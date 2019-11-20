إهمال المضاعفات.. 6 أخطاء تجنبها عند تناول الأدوية

المزيج الخاطئ من الطعام يؤدي إلى إعاقة امتصاص الدواء من المعدة إلى الجسم، فهناك بعض الأدوية التي يجب تناولها على معدة فارغة، والبعض الآخر يجب استهلاكه بعد تناول الطعام
عند الذهاب للطبيب لمعالجة مشكلة صحية نعاني منها، يصف لنا بعض العقاقير الطبية، إضافة إلى العلاجات المنزلية، وستجد تركيزا كبيرا على الوصفات الطبيعية؛ لأن الأدوية غنية بالمواد الكيميائية الضارة، وبجانب ذلك توجد بعض الأخطاء التي نفعلها عند تناول الأدوية؛ على سبيل المثال، تناولها على معدة فارغة يؤدي إلى ألم في المعدة لن تتحمله، وقد ينتج عنه قيء وغثيان، أو تناول عقار طبي بدون استشارة طبيب، فإنه يؤدي أيضًا إلى أخطار بالغة تضر بصحتك. وذلك نقلا عن "times of india".
جميعنا نعلم أن مجموعة من الأدوية تساعدنا في العلاج من الأمراض، لكن خطأً صغيرا يضعك على حافة الإصابة بأمراض خطيرة، أو ربما يؤدي إلى مضاعفات بالغة، ولكن ما زال العديد من الأشخاص يرتكبون العديد من الأخطاء كل عام في ما يتعلق بتناول الأدوية الطبية، وقد ينتهي بهم الأمر في غرف المستشفيات، ووفقا للبيانات، أكثر
جميعنا نعلم أن مجموعة من الأدوية تساعدنا في العلاج من الأمراض، لكن خطأً صغيرا يضعك على حافة الإصابة بأمراض خطيرة، أو ربما يؤدي إلى مضاعفات بالغة، ولكن ما زال العديد من الأشخاص يرتكبون العديد من الأخطاء كل عام في ما يتعلق بتناول الأدوية الطبية، وقد ينتهي بهم الأمر في غرف المستشفيات، ووفقا للبيانات، أكثر من 1.5 مليون شخص يقومون بارتكاب الأخطاء كل عام، ومن أفضل الطرق لتقليل خطورة الأخطاء الناتجة عن تناول الدواء، أن تكون على دراية كاملة بما تتناوله والآثار الجانبية المحتملة. وفى ما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها للحفاظ على صحتك، ولكي تكون في أمان دائمًا:
1- خلط الأدوية بطريقة غير صحيحة
تناول نوعين من الأدوية المضادة معًا من المحتمل أن يجعلك مريضًا، فتفاعل كل منهما معًا في الجسم، يقلل من فاعليتهما، وربما يؤدي في نهاية الأمر إلى آثار جانبية غير محببة على الإطلاق؛ على سبيل المثال، تناول مضادات الاكتئاب ودواء ميثادون (يعمل مسكنا للآلام) معًا، لن يمنح الجسم أي فاعلية على الإطلاق، لأن كلا منهما يبطل مفعول الآخر.
2- تناول عقار طبي بدون معلومات كافية
سواء كان الطبيب يصف لك بعض الأدوية أو تقوم أنت بتناول أدوية مضادة، بجانب الإفراط في تناول العقاقير الطبية المختلفة، من الأفضل الحصول على معلومات كافية عن كل نوع أولًا قبل التناول؛ للحفاظ على الصحة، ومعرفة الآثار الجانبية المحتملة لكل واحد، فيجب معرفة الوقت المحدد لتناول الدواء، والدواعي الصحية لاستهلاكه، والآثار الجانبية، فالحصول على معلومات كاملة عن الأدوية التي سوف تتناولها يقيك بشكل كبير من القيام بأخطاء تلحق الضرر بك.
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3- استهلاك جرعات كبيرة
يجب دائمًا تناول الأدوية كما هو موصوف من قبَل طبيبك، فتناول جرعات كبيرة من العقاقير الطبية من المحتمل أن يسبب تلفا في الكبد بالغ الخطورة، إضافة إلى آثار جانبية. وبجانب ذلك، قد ينتج عنه ألم في الصدر وقيء وغثيان ودوار والشعور بالنعاس.
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4- أخذ الدواء على فترات متباعدة
إذا كنت لا تتناول الأدوية بانتظام فأنت تعرض صحتك للخطر، فلا ينبغي تخطي مضادات الاكتئاب، والمنشطات، والأدوية التي تخفف الدم، فالقيام بذلك يمكن أن يسبب خطرًا كبيرًا على صحتك.
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5- الدواء على معدة فارغة
المزيج الخاطئ من الطعام يؤدي أيضًا إلى إعاقة امتصاص الدواء من المعدة إلى الجسم، فهناك بعض الأدوية التي يجب تناولها على معدة فارغة، والبعض الآخر يجب استهلاكه بعد تناول الطعام؛ مثل أدوية الحديد، فتجاهل هذه التفاصيل الصغيرة سيقلل من فاعلية الأدوية.
6- تناول الدواء بدون مشورة الطبيب
يعد من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها العديد من الأشخاص، إذ يقومون بالتشخيص الذاتي للأعراض ويتناولون الأدوية وفقًا لذلك، فمن الأفضل استشارة طبيبك قبل تناول أي نوع من الأدوية؛ لأنها مسألة تتعلق بصحتك.
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