رياضة

ميدو: حسام البدري أصابه الخمول التدريبي

تحرير:كريم مليم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
أحمد حسام «ميدو»
أحمد حسام «ميدو»
عدد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، أسباب أداء المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقال ميدو: "منتخب مصر الأول سئ جدا، ولكن الحديث عن رحيل البدري عبث، يجب أن يحصل البدري على فرصته كاملة، وأن نبعد منتخب مصر عن أجواء تصفية الحسابات الشخصية. منتخبنا سيتحسن وسنتآهل لكأس الأمم ووقتها سيكون عند البدري من الخبرات الكافية مع الفريق للظهور بشكل جيد خلال البطولة إن شاء الله".
وواصل: "بدلا من الحديث عن رحيل البدري يجب أن نبحث لماذا وصل لاعبينا لهذا المستوى، تلاحم المواسم الماضية بشكل مستمر منع جيل كامل من التطور بشكل طبيعي وآضر اللاعبين بدنيا بشكل كبير، وإصرار المسؤولين علي لعب الدوري بدون جماهير أظهر اللاعبون بدور الكومبارسات بدلا من أن يكونوا أبطالا". واستكمل: "أطالب المسؤولين
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محمود -الخطيب- في -مران -الأهلي‎ (4)

الأهلي يعلن موعد انتظام الدوليين في المران الجماعي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين الدوليين ينتظمون في مران الفريق غدًا الأربعاء، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في لقائي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون. ووصلت بعثة المنتخب الأول إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قادمة من جزر القمر على متن طائرة خاصة. ويضع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، برنامج إعداد خاصا للاعبي الأهلي الدوليين؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات.
نيمار‎ (1)

راتب نيمار يعيق عودته إلى برشلونة من جديد

يبدو أن عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة من جديد تتعقد كل يوم أكثر، حيث كان يمني نيمار النفس بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو"، وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.
مران- الأهلي (5)

الأهلي يواجه الاتصالات وديا استعدادًا للجونة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في منافسات الدوري ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29، على استاد رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين من خلال ودية اليوم، التي تشهد الدفع ببعض العناصر التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين.
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حسام- البدري

حسام البدري يعلن تشكيل الفراعنة أمام جزر القمر

يسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، بعد أداء سيئ وغير مقنع من جانب الفراعنة، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى، سجل محمود كهربا هدف المنتخب الوطني، فيما أدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.
الجبلاية - اتحاد الكرة (1)

إبراهيم فايق: ما يفعله اتحاد الكرة خيال علمي

سخر الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم البرامج الرياضية، من اتحاد الكرة المصري، بسبب رصد الأخير مكافأة قدرها 60 ألف جنيه للاعبين، في حال فوز الفراعنة على جزر القمر، وذلك حسبما أفاد اليوم الإثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة.
حسام-البدري- محمد-بركات

البدري يسعى لتغييرات جذرية في المنتخب أمام جزر القمر

يسود اتجاه لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، لإجراء تعديل في طريقة لعب وتشكيل الفراعنة أمام جزر القمر، في المباراة المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، وعلمت «التحرير» أن النية لدى البدري تتجه للعب بطريقة (4/3/3) بدلًا من (4/2/3/1)، ويفاضل مدرب المنتخب بين الدفع بمحمد النني أساسيا بجوار طارق حامد وعمرو السولية، أو إشراك محمد مجدي قفشة كلاعب ارتكاز مساند (مركز 8) وليس مركز 10 كصانع ألعاب.
أحمد حسام ميدو (1)

ميدو ينتقد أداء منتخب مصر أمام ليبيريا

انتقد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، والمدير الفني لفريق مصر المقاصة الحالي، أداء المنتخب الوطني خلال مواجهة ليبيريا الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، عن طريق حمدي فتحي، وأقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفراعنة قبل خوض مباراتي كينيا وجزر القمر التي ستقام يومي 14 و18 على الترتيب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021. وكتب ميدو على حسابه الشخصي على (تويتر): "منتخب مصر سيئ للغاية بكل صراحة".
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