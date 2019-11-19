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البداية من الناضورة.. تطهير مناطق الإسكندرية الأثرية

تحرير:محمد مجلي ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
تطوير المناطق الأثرية بالإسكندرية
تطوير المناطق الأثرية بالإسكندرية
أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، عن بدء تنفيذ مبادرة "حكاية تاريخية" لإظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق بمشاركة مجموعة من شباب الجامعة بأقسام الآثار بحملة، وذلك بالتنسيق مع منطقة آثار غرب الإسكندرية، وهي المبادرة التي بدأت من منطقة كوم الناضورة الأثرية لإظهارها بالمظهر اللائق بإزالة المخلفات منها، موضحا أن منطقة كوم الناضورة الأثرية تقع بشارع بحري بك حي الجمرك قسم اللبان، ومسجلة في عداد الآثار الإسلامية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بالقرار رقم 2375 لسنة 1996.
وذكر متولي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن المنطقة عبارة عن تل ترابي تراكمي تكون بفعل الزمن أقصي ارتفاع له 25 مترا، ويعلو التل مجموعة متنوعة من المباني الأثرية منها: مرصد محمد علي باشا، ثكنة المأمور المصري، ثكنة المأمور الانجليزي، طابية القائد الفرنسي كافاريللي، صهريج المياه، برج الإشارة، برج كرة الزوال. وأشار
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته نحو إفريقيا

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، والتي انطلقت على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، بمشاركه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا، ووضع السيسي - والذي يرأس الاتحاد الإفريقي منذ فبراير الماضي - المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القارة الإفريقية والتي تعاني من الفقر، وأيضا من تأثيرات التطورات السلبية التي تقع خارج نطاقها الجغرافي ورغم ذلك تكون الأكثر تأثيرا بها.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي ووزيرة دفاع ألمانيا يبحثان تعزيز التعاون العسكري

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامة ببرلين أنجريت كارينباور، وزيرة الدفاع الألمانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بألمانيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار علاقة الشراكة بين البلدين، خاصة في المجال العسكري في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط والمنطقة من تحديات كبيرة تفرض على مصر مسئوليات ضخمة في مجال حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود ومنع الهجرة غير شرعية.
مصطفى-مدبولي

مصر تحتل المرتبة الـ8 عالميا في مؤشر الأمن

تقدمت جمهورية مصر العربية في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن مؤسسة جالوب، إذ حصلت على المركز الثامن عالميا والثاني عربيا، وذلك بحصولها على 92 نقطة مقارنة بالمركز الـ16 عالميا في عام 2018، جاء ذلك في تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حيث أشار المؤشر، في التقرير، إلى أن سنغافورة من أكثر بلدان العالم أمانا بحصولها على معدل 97 نقطة، في الوقت الذي احتلت فيه الإمارات المركز الثالث عالميا والأول عربيا بحصولها على 93 نقطة.
الرئيس-السيسى

السيسي للمجتمع الدولي: ساعدوا إفريقيا لمحاربة الفقر

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة له، في انطلاق قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، قال فيها: "هذا الاجتماع يعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الإفريقية على نحو غير مسبوق، ونسعى للتعاون من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة في ظل تزايد خطر الحمائية، وعلى المجتمع الدولي مساعدة القارة في محاربة الفقر وتحدياتها المختلفة، والقارة أصبحت واحد من أسرع المناطق نموا وأكثرها جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن مشروعات الربط الإقليمي في القارة ستساعد في زيادة النمو العالمي".
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الغام (3)

مصر وسويسرا تتعاون لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي

وقعت مصر وسويسرا مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمصر، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، ووقع الاتفافية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير إستيفانو توسكانو مدير مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية. ونصت مذكرة التفاهم على وضع إطار للتعاون لتعزيز بناء القدرات للبرنامج المصري لمكافحة الألغام، بما يتماشى مع الأولويات الإستراتيجية الوطنية لمصر.
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بناها محمد علي.. بدء درء خطورة طاحونة المندرة

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن الإدارة الهندسية لوزارة الآثار بدأت في أعمال درء خطورة عاجلة لطاحونة المندرة الأثرية وتحت الإشراف الأثري لمفتشي آثار شرق الإسكندرية، بغرض الحفاظ على الطاحونة الأثرية والتي ترجع لعصر محمد علي باشا، موضحا أنها عبارة عن بدن أسطواني من الحجر الجيري يعلوه طافية خشبية على شكل مخروطي، ويفتح بالبدن نوافذ صغيرة للتهوية والإنارة، وكان يمتد من أعلى البدن مروحة تتكون من 8 ريش وتصل إلى داخل الطاحونة عن طريق مدخل معقود بعقد نصف دائري.
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