السعيد: المراكز التكنولوجية تقدم 120 خدمة حكومية
تحرير:رنا عبد الصادق
١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هدف التحول الرقمي هو إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.
جاء ذلك خلال كلمتها والتى القتها نيابة عنها المهندسة غادة لبيب نائبة الوزير، اليوم الثلاثاء، في افتتاح الملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن بوابة الحكومة المصرية تمثل البنية الأساسية التي تجمع نحو (100) خدمة حكومية وتقدمها إلكترونيا في مكان واحد، حيث توفر البوابة سبلا متعددة للدفع عبر البطاقات البنكية، أو الدفع عند الاستلام، أو من خلال نقاط البيع المختلفة، تيسيرًا على المواطن وتوفير الوقت والجهد والتزاحم في أماكن
وأوضحت وزيرة التخطيط أن بوابة الحكومة المصرية تمثل البنية الأساسية التي تجمع نحو (100) خدمة حكومية وتقدمها إلكترونيا في مكان واحد، حيث توفر البوابة سبلا متعددة للدفع عبر البطاقات البنكية، أو الدفع عند الاستلام، أو من خلال نقاط البيع المختلفة، تيسيرًا على المواطن وتوفير الوقت والجهد والتزاحم في أماكن تقديم الخدمة الورقية التقليدية.
وفيما يتعلق بمراكز خدمة المواطنين التكنولوجية بالأحياء والمدن، فقد أكدت "السعيد"، أن إجمالي عدد المنافذ يبلغ نحو 312 مركزا تكنولوجيا، تم الانتهاء من تطوير نحو (225) مركزا حتى 30 يونيو 2019، ومستهدف الانتهاء من تطوير باقي المنافذ بحلول 30 يونيو 2020، وتقدم هذه المراكز التكنولوجية نحو 120 خدمة.