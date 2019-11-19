تفاصيل بدء ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر في 2020

أعلنت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية عن إتمام صفقة شراء الحصة الحاكمة في خط الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل، وتعد الخطوة الأخيرة لإتمام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل

تحرير:محمد صلاح ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

قال مصدر مسئول بقطاع البترول المصرى، إن هذه الصفقة تعيد تشكيل هيكل مساهمي شركة غاز شرق المتوسط المالكة لخط الغاز بين مصر وإسرائيل، والتي كان أحد مساهميها رجل الأعمال المصري الراحل حسين سالم، بما يسمح بتسوية قضايا التحكيم الدولي التي فرضت على مصر غرامات وتعويضات باهظة، إضافة إلى أنها تأتى فى إطار خطة تحول مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة، خاصة أن بدء استيراد الغاز الطبيعي من الخارج يأتي أيضا في إطار خطة الحكومة لتحرير سوق الغاز المصري، من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراده وزيادة إمداداته لتوفير احتياجات القطاع الصناعي.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ"التحرير"، أن هذه الصفقة تمهد الطريق لاستقبال الغاز الإسرائيلي عبر خط الغاز من أجل إعادة تصديره عبر محطات الإسالة التي تمتلكها مصر، وذلك فى مدة أقصاها شهر مارس من العام المقبل ليبدأ ضخ الغاز الإسرائيلى لمصر. ونوه المصدر بأن الاتفاق الذي أعلن عنه مؤخرا تضمن زيادة حصة الدولة

وأكد المصدر فى تصريحات لـ"التحرير"، أن هذه الصفقة تمهد الطريق لاستقبال الغاز الإسرائيلي عبر خط الغاز من أجل إعادة تصديره عبر محطات الإسالة التي تمتلكها مصر، وذلك فى مدة أقصاها شهر مارس من العام المقبل ليبدأ ضخ الغاز الإسرائيلى لمصر.

ونوه المصدر بأن الاتفاق الذي أعلن عنه مؤخرا تضمن زيادة حصة الدولة المصرية فى الشركة، حيث اتفقت كل من شركة نوبل إنرجي الأمريكية وشركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشركة غاز الشرق المصرية، على شراء نسبة 39% من شركة غاز شرق المتوسط التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل.



واشترت الشركات الثلاث هذه الحصة من شركة غاز شرق المتوسط، عبر شركة جديدة تسمى "إي ميد" .



وتتبع شركة "إي ميد" الجديدة شركة إسفنكس المملوكة بنسبة 50% لشركة غاز الشرق المصرية، و25% لشركة نوبل إنرجي الأمريكية، و25% لشركة ديليك الإسرائيلية.



ووفقا للصفقة سيتغير هيكل ملكية شركة غاز شرق المتوسط، ليتوزع ما بين 39% لصالح شركة إي ميد، بالإضافة إلى 17% لشركة إم جي بي سي المملوكة لعلي إفسن، و25% لشركة بي تي تي التايلاندية، و10% لصالح هيئة البترول المصرية، و9% لصالح شركة غاز الشرق المصرية.



وسيزيد هيكل الملكية الجديد من حصة مصر في الشركة، وذلك عبر حصص هيئة البترول وشركة غاز الشرق سواء بصورة مباشرة أو عبر مساهمتها في شركة إي ميد التي تمتلك 50% من أسهمها، إذ تقدر قيمة الصفقة بنحو 518 مليون دولار، حيث ستدفع شركة غاز الشرق المصرية نحو 148 مليون دولار لشراء حصة في شركة غاز شرق المتوسط.



وكان هيكل ملكية الشركة قبل إتمام الصفقة يتوزع بنسبة 25% لشركة بي تي تي التايلاندية، و12% لرجل الأعمال الأمريكي سام زيل، و25% لـيوسي ميمان وآخرين من خلال شركة مارف إمبال، و10% تمتلكها الهيئة العامة للبترول المصرية، و28% لشركة MGPC التي كان يمتلكها رجل الأعمال المصري الراحل حسين سالم، وباعها في 2008 إلى مجموعة إفسن وهي مجموعة استثمارية أسسها رجل الأعمال التركي علي إفسن.



