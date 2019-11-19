رياضة

ساوثجيت يخشى الغياب عن مونديال 2022

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
إنجلترا
إنجلترا
يرى جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، أن المستوى والنتائج التي سيقدمها الأسود الثلاثة في اليورو الصيف المقبل، ستحدد إلى حد بعيد مدى إمكانية استمراره على رأس المهمة الفنية للإنجليز في مونديال قطر 2022، وأضاف ساوثجيت الذي سيسافر إلى قطر، مستضيفة كأس العالم 2022، لمتابعة لاعبي ليفربول في كأس العالم للأندية الشهر المقبل "هذا سيعتمد بشكل كبير على ما سيحدث الصيف المقبل، وأشار إلى واقعة التعرض لانتقادات حادة بعد استبعاد رحيم سترلينج من تشكيلة إنجلترا لأسباب انضباطية "عندما تمر بمثل هذا الأسبوع، تشعر بأن الناس قد لا تستمر في الشعور بالحب نحوك".
وأضاف "عندما لا تكون هناك رغبة في استمرارك فإن ذلك يمكن أن يؤثر على الفريق، أنا واقعي فيما يتعلق بسرعة حدوث هذه التحولات". تولى ساوثجيت تدريب إنجلترا بدوام كامل في 2016 ويرتبط بعقد حتى 2022 بعدما قاد المنتخب الإنجليزي إلى قبل نهائي كأس العالم العام الماضي والتأهل بجدارة إلى نهائيات بطولة أوروبا 2020. ومن
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كوت ديفوار - زامبيا

نهاية الشوط الأول.. تقدم كوت ديفوار على غانا

انتهى الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وغانا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي في أولى مباراتي المرحلة. سجل اللاعب يوسف داو الهدف الوحيد في الدقيقة 23 من زمن أحداث الشوط الأول لينتهي بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف ويضع قدمًا للتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 في انتظار حسم المباراة لصالحه والتأهل للمباراة النهائية في البطولة التي تسضيفها مصر من الفترة 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.
تريزيجية (2)

حقيقة تعرض تريزيجيه لإصابتين بمواجهة مصر وجزر القمر

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تعرض محمود حسن (تريزيجيه) لإصابتين خلال مباراة منتخب مصر وجزر القمر في الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقال المصدر إن تريزيجيه كاد يصاب خلال المباراة في الربع الأخير منها، عندما فتح قدمه لكنه نجح في تجنب الإصابة بعدما وقف سريعًا، وبالتالي لم يكمل المباراة مصابا كما تردد. وتابع بأن تريزيحيه اشتكى من آلام في القدم لكنها خفيفة واللاعب لديه فرصة قوية باللحاق بمواجهة فريقه المقبلة في الدوري الإنجليزي المقرر لها الإثنين المقبل.
زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

سيلفا يكشف كواليس رحيل إبرا عن ميلان

أكد الدولي البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه وراء مغادرة زميله السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن صفوف نادي إي سي ميلان الإيطالي في صيف 2012 صوب "حديقة الأمراء". وينتهي عقد زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عامًا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ولكن المهاجم السويدي أعلن رحيله رسميا عن النادي الأمريكي، ويرتبط إبراهيموفيتش حاليا بالانتقال إلى أكثر من نادٍ خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مثل ميلان ونابولي وبولونيا.
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منتخب- إنجلترا

ساوثجيت يبرز نقطة ضعف الأسود الثلاثة

قدم المنتخب الإنجليزي عروضًا مميزة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بعدما اختتم التصفيات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، مسجلًا 37 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط، وضمنت إنجلترا، أن تكون من بين أول 6 مصنفين في بطولة أوروبا، بعد أن أحرزت ثلاثة أهداف متأخرة لتفوز 4-0 على مستضيفتها كوسوفو في ختام التصفيات أمس الأحد، وباستثناء خسارتها في جمهورية التشيك الشهر الماضي، لم تبذل إنجلترا أي مجهود يذكر للفوز على منتخبات مثل كوسوفو والجبل الأسود وبلغاريا وكذلك التشيك حيث سحقتها 5-0 في ويمبلي.
منتخب-إنجلترا‎

إنجلترا تكتسح كوسوفو برباعية فى تصفيات الـ يورو

نجح منتخب إنجلترا فى الخروج بفوز سهل أمام نظيره كوسوفو، بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، بالجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020 )، وسجل أهداف منتخب الأسود الثلاثة كل من هاري وينكس في الدقيقة الـ32، وهاري كين فى الدقيقة الـ79، وماركوس راشفورد في الدقيقة الـ83 وماسون مونت فى الدقيقة الـ90 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة يؤكد المنتخب الإنجليزي على صدارته للمجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، بينما يحل كوسوفو في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.
يورو 2020‎

تعرف على نظام وجدول مباريات يورو 2020

أوشكت تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020) على الانتهاء، حيث صعد 17 فريقا حتى الآن من أصل 24، وتضم قائمة المتأهلين حتى الآن، وتضم قائمة المتأهلين حتى الآن كلا من: إنجلترا، التشيك، أوكرانيا، البرتغال، ألمانيا، هولندا، كرواتيا، إسبانيا، السويد، بولندا، النمسا، فرنسا، تركيا، ببلجيكا، روسيا، إيطاليات وفنلندا. ومن المقرر أن تبدأ النسخة السادسة عشرة من بطولة يورو 2020 بشكلها الجديد في 12 من يونيو حتى 12 من يوليو من نفس العام، وسوف تستضيف البطولة 12 دولة من القارة الأوروبية.
البرتغال‎

البرتغال تستهدف التأهل رسميًا لليورو أمام لوكسمبورج

تتواصل اليوم الأحد، التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل البرتغال حاملة اللقب لمواجهة لوكسمبورج على ملعب خوسي بارثيل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 14 نقطة بينما تتواجد لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وتحتاج البرتغال للفوز لضمان التأهل رسميًا، وفي نفس المجموعة تستقبل صربيا الثالثة برصيد 13 نقطة، نظيرتها أوكرانيا المتصدرة برصيد 19 نقطة، والتي ضمنت التأهل بالفعل على ملعب ريد ستار ستاديوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
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