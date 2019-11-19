رياضة

كافاني يتفادى الحديث عن صدامه مع ميسي

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
إدينسون كافاني
إدينسون كافاني
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) المباراة الودية التي جمعت أمس بين منتخبي الأرجنتين وأوروجواي، ليؤكد مهاجم الأوروجواي إدينسون كافاني على أهمية إنهاء العام دون هزيمة، وذلك بعد تسجيله هدفًا في مباراة الأمس، وصرح كافاني عقب المباراة التي أُقيمت مساء الإثنين: "الحقيقة أن اللقاء انقسم لعدة أجزاء وظهر عليه طابع كرة القدم الأمريكية الجنوبية"، وتجنب كافاني التعليق على المناقشة التي دخل فيها مع نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، في نهاية الشوط الأول، مكتفيا بالتأكيد على الأداء الجيد من جانب المنتخبين في المباراة.
وقال: "سجلنا هدفين ولعبنا كرة القدم بشكل جيد لعدة فترات من المباراة". وتعد المباراة هي الأخيرة لأوروجواي قبل خوض التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 ، حيث أشار كافاني "إنهاء العام بهذا الشكل يجعلنا نشعر بشكل إيجابي، لكن هذا لا يضمن شيئا". وحول عدم خسارة أوروجواي لأي مباراة خلال العام الجاري، أكد المهاجم
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محمود -الخطيب- في -مران -الأهلي‎ (4)

الأهلي يعلن موعد انتظام الدوليين في المران الجماعي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين الدوليين ينتظمون في مران الفريق غدًا الأربعاء، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في لقائي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون. ووصلت بعثة المنتخب الأول إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قادمة من جزر القمر على متن طائرة خاصة. ويضع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، برنامج إعداد خاصا للاعبي الأهلي الدوليين؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات.
نيمار‎ (1)

راتب نيمار يعيق عودته إلى برشلونة من جديد

يبدو أن عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة من جديد تتعقد كل يوم أكثر، حيث كان يمني نيمار النفس بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو"، وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.
مران- الأهلي (5)

الأهلي يواجه الاتصالات وديا استعدادًا للجونة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في منافسات الدوري ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29، على استاد رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين من خلال ودية اليوم، التي تشهد الدفع ببعض العناصر التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين.
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الأرجنتين - ليونيل ميسي

ميسي يخطف التعادل للأرجنتين أمام أوروجواي

تعادل منتخب الأرجنتين إيجابيًا مع نظيره الأوروجواوي بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية، التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في إطار تحضيرات المنتخبين للفترة المقبلة، وسجل إدينسون كافاني ولويس سواريز هدفي أوروجواي بالدقيقتين 34 و69، بينما أحرز سيرجيو أجويرو وليونيل ميسي هدفي التانجو بالدقيقتين 63 و92. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، والمحاولات الهجومية على المرميين كانت قليلة للغاية في الشوط الأول، الذي غلب عليه التدخلات العنيفة، مما دفع الحكم لإشهار الكارت الأصفر 5 مرات.
ليونيل ميسي - لويس سواريز

ميسي وسواريز وجها لوجه في مباراة الأرجنتين وأوروجواي

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني وأوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، تشكيلة فريقهما استعدادًا للمواجهة المنظرة بين المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، وديًا في فلسطين ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي، وشهدت التشكيلة الأساسية للأرجنتين وجود القائد ليونيل ميسي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما لعب ضد البرازيل في المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي، وانتهت بفوز التانجو بهدف دون رد. وستذاع المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 13 beIN SPORTS HD.
كافاني

توخيل: يتوجب على كافاني منافسة إيكاري

اعترف توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، بمرور مهاجم الفريق الأوروجوياني إدينسون كافاني بفترة صعبة في الوقت الحالي، وقال توخيل عبر صحيفة «ليكيب» الفرنسية: "الأمور لم تكن سهلة لكافاني في مباراة بريست، لأنه يفتقر إلى لياقة وحساسية المباريات"، وأضاف المدرب الألماني: "يجب أن يتنافس إدينسون مع ماورو إيكاردي، الذي يمر بأعلى معدلات الثقة، إنه الوضع الحالي ونحن نعمل كفريق واحد، وما يمر به كافاني وارد لأي مهاجم"، وأكد المدير الفني لسان جيرمان: "إنه موقف صعب، لأن رأس الحربة مهاجم حساس، ولكن ما باليد حيلة، يجب أن نواصل العمل".
ميسى

ليونيل ميسي يتحدث عن حلم العودة للأرجنتين

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغبته في اللعب بالأرجنتين قبل نهاية مسيرته، حيث قال في تصريحات لشبكة "tycsports" الأرجنتينية: "كنت أرغب في اللعب بالأرجنتين عمومًا، حيث إنني كنت دائمًا أذهب إلى الملعب مع رجل عجوز وأرى الجمهور، وكان ذلك رائعًا، كما أن المشاركة في مباراة كلاسيكو هنا أمر فظيع. إنها تحمل نفس القدر من المنافسة على المستوى الرياضي في كل مكان، ولكن الناس هنا يعيشون اللقاء بشكل مختلف، إنهم أكثر جنونًا في الأرجنتين، وعدم الفوز في الكلاسيكو يعني الكثير، حيث إن الجميع هنا يريد تحقيق الفوز، ولكن إذا خسرت فلن تستطيع ترك منزلك".
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