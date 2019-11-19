رياضة

رونالدو يبحث عن إنهاء أزمة يوفنتوس بوجبة عشاء

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أزمته الأخيرة مع يوفنتوس، والتي نشبت على خلفية استبداله في مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي قبل بداية فترة التوقف الدولية الجارية، حيث غادر الملعب مبكرًا في الشوط الثاني، بعدما قرر مدرب اليوفي ماوريسيو ساري استبداله بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا، ليقرر عدم الجلوس على مقاعد البدلاء والتوجه مباشرة إلى غرف خلع الملابس، كما رحل عن الملعب في الدقيقة 87، رافضًا الرحيل مع الفريق، وذلك بعدما حسم يوفنتوس تلك المباراة بهدف نظيف من توقيع ديبالا.
وعقب توضيح الدون لحالة الغضب التي بدا عليها، واعترافه بأنه لم يكن في أفضل أحواله بالفعل في الفترة الأخيرة، يرغب كريستيانو في وضع حد نهائي لتلك القضية. وذكرت شبكة "سبورت ميدياست"، أن رونالدو يخطط لإحضار جميع زملائه بالفريق لتناول العشاء في مدينة تورينو، موضحة أن الدون يريد الاعتذار لزملائه وإغلاق القضية. ويستعد
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محمود -الخطيب- في -مران -الأهلي‎ (4)

الأهلي يعلن موعد انتظام الدوليين في المران الجماعي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين الدوليين ينتظمون في مران الفريق غدًا الأربعاء، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في لقائي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون. ووصلت بعثة المنتخب الأول إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قادمة من جزر القمر على متن طائرة خاصة. ويضع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، برنامج إعداد خاصا للاعبي الأهلي الدوليين؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات.
نيمار‎ (1)

راتب نيمار يعيق عودته إلى برشلونة من جديد

يبدو أن عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة من جديد تتعقد كل يوم أكثر، حيث كان يمني نيمار النفس بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو"، وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.
مران- الأهلي (5)

الأهلي يواجه الاتصالات وديا استعدادًا للجونة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في منافسات الدوري ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29، على استاد رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين من خلال ودية اليوم، التي تشهد الدفع ببعض العناصر التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين.
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رونالدو وساري

بونوتشي يتعهد بحل أزمة رونالدو وساري

أشار المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، لعزمه التحدث مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خلفية اعتراض الأخير على قرارات مدربه في يوفنتوس ماوريسيو ساري، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولية الحالية، وكان رونالدو قد خرج غاضبًا من مباراة ميلان الأخيرة في الكالتشيو، بعد قرار ساري باستبداله عقب مرور 55 دقيقة، إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس مباشرة دون الجلوس على مقاعد البدلاء، كما أساء لمدربه بكلمات مسيئة، وفقًا لتقارير صحفية، وقال بونوتشي في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": "كريستيانو رونالدو؟ أحب أن أتطلع للأمام وليس إلى الخلف.
رونالدو‎

مدرب البرتغال يدعم رونالدو بعد أزمة ساري

أعرب فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، عن دعمه الكامل لنجم الفريق وقائده كريستيانو رونالدو، بعد أزمته الأخيرة مع مدربه في يوفنتوس، ماوريسيو ساري، وقال سانتوس في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كنت أثق في قدرة كريستيانو على المشاركة في اللقاء، مستواه ضد ليتوانيا وضع حدًّا للشكوك المثارة حول حالته البدنية، ولم أشك لحظة في جاهزيته"، وسجل رونالدو هاتريك في شباك ليتوانيا ساهم في فوز عريض لأبطال أوروبا بنتيجة (6- 0)، أمس الخميس، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.
رونالدو وساري

كابيلو يفتح النار على رونالدو بسبب ساري

انتقد فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لأندية يوفنتوس وميلان وريال مدريد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، كما يرى كابيلو إن ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي، كان محقا في استبدال صاروخ ماديرا. ورد رونالدو بغضب على قرار ساري باستبداله في الدقيقة 55 من مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي، تاركا الملعب قبل نهاية المباراة، وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا "بديل رونالدو" هدفا ممتازا للتغلب على ميلان (1-0)، وضمان تصدر يوفنتوس للدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولية.
رونالدو وساري

رونالدو يخرج عن صمته بعد واقعة ميلان

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى، على واقعة استبداله المبكر في مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي، والتي حسمها يوفنتوس بهدف دون رد بشق الأنفس على ملعب أليانز ستاديوم أول أمس الأحد، وقرر ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، الدفع بباولو ديبالا بدلًا من رونالدو في الدقيقة 55، ونجح الأرجنتيني في تسجيل هدف الفوز القاتل للسيدة العجوز في المباراة، وخرج ساري عقب المباراة، ووجه الشكر لرونالدو، الذي لعب رغم الآلام التي شعر بها، ليؤكد مدرب البيانكونيري أن البرتغالي لم يكن يلعب ضد ميلان بكامل طاقته.
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