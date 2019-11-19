الأهلي يواجه الاتصالات وديا استعدادًا للجونة

تحرير:أحمد محمد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

مران الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في منافسات الدوري ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29، على استاد رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين من خلال ودية اليوم، التي تشهد الدفع ببعض العناصر التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين.

وكان رينيه فايلر قد قرر أداء مباراة ودية أمام الاتصالات خلال فترة الإعداد الثانية التي يخوضها الفريق حاليا، وتستمر حتى موعد سفر الأهلي إلى الغردقة لمواجهة الجونة. يذكر أن الأهلي قد خاض معسكرا خارجيا في الإمارات استمر لمدة أسبوع خلال المرحلة الأولى من الإعداد، واكتفى فيه الجهاز الفني بأداء الفريق للتدريبات

وكان رينيه فايلر قد قرر أداء مباراة ودية أمام الاتصالات خلال فترة الإعداد الثانية التي يخوضها الفريق حاليا، وتستمر حتى موعد سفر الأهلي إلى الغردقة لمواجهة الجونة.



يذكر أن الأهلي قد خاض معسكرا خارجيا في الإمارات استمر لمدة أسبوع خلال المرحلة الأولى من الإعداد، واكتفى فيه الجهاز الفني بأداء الفريق للتدريبات البدنية والخططية.



من جانبه أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين الدوليين ينتظمون في مران الفريق غدًا الأربعاء، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في لقاءي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.