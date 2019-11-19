رونالدو يبحث عن إنهاء أزمة يوفنتوس بوجبة عشاء

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

كريستيانو رونالدو

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أزمته الأخيرة مع يوفنتوس، والتي نشبت على خلفية استبداله في مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي قبل بداية فترة التوقف الدولية الجارية، حيث غادر الملعب مبكرًا في الشوط الثاني، بعدما قرر مدرب اليوفي ماوريسيو ساري استبداله بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا، ليقرر عدم الجلوس على مقاعد البدلاء والتوجه مباشرة إلى غرف خلع الملابس، كما رحل عن الملعب في الدقيقة 87، رافضًا الرحيل مع الفريق، وذلك بعدما حسم يوفنتوس تلك المباراة بهدف نظيف من توقيع ديبالا.

وعقب توضيح الدون لحالة الغضب التي بدا عليها، واعترافه بأنه لم يكن في أفضل أحواله بالفعل في الفترة الأخيرة، يرغب كريستيانو في وضع حد نهائي لتلك القضية. وذكرت شبكة "سبورت ميدياست"، أن رونالدو يخطط لإحضار جميع زملائه بالفريق لتناول العشاء في مدينة تورينو، موضحة أن الدون يريد الاعتذار لزملائه وإغلاق القضية. ويستعد

وعقب توضيح الدون لحالة الغضب التي بدا عليها، واعترافه بأنه لم يكن في أفضل أحواله بالفعل في الفترة الأخيرة، يرغب كريستيانو في وضع حد نهائي لتلك القضية.



وذكرت شبكة "سبورت ميدياست"، أن رونالدو يخطط لإحضار جميع زملائه بالفريق لتناول العشاء في مدينة تورينو، موضحة أن الدون يريد الاعتذار لزملائه وإغلاق القضية.



ويستعد فريق يوفنتوس لاستئناف التدريبات يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة أتلانتا السبت المقبل، بمنافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.



يذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن إنتر صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة.