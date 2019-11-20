إهمال المضاعفات.. 6 أخطاء تجنبها عند تناول الأدوية

المزيج الخاطئ من الطعام يؤدي إلى إعاقة امتصاص الدواء من المعدة إلى الجسم، فهناك بعض الأدوية التي يجب تناولها على معدة فارغة، والبعض الآخر يجب استهلاكه بعد تناول الطعام

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

تناول الأدوية

عند الذهاب للطبيب لمعالجة مشكلة صحية نعاني منها، يصف لنا بعض العقاقير الطبية، إضافة إلى العلاجات المنزلية، وستجد تركيزا كبيرا على الوصفات الطبيعية؛ لأن الأدوية غنية بالمواد الكيميائية الضارة، وبجانب ذلك توجد بعض الأخطاء التي نفعلها عند تناول الأدوية؛ على سبيل المثال، تناولها على معدة فارغة يؤدي إلى ألم في المعدة لن تتحمله، وقد ينتج عنه قيء وغثيان، أو تناول عقار طبي بدون استشارة طبيب، فإنه يؤدي أيضًا إلى أخطار بالغة تضر بصحتك. وذلك نقلا عن "times of india".

جميعنا نعلم أن مجموعة من الأدوية تساعدنا في العلاج من الأمراض، لكن خطأً صغيرا يضعك على حافة الإصابة بأمراض خطيرة، أو ربما يؤدي إلى مضاعفات بالغة، ولكن ما زال العديد من الأشخاص يرتكبون العديد من الأخطاء كل عام في ما يتعلق بتناول الأدوية الطبية، وقد ينتهي بهم الأمر في غرف المستشفيات، ووفقا للبيانات، أكثر