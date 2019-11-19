كافاني يتفادى الحديث عن صدامه مع ميسي

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

إدينسون كافاني

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) المباراة الودية التي جمعت أمس بين منتخبي الأرجنتين وأوروجواي، ليؤكد مهاجم الأوروجواي إدينسون كافاني على أهمية إنهاء العام دون هزيمة، وذلك بعد تسجيله هدفًا في مباراة الأمس، وصرح كافاني عقب المباراة التي أُقيمت مساء الإثنين: "الحقيقة أن اللقاء انقسم لعدة أجزاء وظهر عليه طابع كرة القدم الأمريكية الجنوبية"، وتجنب كافاني التعليق على المناقشة التي دخل فيها مع نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، في نهاية الشوط الأول، مكتفيا بالتأكيد على الأداء الجيد من جانب المنتخبين في المباراة.

وقال: "سجلنا هدفين ولعبنا كرة القدم بشكل جيد لعدة فترات من المباراة". وتعد المباراة هي الأخيرة لأوروجواي قبل خوض التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 ، حيث أشار كافاني "إنهاء العام بهذا الشكل يجعلنا نشعر بشكل إيجابي، لكن هذا لا يضمن شيئا". وحول عدم خسارة أوروجواي لأي مباراة خلال العام الجاري، أكد المهاجم

وقال: "سجلنا هدفين ولعبنا كرة القدم بشكل جيد لعدة فترات من المباراة".



وتعد المباراة هي الأخيرة لأوروجواي قبل خوض التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 ، حيث أشار كافاني "إنهاء العام بهذا الشكل يجعلنا نشعر بشكل إيجابي، لكن هذا لا يضمن شيئا".



وحول عدم خسارة أوروجواي لأي مباراة خلال العام الجاري، أكد المهاجم أنه شيء إيجابي على المستوى الذهني والنفسي لكن ينبغي مواصلة العمل لأنها تصفيات مؤهلة للمونديال.



يذكر أن كافاني لا يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم رفقة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث شارك معه في 8 مباريات في جميع المسابقات، مكتفيًأ بتسجيل هدفين فقط في الدوري الفرنسي.