السيسي للمجتمع الدولي: ساعدوا إفريقيا لمحاربة الفقر

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة له، في انطلاق قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، قال فيها: "هذا الاجتماع يعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الإفريقية على نحو غير مسبوق، ونسعى للتعاون من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة في ظل تزايد خطر الحمائية، وعلى المجتمع الدولي مساعدة القارة في محاربة الفقر وتحدياتها المختلفة، والقارة أصبحت واحد من أسرع المناطق نموا وأكثرها جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن مشروعات الربط الإقليمي في القارة ستساعد في زيادة النمو العالمي".

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بحث، أمس الإثنين، بمقر إقامته في برلين مع وفد من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري بين الجانبين بما في ذلك تدشين مشروعات تصنيع