متظاهرون عراقيون يغلقون دوائر حكومية في الديوانية

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

تظاهرات العراق - صورة أرشيفية

أغلق متظاهرون عراقيون، اليوم الثلاثاء، أغلب الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية. ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في بيان له، أن رئيس الحكومة سيتوجه قريبا إلى البرلمان، وذلك لتقديم تعديلات وزارية إصلاحية، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ويذكر أنه يوم الخميس الماضي، فرضت قوات الأمن في العراق حظرا شاملا على التجوال في قضاء مدينة «الغراف» بمحافظة «ذي قار» جنوبي البلاد حتى إشعار آخر.

وقال مصدر محلي بمحافظة ذي قار: «إن قوات أمنية كبيرة وصلت اليوم إلى قضاء مدينة الغراف شمال محافظة ذي قار وفرضت حظر التجوال على المركبات والأشخاص حتى إشعار آخر».وكانت السلطات العراقية قد أرسلت، يوم الأربعاء الماضي، قوات مكافحة الشغب وتعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف، لتهدئة الوضع ومحاولة تفريق متظاهرين الذين