالد ريجان في عام 1981، والذي أكد أنه لا يعتبرها متوافقة مع القوانين الدولية.
وقال بومبو للصحفيين في وزارة الخارجية: "إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن ما بُنيت عليه السياسات الأمريكية تجاه المستوطنات لم يكن متسقًا مع التوجهات العامة والأساسية لواشنطن تجاه تل أبيب.
ولطالما اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية واحدة من العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين، كما تم الاستقرار عالميا على أن إسرائيل ستحتاج إلى تفكيك جميع مستوطناتها في الضفة الغربية، والتي ستشكل الجزء الأكبر من أراضي الفلسطينيين في المستقبل، حسب ما جاء في يورو نيوز.