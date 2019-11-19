ساوثجيت يخشى الغياب عن مونديال 2022

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

إنجلترا

يرى جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، أن المستوى والنتائج التي سيقدمها الأسود الثلاثة في اليورو الصيف المقبل، ستحدد إلى حد بعيد مدى إمكانية استمراره على رأس المهمة الفنية للإنجليز في مونديال قطر 2022، وأضاف ساوثجيت الذي سيسافر إلى قطر، مستضيفة كأس العالم 2022، لمتابعة لاعبي ليفربول في كأس العالم للأندية الشهر المقبل "هذا سيعتمد بشكل كبير على ما سيحدث الصيف المقبل، وأشار إلى واقعة التعرض لانتقادات حادة بعد استبعاد رحيم سترلينج من تشكيلة إنجلترا لأسباب انضباطية "عندما تمر بمثل هذا الأسبوع، تشعر بأن الناس قد لا تستمر في الشعور بالحب نحوك".

وأضاف "عندما لا تكون هناك رغبة في استمرارك فإن ذلك يمكن أن يؤثر على الفريق، أنا واقعي فيما يتعلق بسرعة حدوث هذه التحولات". تولى ساوثجيت تدريب إنجلترا بدوام كامل في 2016 ويرتبط بعقد حتى 2022 بعدما قاد المنتخب الإنجليزي إلى قبل نهائي كأس العالم العام الماضي والتأهل بجدارة إلى نهائيات بطولة أوروبا 2020. ومن

وأضاف "عندما لا تكون هناك رغبة في استمرارك فإن ذلك يمكن أن يؤثر على الفريق، أنا واقعي فيما يتعلق بسرعة حدوث هذه التحولات".



تولى ساوثجيت تدريب إنجلترا بدوام كامل في 2016 ويرتبط بعقد حتى 2022 بعدما قاد المنتخب الإنجليزي إلى قبل نهائي كأس العالم العام الماضي والتأهل بجدارة إلى نهائيات بطولة أوروبا 2020.



ومن المنتظر أن تلعب إنجلترا مباريات دور المجموعات في بطولة أوروبا المقبلة في ستاد ويمبلي، الذي سيستضيف أيضا قبل النهائي والنهائي، بينما قال ساوثجيت إنه يدرك مقدار التوقعات العالية.



وقال مدرب إنجلترا "لقد تعاملنا بشكل جيد مع التوقعات في آخر 18 شهرا، لم نتأثر بذلك خلال مباريات التصفيات بينما كنا نعاني في الماضي من التوتر ويتأثر الأداء وأسلوب اللعب".