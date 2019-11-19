مصر تحتل المرتبة الـ8 عالميا في مؤشر الأمن

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

تقدمت جمهورية مصر العربية في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن مؤسسة جالوب، إذ حصلت على المركز الثامن عالميا والثاني عربيا، وذلك بحصولها على 92 نقطة مقارنة بالمركز الـ16 عالميا في عام 2018، جاء ذلك في تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حيث أشار المؤشر، في التقرير، إلى أن سنغافورة من أكثر بلدان العالم أمانا بحصولها على معدل 97 نقطة، في الوقت الذي احتلت فيه الإمارات المركز الثالث عالميا والأول عربيا بحصولها على 93 نقطة.

ويعتمد المؤشر على ترتيب الدول بحصول كل دولة على درجة من 100، بحيث تلك الحاصلة على أعلى معدل تكون هي الأكثر أمانا، واعتمدت مؤسسة جالوب، في تحليلها، على مقابلات مباشرة مع حوالي 152 ألف مواطن تفوق أعمارهم 15 سنة في 142 دولة عبر العالم. يذكر أن الإرهاب التهديد الرئيسي للأمن القومى المصري بأبعاده المختلفة،