تأجيل جلسة البرلمان اللبناني بعد تظاهرات

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني - صورة أرشيفية

أعلن البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأجيل الجلسة المقررة اليوم إلى موعد يحدد لاحقا، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وسعى المتظاهرون إلى منع أعضاء البرلمان من حضور الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن أرجأت الأسبوع الماضي، وسط وجود أمني مكثف في الشوارع المحيطة بالبرلمان. ومنذ ساعات الصباح الأولى، حاول المحتجون إزالة السياج الشائك قرب مبنى صحيفة "النهار" للدخول إلى باحة مجلس النواب، إلا أن القوى الأمنية منعتهم وفرضت طوقا أمنيا محكما.

وأعلنت كتلتا نواب حزب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، إضافة إلى النواب أسامة سعد وبولا يعقوبيان وأسامة مخزومي، عدم مشاركتهم في الجلسة التشريعية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.كما أعلن النائب أسامة سعد مقاطعة الجلسة لأن "مطالب الانتفاضة ليست على جدول الأعمال ولا أولويات الناس على جدول