رياضة

الأهلي يواجه الاتصالات وديا استعدادًا للجونة

تحرير:أحمد محمد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
مران الأهلي
مران الأهلي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في منافسات الدوري ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29، على استاد رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين من خلال ودية اليوم، التي تشهد الدفع ببعض العناصر التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين.
وكان رينيه فايلر قد قرر أداء مباراة ودية أمام الاتصالات خلال فترة الإعداد الثانية التي يخوضها الفريق حاليا، وتستمر حتى موعد سفر الأهلي إلى الغردقة لمواجهة الجونة. يذكر أن الأهلي قد خاض معسكرا خارجيا في الإمارات استمر لمدة أسبوع خلال المرحلة الأولى من الإعداد، واكتفى فيه الجهاز الفني بأداء الفريق للتدريبات
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محمود -الخطيب- في -مران -الأهلي‎ (4)

الأهلي يعلن موعد انتظام الدوليين في المران الجماعي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين الدوليين ينتظمون في مران الفريق غدًا الأربعاء، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في لقائي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون. ووصلت بعثة المنتخب الأول إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قادمة من جزر القمر على متن طائرة خاصة. ويضع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، برنامج إعداد خاصا للاعبي الأهلي الدوليين؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات.
نيمار‎ (1)

راتب نيمار يعيق عودته إلى برشلونة من جديد

يبدو أن عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة من جديد تتعقد كل يوم أكثر، حيث كان يمني نيمار النفس بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو"، وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.
رونالدو وساري

رونالدو يبحث عن إنهاء أزمة يوفنتوس بوجبة عشاء

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أزمته الأخيرة مع يوفنتوس، والتي نشبت على خلفية استبداله في مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي قبل بداية فترة التوقف الدولية الجارية، حيث غادر الملعب مبكرًا في الشوط الثاني، بعدما قرر مدرب اليوفي ماوريسيو ساري استبداله بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا، ليقرر عدم الجلوس على مقاعد البدلاء والتوجه مباشرة إلى غرف خلع الملابس، كما رحل عن الملعب في الدقيقة 87، رافضًا الرحيل مع الفريق، وذلك بعدما حسم يوفنتوس تلك المباراة بهدف نظيف من توقيع ديبالا.
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نادر السيد

نادر السيد: خسرت الكثير بانتقالي للأهلي

أكد نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، أنه ينتمي للقلعة البيضاء؛ لأنه تربى بداخلها، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أي فرصة حقيقية في القلعة الحمراء لكي يتم تسميتها تجربة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وواصل حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق: "أعتقد أنهم تعاقدوا معي من أجل تحفيز الحضري، لو كنت شاركت في ذلك الوقت كان يمكن أن تتغير حساباتهم، هذا الأمر به ظلم لي ولتاريخي، حصلت من الأهلي على تقدير واحترام لكن هذا لا يكفيني".
مانويل-جوزيه

نادر السيد: جوزيه أكد لي أنني رقم 1 في الأهلي

أكد نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، أنه ينتمي للقلعة البيضاء؛ لأنه تربى بداخلها، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أي فرصة حقيقية في القلعة الحمراء لكي يتم تسميتها تجربة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وقال نادر السيد: "دائما أندهش من السؤال عن انتمائي والنادي الذي أشجعه، لقد تربيت داخل جدران الزمالك، حياتي كلها كانت بنادي الزمالك". واستمر حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق: "والدي رحمة الله عليه كان يشجع الأهلي، لكن بعد بداية مشواري بنادي الزمالك في سن صغيرة أصبح مشجعا للقلعة البيضاء".
تتويج-النجم -الساحلي -بكأس زايد‎ (1)

النجم: تعيين جاريدو مدربا للفريق.. وإصابتين بالصليبي

أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي إصابة ثنائي الفريق المدافع عامر العمراني وحارس المرمى وليد كريدان بقطع في الرباط الصليبي، قال عاشور في تصريحات لبرنامج "شجع مصر" عبر إذاعة راديو مصر: "المدافع عامر العمراني والحارس وليد كريدان تعرضا للإصابة ذاتها بقطع في الرباط الصليبي والإصابة جاءت خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره البنزرتي قبل أيام". وأعلن قيس عاشور تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق على أن يصل تونس غدًا لتوقيع العقود.
الأهلي والنجم الساحلي

الغموض يحيط بملعب مباراة الأهلي والنجم الساحلي

تسود حالة من الغموض حول الملعب الذي سيستضيف مباراة النجم الساحلي التونسي ونظيره النادي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم 29 من نوفمبر المقبل، ضمن أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم جاهزية استاد سوسة لاستقبال المباراة نظرًا لأعمال الصيانة، حيث أوقعت القرعة الأهلي رفقة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. وأغلقت السلطات في ولاية سوسة الملعب الأولمبي، وهو معقل النجم، منذ يونيو الماضي؛ بسبب أعمال توسعة الاستاد.
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