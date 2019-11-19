ميدو: حسام البدري أصابه الخمول التدريبي

تحرير:كريم مليم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

أحمد حسام «ميدو»

عدد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، أسباب أداء المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقال ميدو: "منتخب مصر الأول سئ جدا، ولكن الحديث عن رحيل البدري عبث، يجب أن يحصل البدري على فرصته كاملة، وأن نبعد منتخب مصر عن أجواء تصفية الحسابات الشخصية. منتخبنا سيتحسن وسنتآهل لكأس الأمم ووقتها سيكون عند البدري من الخبرات الكافية مع الفريق للظهور بشكل جيد خلال البطولة إن شاء الله".

وواصل: "بدلا من الحديث عن رحيل البدري يجب أن نبحث لماذا وصل لاعبينا لهذا المستوى، تلاحم المواسم الماضية بشكل مستمر منع جيل كامل من التطور بشكل طبيعي وآضر اللاعبين بدنيا بشكل كبير، وإصرار المسؤولين علي لعب الدوري بدون جماهير أظهر اللاعبون بدور الكومبارسات بدلا من أن يكونوا أبطالا". واستكمل: "أطالب المسؤولين

وواصل: "بدلا من الحديث عن رحيل البدري يجب أن نبحث لماذا وصل لاعبينا لهذا المستوى، تلاحم المواسم الماضية بشكل مستمر منع جيل كامل من التطور بشكل طبيعي وآضر اللاعبين بدنيا بشكل كبير، وإصرار المسؤولين علي لعب الدوري بدون جماهير أظهر اللاعبون بدور الكومبارسات بدلا من أن يكونوا أبطالا".



واستكمل: "أطالب المسؤولين باتخاذ قرار سريع بعودة الجماهير لملاعبنا بآسرع وقت ممكن، غياب الجماهير عن الملاعب مشهد لا يليق بمصر العظيمة، والسبب الرئيسي في تدهور مستوى منتخبنا هو التآجيلات المزيفة بدون داعي للدوري".



وأتم: "هل سمعتم عن شئ اسمه الخمول التدريبي؟ المدرب مثل اللاعب مثل الطبيب مثل أي وظيفة عندما لا يمارس مهنته لأكثر من سنه يصاب بالخمول، ويحتاج إلى وقت حتى يصل لأفضل مستوى فني له، هذا ما أصيب به حسام البدري بعد أن عمل في منصب إداري لأكثر من سنة".