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السيسي للمجتمع الدولي: ساعدوا إفريقيا لمحاربة الفقر

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة له، في انطلاق قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، قال فيها: "هذا الاجتماع يعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الإفريقية على نحو غير مسبوق، ونسعى للتعاون من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة في ظل تزايد خطر الحمائية، وعلى المجتمع الدولي مساعدة القارة في محاربة الفقر وتحدياتها المختلفة، والقارة أصبحت واحد من أسرع المناطق نموا وأكثرها جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن مشروعات الربط الإقليمي في القارة ستساعد في زيادة النمو العالمي".
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بحث، أمس الإثنين، بمقر إقامته في برلين مع وفد من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري بين الجانبين بما في ذلك تدشين مشروعات تصنيع
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته نحو إفريقيا

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، والتي انطلقت على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، بمشاركه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا، ووضع السيسي - والذي يرأس الاتحاد الإفريقي منذ فبراير الماضي - المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القارة الإفريقية والتي تعاني من الفقر، وأيضا من تأثيرات التطورات السلبية التي تقع خارج نطاقها الجغرافي ورغم ذلك تكون الأكثر تأثيرا بها.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي ووزيرة دفاع ألمانيا يبحثان تعزيز التعاون العسكري

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامة ببرلين أنجريت كارينباور، وزيرة الدفاع الألمانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بألمانيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار علاقة الشراكة بين البلدين، خاصة في المجال العسكري في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط والمنطقة من تحديات كبيرة تفرض على مصر مسئوليات ضخمة في مجال حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود ومنع الهجرة غير شرعية.
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البداية من الناضورة.. تطهير مناطق الإسكندرية الأثرية

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، عن بدء تنفيذ مبادرة "حكاية تاريخية" لإظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق بمشاركة مجموعة من شباب الجامعة بأقسام الآثار بحملة، وذلك بالتنسيق مع منطقة آثار غرب الإسكندرية، وهي المبادرة التي بدأت من منطقة كوم الناضورة الأثرية لإظهارها بالمظهر اللائق بإزالة المخلفات منها، موضحا أن منطقة كوم الناضورة الأثرية تقع بشارع بحري بك حي الجمرك قسم اللبان، ومسجلة في عداد الآثار الإسلامية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بالقرار رقم 2375 لسنة 1996.
مصطفى-مدبولي

مصر تحتل المرتبة الـ8 عالميا في مؤشر الأمن

تقدمت جمهورية مصر العربية في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن مؤسسة جالوب، إذ حصلت على المركز الثامن عالميا والثاني عربيا، وذلك بحصولها على 92 نقطة مقارنة بالمركز الـ16 عالميا في عام 2018، جاء ذلك في تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حيث أشار المؤشر، في التقرير، إلى أن سنغافورة من أكثر بلدان العالم أمانا بحصولها على معدل 97 نقطة، في الوقت الذي احتلت فيه الإمارات المركز الثالث عالميا والأول عربيا بحصولها على 93 نقطة.
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السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

انطلاق قمة العشرين وإفريقيا بحضور السيسي (بث مباشر)

انطلقت، اليوم الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بحث، أمس الإثنين، بمقر إقامته في برلين مع وفد من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري بين الجانبين بما في ذلك تدشين مشروعات تصنيع مشترك في مصر خاصة في ضوء القدرات المتاحة والإمكانات الواعدة في هذا الإطار لكل من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. وأشاد السيسي، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي: مصر منفتحة على التعاون مع «مرسيدس بنز»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة، وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكاليف، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، بمقر إقامته ببرلين إيكارت فون كلايدن نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
السيسى

السيسي يسافر ألمانيا لحضور اجتماعات مجموعة العشرين

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح له، اليوم، إن مبادرة قمة العشرين وإفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم فى الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017 خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.
الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي:مصر بها أفضل منظومة حقوق الإنسان بالعالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تخوض تجربة رائدة في إقامة وحدات سكنية للمواطنين، وتنشأ فيلل وقصور ووحدات سكنية لمحدودي الدخل، لتحقيق أول حق من حقوق الإنسان، وهو حق الإنسان في المسكن، مشيرًا إلى أن هناك 50 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين وهذا حق الإنسان في المأكل، إلى جانب أن الدولة تعمل على إنشاء محطات لتحلية المياه لتوفير حق المواطن في الملبس، كما أن مبادرة 100 مليون صحة وما تبعه من مبادرات تنم عن إعطاء المواطنين الحق في الصحة، وما يتم في مجال تطوير التعليم جهود لتقديم حق الإنسان في التعليم.
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