وأكد المصدر أن الصفقة ستساهم في إنهاء قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من قبل شركة غاز شرق المتوسط والتي تقدر قيمة التعويضات المطلوبة فيها بنحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى التنازل عن قيمة الغرامة والتي حصلت الشركة عليها خلال ديسمبر من عام 2015، وتقدر بنحو 288 مليون دولار.



وقال إن الصفقة ستساهم أيضا في تنفيذ الاتفاق الخاص باستيراد الغاز من إسرائيل عبر خط الغاز المملوك لشركة غاز شرق المتوسط، من أجل توصيله إلى محطات الإسالة المصرية وإعادة تصديره للخارج.



ويمتد خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بنحو 90 كم ويقع في البحر المتوسط، حيث يربط شبكة أنابيب إسرائيل من عسقلان إلى شبكة الأنابيب المصرية بالقرب من العريش.



وتعرض هذا الخط الذي كان يمر من خلاله الغاز المصري إلى إسرائيل، لعدة تفجيرات بعد ثورة يناير 2011، وانتهى الأمر بوقف تصدير الغاز الإسرائيلي، في أبريل 2012، وهو ما ترتب عليه أحكام دولية ضد مصر لصالح شركة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط.



وتمتلك مصر محطتي إسالة في إدكو ودمياط، حيث يحتاج الغاز الطبيعي إلى تحويله لمادة سائلة من أجل تحميله على السفن وتصديره.



ومنذ عدة أشهر ماضية، اتفق الشركاء في حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين للغاز على بيع غاز بقيمة 15 مليار دولار إلى عميل في مصر هو شركة دولفينوس القابضة لكن جرى تعديل الاتفاق الشهر الماضي لزيادة الإمدادات 34 بالمئة إلى نحو 85 مليار متر مكعب من الغاز بما يقدر بنحو 20 مليار دولار.



وتعتبر شركتا نوبل إنرجى الأمريكية وديليك الإسرائيلية شريكين في حقل لوثيان للغاز الطبيعى، الذي يبدأ الإنتاج خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفي حقل تمار، وكلاهما قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط.



وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لديليك فى تصريحات له، إن "إتمام صفقة غاز الشرق إيذان بفجر عصر جديد لسوق الطاقة الإسرائيلية - بانتقال إسرائيل إلى مكانة المصدر الإقليمي للغاز الطبيعي. مشروع لوثيان يمضي قدما وفق الجدول الزمني.. ونتوقع بدء ضخ الغاز في الأنابيب من لوثيان قبل نهاية العام".



وبحسب بيان لشركة ديليك الإسرائيلية، فإنه اعتبارًا من تاريخ إتمام صفقة خط الغاز، سيكون خط أنابيب الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل، مناسبا للنقل التجاري للغاز في تاريخ بدء التزام شركاء حقل ليفاثان بتزويد الغاز الطبيعي بموجب اتفاقية التوريد إلى شركة دولفينوس القابضة.



وتواصل حاليا شركة غاز الشرق العمل على إجراء بعض الإصلاحات بخط الغاز المصرى الإسرائيلى لبدء استقبال الغاز الإسرائيلى عبر خط نقل الغاز التابع لشركة غاز الشرق استعدادا لبدء تسييله بمحطات الإسالة برشيد بدمياط وإدكو بالبحيرة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إصلاح وصيانة الخط بعد اكتشاف عيوب فنية تسببت فى تأخر بدء ضخ الغاز الذى كان مقررا قبل انتهاء العام الحالى، إذ من المقرر بدء ضخ الغاز الإسرائيلى لمصر مارس أو أبريل من العام المقبل.