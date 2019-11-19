الأرصاد تحذر: غدا انخفاض درجات الحرارة

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة أول الليل بارد في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة على سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 14 25شبين الكوم 14 25طنطا 14 25دمنهور 14 25الإسكندرية 14 25بلطيم 15 25مطروح 13 23السلوم 12 24 سيوة 12 24 بورسعيد 20 24دمياط 20 24الزقازيق 12 25الإسماعيلية 11 25السويس 14 26العريش 12 23 رفح 11 23رأس سدر 16 26 نخل 05 22 نويبع 19 24 طابا